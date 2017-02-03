Эрмитаж: картина маслом

Однако пока интерес силовиков сводится к возможным нарушениям, допущенным при строительстве второй очереди фондохранилища Эрмитажа генподрядчиком — ​московским ООО «Мехстройтранс», связанным с «большим делом Минкульта».

Справка «Новой» Эрмитажный Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» возводится с 1990 года в одном из спальных районов Петербурга. Первая очередь фондохранилища введена в строй в 2003 году, вторая — на исходе 2012 года. Комплекс работает по принципу «открытого хранения»: в основном корпусе разместились коллекции отделов Востока, археологии, западноевропейского искусства, истории русской культуры и других, а также лаборатории научной реставрации и учебный класс, где проводятся занятия для особенных детей. Проект третьей очереди (60-метро­вый стеклянный куб — концепция лауреата Притцкеровской премии Рема Колхаса — для размещения библиотеки Эрмитажа, центра по изучению костюма и моды, конференц-зала и многофункционального зала для временных выставок; а также пешеходный мост между комплексами второй и третьей очередей) был одобрен Градостроительным советом при правительстве Петербурга летом 2013 года. Строительство третьей очереди оценивалось в 7,4 млрд рублей.

Январская хроника вывела имя директора Государственного Эрмитажа в топ новостей о передаче Исаакиевского собора Московской патриархии. 13 января с критикой этого решения выступает возглавляемый Михаилом Пиотровским президиум Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области, 26-го становится известно, что Пиотров­ский, уже как президент Союза музеев России, обратился к патриарху Кириллу с призывом временно отозвать ходатайство о передаче собора РПЦ. В этот же день Союз выступает с заявлением по поводу и другого объекта притязаний РПЦ — ​Херсонесского заповедника, предупреждая о возможных негативных последствиях для репутации Церкви и исключении данного объекта из списка памятников ЮНЕСКО.

За предстоятеля РПЦ берется отвечать глава петербургского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин, в хамоватой манере предлагая Пиотровскому больше заниматься вверенным ему музеем.

Неудивительно, что на таком информационном фоне лидирующими в соцсетях комментариями к новости о «выемке документов» в Эрмитаже стали вариации на тему: «вот вам и ответ патриарха».

Хотя ни о каких претензиях силовиков собственно к Эрмитажу речь не идет. Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти говорят лишь об «изучении финансовых документов» в рамках доследственной проверки, связанной с возможными нарушениями, допущенными генподрядчиком строительства фондохранилища музея — ​московским ООО «Мехстройтранс».

Комментарии пресс-службы Эрмитажа скупы:

«По имеющейся у нас информации, в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы.

Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки».

«Мероприятие», стартовавшее после полудня 31 января, затянулось до половины четвертого утра. И, как добавляют информированные источники, представитель Эрмитажа все-таки присутствовал — ​сотрудник службы безопасности музея.

По имеющимся данным, интерес силовиков сфокусирован на пятом этапе строительства третьей очереди фондохранилища. Контракт на производство строительно-монтажных работ по итогам проведенного Эрмитажем тендера был заключен с ООО «Мехстройтранс» 1 декабря 2015 года (срок исполнения — ​25 марта 2019-го) на сумму 3,667 млрд рублей. По версии силовиков, генподрядчик не по назначению использовал полученный аванс (свыше 1 млрд руб.), не расплатился с субподрядчиками и сорвал сроки работ.

Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС) госзакупок, из общей суммы контракта фактически оплачено 1,073 млрд. Последний представленный на сайте акт приемки датирован 27 декабря 2016 года, со стороны Эрмитажа подписан (как и прочие акты) замдиректора по строительству М.И. Новиковым. Как видно из документа, выполненные работы не продвинулись дальше установки буронабивных свай.

Также на сайте ЕИС размещена информация о начисленной ранее «Мехстройтрансу» неустойке (решение о взыскании от 16.08.2016) в размере 1 833 706 834 рублей — ​за ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом обязательств. Оценивая отставание от графика, Эрмитаж информировал в сентябре о выполнении работ на 59,1% от запланированного на 2016 год.

Кроме того, музей напоминал, что при заключении контракта ООО «Мехстройтранс» предоставил обеспечение в виде банковской гарантии на 1,111 млрд рублей, выданной Первым чешско-российским банком. В июле Центробанк отозвал у него лицензию. Однако отзыв лицензии, указывали юристы Эрмитажа, не входит в число оснований прекращения банковской гарантии, предусмотренной положениями ст. 378 ГК РФ, так что она сохраняет свою силу.

Поход силовиков в Эрмитаж совпал с рассмотрением в Московском арбитраже дела о банкротстве «Мехстройтранса» — ​по заявлению чувашского ООО «СУОР» (заседание перенесено на 25 апреля).

Вообще в картотеке арбитражных дел «Мехстройтранс» присутствует обильно (только в 2016 году он выступал ответчиком в 27 делах): заказчики пытаются взыскать за неисполнение условий договора, субподрядчики — ​вытрясти причитающееся за сделанную ими, но так и не оплаченную работу.

С февраля прошлого года «Мехстрой-транс» числится в реестре недобросовестных поставщиков. А с апреля фигурирует в материалах, связанных с «большим делом Минкульта» — ​о многомиллионных хищениях на реставрации памятников (обвиняемыми проходят бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и еще несколько крупных чиновников ведомства).

В рамках этого дела весной был арестован бизнесмен Никита Колесников, рассматриваемый как руководитель и один из фактических владельцев группы компаний «Роспан». Среди аффилированных с ней фирм назывались «Мехстройтранс» и «Горизонт». Последняя фигурирует в эпизоде о хищении свыше 60 млн рублей при строительстве второй очереди музея космонавтики в Калуге.

«Горизонт» потрудился не только в Калуге, но и на строительстве фондохранилища Эрмитажа в Петербурге — ​в качестве подрядчика «Мехстройтранса».

Едва ли мероприятия в рамках «большого дела Минкульта» будут иметь сколько-нибудь серьезные последствия для Михаила Пиотровского. Хотя его оппоненты наверняка не побрезгуют воспользоваться ситуацией для формирования дурно пахнущего информационного фона и дискредитации директора музея.

Минкульт тем временем пытается дистанцироваться от ситуации: пресс-служба ведомства заявляет, что в министерстве не видят связи между «делом реставраторов» и визитом ФСБ в Эрмитаж, поскольку тот сам заключал заинтересовавшие силовиков контракты.