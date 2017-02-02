Первая реакция ЕС на Трампа: он — внешняя угроза

Оправившись после первого шока и оцепенения, ЕС начал реагировать на слова и действия Дональда Трампа. А если и не весь ЕС, то, по крайней мере, те европейцы, которые определяет политику союза. Вкратце из этой реакции следует, что «экономическая супердержава» (ЕС), которая зарекомендовала себя как «лучшее место для жизни на Земле», может претендовать на собственную роль в мировой политике.

Но это при условии, что ее не разрушат внешние бури и внутренние центробежные силы. Страны ЕС по отдельности не смогут сохранить независимость в новом мире и неизбежно станут вассалами США, Китая или России: «Мифического полного суверенитета не может быть».

В среду на сессии Европарламента в экстренном порядке обсуждали указ Трампа о приостановке миграции в США и специальном запрете на въезд граждан семи государств с преобладающим мусульманским населением.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поблагодарила госдеп за разъяснение, что запрет не касается граждан ЕС с двойным гражданством, у которых в карманах еще и паспорта указанных семи стран. Но, подчеркнула она, это не меняет общего негативного отношения ЕС к антиммиграционным указам Трампа. Они нарушают международное право, подрывают основы свободного мира, общие ценности, которые разделяют европейцы и американцы.

Дискуссия, особенно эмоциональная перепалка между главой фракции европейских либералов и демократов, бывшим бельгийским премьером Ги Верхофстадтом и лидером британских популистов Найджелом Фаражем (тот был по случаю со значком «Трамп» на лацкане) показала раскол в европейских политических элитах. В этом составе ассамблеи ЕС несравненно больше симпатий на стороне трибуна европейской интеграции Верхофстадта, нежели пропагандиста национальных суверенитетов образца позапрошлого века Фаража.

Трамп ненавидит Евросоюз. Он поздравил Терезу Мэй с выходом Великобритании из ЕС, высказав пожелание, что она не последняя.

Он убежден, что евроинтеграция — это торговый картель против Америки. Он помнит, как европейские законы помешали ему построить поля для гольфа в желаемом месте в Шотландии. Менталитет бизнесмена. Он любит Фаража и Марин Ле Пен, которые за парад суверенитетов.

Претензию Евросоюза на собственное место в мире, в каком-то смысле вынужденную из-за кульбита естественного союзника, выразил поляк, председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении лидерам 27 стран ЕС на неформальный саммит, который состоится в пятницу на Мальте. В его повестке дня была тема миграции. Но теперь, очевидно, речь пойдет о более широкой проблеме будущего ЕС.

Туск фактически поставил на одну доску внешних угроз Китай, Россию, ближневосточный терроризм и... Трампа.

Китай, который самоутверждается экспансией в Южно-Китайском море, Россию, которая гнобит Украину, радикальный ислам — источник терроризма, Трампа, безответственные заявления которого поставили под угрозу установившиеся за 70 лет американо-европейские отношения. Все это сделало будущее Европы непредсказуемым.

Кроме внешних угроз Туск назвал и внутренние: рост националистических, ксенофобских настроений и национальных эгоизмов в самой Европе, сомнений в фундаментальных ценностях либеральной демократии.

Он призвал не забывать выстраданные уроки европейской истории: национальный эгоизм приводил к войнам и гибели десятков миллионов людей. Приоритет национальных интересов — это война. В то время как период укрепления европейской интеграции — золотой век Европы.

Дебаты в среду в Европарпламенте показали, что раздрай внутри ЕС серьезен. С признанными европейскими ценностями спорят не столько британцы, которые, уходя из союза, все же более критичны к Вашингтону, чем к Брюсселю. Не считая популистов вроде Фаража.

Кроме Франции, оказавшейся слабым звеном, в Западной Европе евроскептики не так уж сильны. И конечно, не в Германии, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Испании, даже Италии и Греции. Проблемы — в новых странах ЕС, бывших членах социалистического лагеря. В Румынии зашкаливает коррупция, в Болгарии — организованная преступность, в Польше — проблемы с независимостью правосудия и прессы.

«Троянским конем» стала Венгрия, строительница стены на границе, подобной той, что хочет воздвигнуть Трамп на границе США с Мексикой.

Я видел молодого венгерского либерала Орбана, который проронил слезу от волнения, когда триколор его страны поднимали на флагштоке НАТО. Он подвел Венгрию и к вступлению в ЕС. Убегал подальше от Москвы. Теперь это enfant terrible объединенной Европы. Орбан отметил, что каждый народ имеет право ставить свои интересы на первое место, призвал избавиться от иллюзии федерализма. Строители единой Европы считают его предателем, который воспользовался авторитетом и деньгами ЕС.

Ни Туск, ни другие лидеры ЕС не ставят под сомнение важность союза с Америкой, трансатлантическую связь, которая после Второй мировой войны обеспечивала европейцам процветание и безопасность. Они пока не верят в осознанную серьезность намерений Трампа прекратить финансирование НАТО. Но дают понять, что это может стать стимулом для наращивания Европой собственных оборонных мускулов. Выделят на них два и более процентов ВВП, к чему и до Трампа призывали несколько его предшественников.

Трамп — это и риск, и геополитическая возможность для ЕС, считают авторы манифеста Института Жака Делора, среди которых такие отставники европейской политики, как Энрико Летта и Хавьер Солана. Союз сможет извлечь выгоду при условии, если его члены и граждане воспользуются шансом укрепить сотрудничество и солидарность, а не будут тщеславно соперничать за благосклонность большого партнера.

Брюссель