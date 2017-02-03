Комменты и конверты

В августе 2016 года бывшая сотрудница ООО «Тека» (оно же ООО «Интернет-исследования») Ольга Мальцева передала «Новой газете» большой объем материалов о внутреннем устройстве знаменитой лаборатории постов и комментариев. На другую сторону баррикад девушка перешла после того, как обратилась к своему начальству с просьбой выплатить пособие по беременности.

Спустя месяц Мальцева подала на бывшего работодателя в суд. На предварительные слушания 15 декабря представители ответчика не явились. Проигнорировали они и заседание 1 февраля, тем не менее судья Юлия Михалина начала рассматривать дело по существу. В первую очередь ее интересовали доказательства факта работы истца по адресу ул. Савушкина, 55, где обитает фабрика троллей.

Как пояснил суду адвокат из «Команды 29», представляющий интересы Мальцевой, при устройстве на работу она принесла в отдел кадров трудовую книжку, но в официальном оформлении ей отказали. Зарплату Мальцева получала в конверте.

— Зачем же она оставалась там целых два года? — спросила судья.

— Продолжала работать с надеждой... — ответил защитник, напомнив, что трудовые отношения по закону возникают с момента допуска сотрудника к исполнению обязанностей и договор подписывать не обязательно.

На вопрос судьи, в чем состояли обязанности Мальцевой и где с ними можно ознакомиться, защита смогла предоставить только выписку с сайта HeadHunter с вакансией на должность копирайтера в ООО «Тека».

Разобравшись с вводными, суд перешел к допросу свидетелей. Со стороны защиты выступили бывшие тролли Анастасия Д. и Людмила Савчук, уже судившаяся с фабрикой.

По словам Анастасии, с Ольгой Мальцевой они познакомились в курилке, и будущая истица часто жаловалась ей на условия работы.

— А мы с вами уже виделись, — приветствовала судью второй свидетель Людмила Савчук.

— Не «виделись», а были участниками другого процесса, — ответила Михалина.

Полтора года назад она вела первое резонансное дело против фабрики троллей. При этом в ходе нынешнего заседания судья всячески давала понять, что незнакома с особенностями работы организации и вообще слышит о ней впервые.

Как следует из показаний Савчук, единственным документом, в котором ей предложили расписаться при трудоустройстве, было согласие о неразглашении. При этом свидетель подтвердила: посторонний человек или сотрудник какой-то другой организации находиться в здании на Савушкина, 55, не мог.

На этом защита закончила предоставление доказательств.

— Мы исходим из того, что ответчик должен защищать свою позицию, — заявил адвокат.

— Но вот он как-то не защищает, — пожала плечами судья.

Следующее заседание по административному делу назначили на 22 февраля. В этот же день Юлия Михалина пообещала вынести решение.

Серафим Романов,

«Новая газета в Санкт-Петербурге»