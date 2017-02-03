Модный приговор Дмитрия Киселева

Ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев уже не первую неделю пробует себя в новом качестве — ​знатока и ценителя женской моды. Мужчина, публично оценивающий внешний вид и наряды женщин, — ​редкая птица на нашем небосклоне. Разве что историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев может себе это позволить, да и тот предпочитает витиеватые комплименты в адрес даже самых невыразительных и безвкусных участниц своей программы. Хотя ему, казалось бы, сам Бог (или Эрнст) велел давать им оценки (в том числе нелицеприятные).

Но теперь у Васильева появился опасный конкурент, который не боится ни Бога, ни черта, ни упреков в «бабстве», ни обвинений в хамстве. Его модный приговор суров и беспощаден, невзирая на то что объекты его критики — ​дамы знаменитые и влиятельные: руководители государств, первые леди.

На минувшей неделе, к примеру, он остался недоволен внешним видом британского премьера Терезы Мэй, побывавшей с визитом у нового президента США Дональда Трампа: «Ничего нового Тереза Мэй в Белый дом не привезла. Это подчеркивал даже ее излюбленный оранжевый костюм стюардессы «Аэрофлота», к которому она добавляет и черный пояс. В том же наряде Тереза Мэй знакомилась в прошлом году с Путиным. Ранее в нем же предстала на смотринах у китайского лидера Си Цзиньпина. Похоже, у Мэй этот костюм нечто вроде универсальной спецодежды. В нем же Тереза Мэй пожаловала на знакомство с Дональдом Трампом. И еще одна деталь — ​туфли, которым Тереза Мэй придает особое значение. Леопардовые, например, она называет политическими ледоколами. На сей раз не до «ледоколов». И даже без каблуков…»

Все эти тонкие наблюдения Киселев подкрепляет иллюстрациями — ​вот британская премьерша рядом с главой России, вот — ​вместе с китайским лидером, вот — ​с президентом США. Костюмчик и впрямь один и тот же. А вот с туфлями вышла промашка. Слова Киселева о том, что на встречу с Трампом г-жа Мэй явилась в туфлях без каблуков, иллюстрируются кадрами, на которых ясно видны не просто каблуки, а довольно-таки высокие шпильки.

Впрочем, понять, почему Киселев вообще прицепился к обуви, придавая ей какое-то особое политическое значение (если в «ледоколах» — ​значит, уважает? В туфлях без каблуков — ​демонстрирует презрение?), невозможно. Но у зрителя, скорее всего, должно возникнуть ощущение, что этот авторитетный ведущий обладает каким-то особым знанием, которое нам, гагарам, недоступно, а значит, надо просто верить ему на слово.

От Терезы Мэй, у которой, судя по всему, нет даже денег на покупку нового костюма, Киселев логично переходит к британской вещательной корпорации ВВС, обвинившей «главного пропагандиста Кремля» в расизме. В обзоре прессы, распространяемой по всему миру, ВВС, проанализировав «модный приговор» Киселева, вынесенный им неделей раньше Мишель Обаме, отметила: «Противоречивый российский ведущий Дмитрий Киселев вновь использовал свою телепрограмму «Вести недели» для того, чтобы сделать расистский выпад против бывшей первой семьи США. Рассуждая на тему внешнего вида Мелании Трамп на президентской инаугурации, Киселев резко высказался в адрес Мишель Обамы. «В день инаугурации Трампа Мишель в своем платье с коротким рукавом рядом с Меланией выглядела, как ее неизвестно почему оказавшаяся здесь домработница, только что снявшая белый фартук», — ​заявил он своим зрителям».

Петр Саруханов / «Новая»

Возмущенный такими обвинениями Дмитрий Киселев не пожалел эпитетов в адрес ВВС, удивляясь, «с какой охотой они подтверждают свою дурную репутацию». И с легкостью необыкновенной переадресовал обвинения в расизме самим бибисишникам.

Следите за руками. «Послушайте, это цитата из нашей программы в прошлое воскресенье. Но ведь расизм гуляет, судя по всему, внутри ВВС, в головах тех британских журналистов, кто пишет на такие темы. А ведь мы в прошлый раз говорили о разнице в стилях модельеров, подбиравших наряды для первых леди США, бывшей и нынешней. Именно приталенное платье немаркого цвета, с воротником под горло, с коротким рукавом мне показалось странным для инаугурации — ​словно с него только что сняли белый форменный фартук. Вот и смотрелась поэтому Мишель как домработница рядом с изысканно одетой Меланией. При чем здесь расизм? Ни о чем другом речи ведь не шло».

Повторив описанный ВВС сюжет, где Киселев, помимо прочего, высоко оценил вкус новой первой леди и ее модельеров («для Мелании это тоже была премьера — ​и, надо сказать, удачная. Начиная с эффектного голубого костюма, продолжая белым платьем, открывавшим плечи, и заканчивая черным облегающим пальто»), этот специалист в области женской моды вновь и вновь с деланым недоумением восклицал: «Или у вас другие ассоциации от этих двух нарядов? Или по логике ВВС домработницы обязательно должны быть темнокожими, а всех темнокожих — ​в дом­работницы? Расистский бред какой-то. Вот вам и ВВС! Ну не помойка ли?»

Но и на этом мастер манипуляций не остановился. Прошелся еще по одной влиятельной персоне — ​Ангеле Меркель, которая, по его ощущениям, «с приходом Трампа резко постарела. Нет, не подумайте, я далек от того, чтобы затрагивать глубоко женское — ​обсуждать ее морщины, прическу, цветовую гамму и неизменный крой ее брючных костюмов. Я просто чувствую, что Меркель вышла из моды. Из политической моды. В этом смысле она состарилась, точнее даже — ​устарела».

Ну это еще ничего. Это еще цветочки. Ягодки-то были в мае 2016-го, когда он одним махом сразу двоих убивахом: Эрдогана, тогда главного врага России, и зловредную Меркель. Сначала он с выражением прочел в эфире главной информационно-аналитической программы страны скабрезный стишок, написанный экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном: «Один озабоченный турок/Все время дрочил свой окурок (так!!! — ​И.П.),/Пока ранней весной не слюбился с козой/Без всяких прелюдий — ​придурок». А потом разобрал «богатство политических ассоциаций», скрывающихся «за внешне простоватой формой», предположив, что «коза у Бориса Джонсона — ​это может быть и сама Ангела Меркель, с которой по этой весне «слюбился» Эрдоган без всяких прелюдий!».

В отличие от сюжета с белым фартуком, к сюжету с козой Киселев по истечении небольшого времени, когда образ козы заиграл новыми красками, предпочел не возвращаться (ассоциации стали слишком уж богатыми).

Теперь он специализируется на женских образах и их нарядах. Небезуспешно. Вон даже «помоечная» ВВС его высокохудожественные экзерсисы подробно разбирает. С одной стороны, ему, как ни крути, это должно быть лестно. А с другой — ​тоже, как ни крути, даже главному кремлевскому пропагандисту не хочется значиться завзятым расистом. И так ему в Европу путь заказан. Под санкциями он. Грустно ему от этого. Вот и вляпался опять.