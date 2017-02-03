10 дней, которые потрясли Америку

В Вашингтоне наступили «веселые времена». В первые 10 дней работы новой администрации Трампа ни дня не проходит без новых указов во исполнение предвыборных популярных (или популистских?) обещаний президента.

Запрет, который нельзя называть «запретом»

Самым громким и противоречивым (на сегодняшний день) решением Трампа стал Исполнительный указ от 27 января, запрещающий на срок 120 дней въезд в США сирийских и прочих беженцев и на 90 дней — представителей семи преимущественно мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали.

К решению Трампа миграционные власти не были готовы, и потому первые два дня были полны хаоса и путаницы. Сотрудники министерств юстиции и внутренней безопасности не получили инструкций, как правильно выполнять указ. В каких-то аэропортах США не впускали пассажиров, вылетевших в Америку еще до подписания указа, но приземлившихся уже после. Причем это касалось даже обладателей грин-карт, статуса постоянного резидента США. В каких-то точках пограничники не спешили разворачивать людей восвояси. В общем, растерянные начальники на местах поступали, как им заблагорассудится.

В ответ на шквал критики Трамп заявил, что указ направлен не против мусульман, подобными мерами он борется с терроризмом и защищает Америку. Пресс-секретарь Шон Спайсер утверждает, что указ вообще нельзя назвать «запретом» на въезд в страну. По его словам, подобным образом трактуют действия Трампа только «недобросовестные медиа». Журналисты немедленно напомнили спикеру слова самого Трампа: его указ — «очень, очень строгий запрет».

СМИ заметили также, что большинство терактов, совершенных на территории США, — дело рук американских граждан, а в атаках на Америку 11 сентября 2001 года участвовали подданные Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, граждане Египта и Ливана. Никто из граждан семи стран, попавших в черный список Трампа, не был замешан в терактах со смертельным исходом на территории США.

Не являются ли деловые контакты Трампа и его партнеров причиной того, что Саудовской Аравии и Египта нет в перечне «запрещенных стран», задают вопрос либеральные СМИ. Телеканал ABC обнаружил «текущие бизнес-интересы» Трампа (два новых гольф-клуба) в ОАЭ. Империя Трампа (Trump Organization), отмечает ABC, в недавнем прошлом разрабатывала планы на ведение бизнеса в Египте и Саудовской Аравии.

В защиту плавильного котла

В эти дни общественная жизнь бурлит, как и положено плавильному котлу, с которым американцы любят сравнивать свою страну. Америка — государство чужеземцев-иммигрантов, которые в этом котле переплавляются в новую сталь, в новую общность: американский народ.

Сразу после объявления указа противники Трампа заполнили залы прилетов в аэропортах. Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Вашингтон, Даллас, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл — в общей сложности десятки тысяч людей вышли в минувшие выходные с плакатами: «Нет — ненависти, нет — страху, беженцы, добро пожаловать!», «Я люблю то, что ненавидит Трамп» и т.д.

Бывшая спикер Конгресса Нэнси Пелоси и действующий лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выступили на митинге на ступеньках Верховного суда США, их поддержали 250 законодателей.

Лес рубят — щепки летят. В результате действия указа в США разлучаются международные семьи, срываются научные и студенческие, спортивные и культурные обмены. Знаменитый иранский режиссер Асгар Фархади в знак протеста бойкотирует будущую церемонию вручения «Оскара». Вместе с режиссером не приедет исполнительница главной роли в номинированном на приз Американской киноакадемии в фильме «Коммивояжер» Таране Алидости. За это Трампу отдельно досталось от фрондирующего Голливуда.

Поскольку указ можно расценивать как покушение на Первую поправку, запрещающую, в частности, преследование по религиозным мотивам, судьи в разных штатах приостановили действие некоторых пунктов указа Трампа. Федеральный судья в штате Нью-Йорк и федеральный суд в Вашингтоне гарантировали гражданам из стран черного списка разрешение на «экстренное пребывание» в Америке и запретили их депортацию. А федеральные судьи в Бостоне запретили пограничникам даже задерживать иностранцев, назвав указ Трампа «недостаточным основанием». Министерство внутренней безопасности (МВБ) объявило, что будет следовать судейским предписаниям и не станет высылать задержанных мигрантов из страны. Через два дня после указа глава МВБ Джон Келли разрешил въезд в США владельцам грин-карт из стран черного списка.

Бунт на корабле

Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, усомнившуюся в законности его указа. Президент подчеркнул в своем заявлении, что Йейтс, работавшая при бывшем президенте Обаме, «предала» его администрацию, объявив о том, что адвокаты министерства юстиции не будут защищать решение Трампа в суде.

Минюст в шоке, если верить источникам «Нью-Йорк Таймс». Бывшие чиновники ведомства считают, что увольнение исполняющей обязанности генпрокурора стало глубоким потрясением для ведомства.

Бунтуют и профессионалы из Государственного департамента. В меморандуме на имя Трампа, который подписали 900 кадровых дипломатов, говорится, что миграционный указ не защитит страну от террористических атак, а, напротив, настроит иностранцев против американских граждан. В Госдепе существует так называемый «канал несогласия», который позволяет дипломатам (в том числе анонимно) выражать протест в связи с официальным курсом администрации. Письмо еще не отправлено, но пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уже заявил, что несогласные должны либо смириться, либо уходить.

Указ осудили зарубежные лидеры. Британский премьер Тереза Мэй заявила: «Мы не согласны с таким подходом». К слову, петицию за отмену визита Трампа на Туманный Альбион подписали почти два миллиона человек. Канцлер Ангела Меркель позвонила американскому президенту и напомнила о международных обязательствах в отношении беженцев, взятых США в соответствии с Женевской конвенцией. Канадский премьер Джастин Трюдо пригласил беженцев в Канаду. Республиканские сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что запрет только укрепит ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и приведет в ряды террористов новых рекрутов.

Между тем опрос общественного мнения, проведенный агентством Reuters и службой Ipsos, показал, что 49% американцев полностью или частично поддерживают указ Трампа. Против — 41%.

Опрос службы Rasmussen, проведенный за несколько дней до указа, показал, что запрет на прием беженцев поддерживают 57% американцев.

Это значит, если опросы не врут, что большинство граждан США — те, кто не ходит на митинги не обсуждает в соцсетях текущую политику, поддержали указ Трампа. Выходит, что, несмотря на возмущение активистов общественных организаций, критику прессы, решения отдельных судей, президент не теряет связь со своим электоратом. Турбулентность ситуации, которую противники Трампа уже назвали «конституционным кризисом», Белый дом не смущает. При этом — парадокс! — Институт Гэллапа сообщает, что 51% американцев недовольны Трампом. Как отмечает социолог Уилл Джордан, Обаме «потребовалось» 936 дней, чтобы разочаровать больше половины граждан. А уходил Обама вообще с отличным уровнем поддержки. Джордж Буш-младший получил отрицательную оценку большинства спустя 1205 дней пребывания в должности. Трампу потребовалось всего десять.

Вечером во вторник Трамп назвал кандидатуру на пост верховного судьи США — консерватора Нила Горсуча. Если его утвердит Сенат, президент получит консервативное большинство в высшей судебной инстанции страны. А это значит, что помимо курса исполнительной власти «Америка прежде всего» США ожидает консервативный идеологический поворот, который может быть реализован при пересмотре Верховным судом решений по таким горячим темам, как право на аборт, религиозные права, права трансгендеров, смертная казнь или контроль за оборотом оружия.

Потрясения продолжатся.