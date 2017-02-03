От слов — к делу №1-9/2017

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Казани рассмотрел дело по обвинению в оправдании терроризма и признал виновным в этом преступлении Рамиля Ибрагимова, в прошлом телеведущего и редактора республиканской телекомпании «Эфир», а ныне руководителя «Союза молодых лидеров инноваций Республики Татарстан».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил размещенный Ибрагимовым в социальной сети Instagram пост после известной трагедии в гей-клубе американского города Орландо, где в июне прошлого года были расстреляны 50 человек и еще 53 получили ранения. Ибрагимов в своем аккаунте выразил одобрение действиям стрелявшего, назвав его «правильным афганским пацаном». А пятидесяти трем раненым пожелал не то чтобы выздоровления, а как раз наоборот: «Очень надеемся, что все же подохнут».

Если кому-то такое пожелание покажется знакомым, то он, наверное, слышал выступление Владимира Жириновского в эфире одного из федеральных каналов после прошлогодних терактов в Брюсселе. Тогда наш прославленный политик тоже недолго подбирал слова. «Сейчас теракты идут в Европе… — заявил он. — И нам это выгодно — пусть они подыхают и погибают».

Жириновский, которого никто и не подумал привлекать к ответственности, высказался от души в марте, а Ибрагимов — в июне, когда у него вовсе не было времени для обдумывания. Шел чемпионат Европы по футболу, играли Ирландия со Швецией, а Рамиль со своей девушкой и юным коллегой сидел у экрана телевизора. В какой-то момент коллега обнаружил в интернете новость о стрельбе в американском гей-клубе. Тут Ибрагимов на считанные секунды отвлекся от футбола, сделал с мобильного телефона запись в аккаунте и вернулся к событиям на поле. Захваченный массовым зрелищем, он и своему посту о злодеянии в Орландо ухитрился придать массовый характер. «Союз молодых лидеров инноваций», — написал он, — искренне поддерживает эту убедительную акцию».

В дальнейшем журналисты, мало чего слышавшие о «молодых лидерах», бросились выяснять, что это за организация, и вспомнили, как возглавляемый Ибрагимовым союз поддерживался Министерством экономики Татарстана, курировался одним из помощников президента республики, да и сам Рустам Минниханов встречался за красиво накрытым столом с молодыми генераторами экономических инноваций. Разумеется, когда разразился скандал с постом Ибрагимова, организация сделала заявление, что не разделяет его позицию.

Какова же его позиция? В суде Ибрагимов пояснил, что испытывает устойчивую неприязнь к гомосексуалистам. Узнав об их расстреле в Орландо, он счел случившееся карой Божьей. Свой поспешный комментарий в Сети считает глупостью, основанной на эмоциях, но оправданием терроризма не считает. Его защита строилась на том, что в момент, когда он делал запись, никто не назвал стрельбу в гей-клубе терактом. Это же утверждал и адвокат Александр Коган, заявивший, что и в дальнейшем трагедию в Орландо терактом никто не считал. По его словам, даже президент России Владимир Путин, остро реагирующий на проявления терроризма, в своем соболезновании американскому народу назвал случившееся «варварским преступлением», но слова «теракт» не употреблял. Не употреблял этого слова в своем соболезновании и Папа Римский. «Что же, мы хотим быть святее Папы Римского?» — обратился к суду адвокат, считающий, что его подзащитный лишь нарушил этические нормы, выражая личное мнение, на которое он имеет право.

Папа Римский на судебное заседание приглашен не был, а на основании других свидетельских показаний и исследованных материалов дела суд счел вину Рамиля Ибрагимова доказанной. Прокурор потребовал приговорить его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но суд решил ограничиться штрафом в размере 50 тысяч рублей и конфисковать iPhone как орудие преступления.

Что к этому можно добавить? Разве лишь то, что матч между Швецией и Ирландией закончился со счетом 1:1.