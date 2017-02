Кто захватил  активы «Партии»

Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года. Бизнесмен ехал из своего особняка в поселке Загорянка Щелковского района в Москву. В Королеве, на улице Циолковского, как только Range Rover Минеева остановился на светофоре, справа притормозил внедорожник, в окне которого появился ствол автомата, и раздались выстрелы. Позже в салоне автомобиля, брошенного киллерами, обнаружили 27 гильз. В Минеева попали семь пуль. Он умер мгновенно. Ни водитель Вячеслав Буганов, ни случайные прохожие не пострадали. Все пули легли кучно, именно в район переднего пассажирского сиденья. Это говорит о профессионализме убийцы, стрелявшего не с упора, а по всей видимости, короткими очередями, сидя на заднем сиденье за сообщником-водителем. Несмотря на очень неудобную для стрельбы позицию, автомат Калашникова в руках убийцы не «плясал».

Александр Минеев. Фото: fedpress.ru

Минеев не оставил завещания. По закону на его наследство могли претендовать четверо детей и престарелая мама. Но им ничего не досталось. Бизнесмен оказался жертвой рейдерского захвата собственности. О том, что его активы переписаны на других собственников, Минеев узнал накануне гибели. И начал отчаянно бороться за возвращение активов. Обратился с заявлениями в правоохранительные органы и исками в суды. Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation.

Вертикальный взлет

История Александра Минеева — это история об абсолютной беззащитности российского бизнеса. Даже заработав огромное состояние, ты в один момент можешь лишиться всего. И не из-за разорения вследствие экономического кризиса, ошибочных управленческих решений или активных действий более удачливых конкурентов. Твои активы могут «уплыть» другим людям при помощи фальшивых документов и действий менеджеров, которым ты безгранично доверял. Как это и произошло с Александром Минеевым, одним из первых мультимиллионеров России. Вот его история.

В начале 90-х Минеев основал фирму «Партия», первую в стране сеть магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой. В 1997 году «Партия» приросла сетью магазинов «Домино», в которой Минеев наладил торговлю элитной мебелью, одеждой, обувью… Ежегодный оборот «Партии» и «Домино» составлял сотни миллионов долларов.

В 2000 году преуспевающий бизнесмен попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино» заинтересовался департамент экономической безопасности ФСБ, в то время возглавляемый генерал-полковником Юрием Заостровцевым. Генерал подозревал, что «Партия» и «Домино» занижают таможенные платежи, а Минееву покровительствует Борис Гутин. Тот самый Гутин, который еще в КГБ СССР «курировал» всю внешнюю торговлю Советского Союза, в 1997–2000 годах возглавлял управление собственной безопасности Государственного таможенного комитета России (ГТК), а в июле 2000-го был назначен заместителем руководителя ГТК.

Мой собеседник рассказал, что в 2001–2003 годах оперативники ФСБ собрали прорву материалов об Александре Минееве, в том числе и подтверждающих его неформальные контакты с замглавы ГТК Борисом Гутиным. И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры. Но то ли доказательной базы для уголовного преследования оказалось недостаточно, то ли покровителям удалось вывести Минеева из-под удара, но среди фигурантов резонансного уголовного дела о контрабанде его не оказалось. Тем не менее дело «Трех китов» бизнесмен воспринял как серьезное предупреждение и начал сворачивать бизнес-проекты. В 2003 году закрыл сеть магазинов «Домино», в 2004-м выгодно продал банк «Рост», а в 2005-м прекратила существование и фирма «Партия».

Будни лондонского рантье

Минеев начал сдавать в аренду торговые площади. В 90-х, открывая магазины, бизнесмен сразу сделал ставку на приобретение недвижимости в собственность.

К началу века только в Москве Минееву принадлежало два десятка крупных торговых объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13 423,7 кв.м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв.м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв.м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв.м). Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России.

По самым скромным подсчетам, годовой доход от сдачи в аренду недвижимости составлял около 5 млрд рублей.

Наладив систему сдачи в аренду и сбора денег за пользование торговыми помещениями, в 2005 году Минеев переехал в Лондон.

Праздная жизнь за границей оказалась не в радость. К тому же разладились семейные отношения. Предвидя, что дело идет к разводу, и стремясь минимизировать потери от раздела имущества, Минеев начал «прятать» активы в офшорах. И всем стал говорить, что в 2006 году отошел от дел и не владеет какой-либо коммерческой недвижимостью. Забегая вперед, скажу, что в ходе бракоразводного процесса убедить в этом Высокий суд Лондона Минееву не удалось. В своих показаниях «под присягой» Минеев заявил: «Когда я покинул Россию в 2005 году, я отошел от дел. Я закрыл мои российские предприятия. Экономический и коммерческий климат в России был не очень хорошим, и я не хотел продолжать заниматься там бизнесом… Мое участие в деятельности всех компаний прекратилось в 2005 году. После того как я прекратил коммерческую деятельность, недвижимое имущество было продано, я больше не владею им и не сдаю его внаем…»

Но суд не поверил бизнесмену, фактически обвинив в совершении преступлений, среди которых и «дача ложных показаний суду». Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России, так и в Великобритании, что он «держит под полным контролем свою бизнес-империю», что сотрудник Минеева Константин Ваньков регулярно приезжал в Лондон для получения инструкций, касающихся предприятий, контролируемых Минеевым. Высокий суд Лондона подсчитал и доходы Минеева от сдачи в аренду той части недвижимости в России, принадлежность которой Минееву у суда не оставила сомнений. В пункте 258 судья Элеонора Кинг констатировала, что Минеев «…однозначно скрывал свои активы. Что касается дохода, он без сомнения получает значительный доход от собственности в России, оцененный фирмой Knight Frank в ноябре 2012 года на сумму 18 115 714 долларов США в год, поступающих от арендной платы».

«Обнуление» Минеева

Минеев не мог не понимать, что ложные показания суду в Британии — это преступление, чреватое серьезным тюремным сроком. Возможно, именно поэтому в самый разгар бракоразводного процесса он покинул Лондон и вернулся в Москву. И активно включился в управление своими активами. Основательно перетряхнул кадры, уволил многих менеджеров, набрал новых…

К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия».

В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов. Адвокаты подготовили документы для начала судебных процессов и даже успели подать иски в Арбитражный суд Москвы и наложить арест на имущество, чтобы оно не было перепродано «добросовестным приобретателям». Но до рассмотрения исков дело не дошло. 22 января 2014 года Минеева застрелили, а вскоре арбитражные иски были отозваны, аресты на операции с недвижимостью сняты.

Уголовное дело №1627 о хищении минеевских активов московское управление МВД возбудило лишь через месяц после его смерти. А в день, когда в Королеве прозвучали автоматные очереди, управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело №106556 по факту убийства Минеева. 23 апреля оба дела были объединены в одно производство.

Расследование вел следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области полковник Станислав Антонов.

И хотя в уголовном деле чуть ли не в первые недели следствия появились и подозреваемые, и арестованные, и объявленные в розыск, сегодня, через три года после расстрела Минеева, все арестованные фигуранты уголовного дела выпущены из СИЗО, дело так и не дошло до судебного рассмотрения, в сентябре прошлого года следователя Антонова «ушли» с этого дела.

Почти полторы сотни томов собранных материалов Антонов передал другому следователю. Тот начал свою работу с того, что отменил постановление Антонова о признании потерпевшими по уголовному делу детей Минеева…

Панамский след

Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года. В декабре 2014-го у компании сменился собственник, а 13 ноября 2015 года новый владелец ликвидировал ее. После ликвидации все активы были переданы все той же панамской компании FORUS Corporation, руководит которой Александр Шибаков. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года был Александр Каледин. Могу предположить, что лишь по досадному недоразумению Шибаков и Каледин не входят в список ста богатейших россиян, ежегодно составляемый журналом «Форбс».

У Шибакова и Каледина есть и российская фирма с похожим названием — ООО «Форус Групп». Но еще 24 июня 2014 года, когда следователь Антонов официально допросил Шибакова, при оформлении титульного листа протокола допроса в графе «место работы» он указал: «Крейзи Драгон, директор». А во время допроса показал: «В феврале 2014 года от своего знакомого адвоката Веденина я узнал, что он выступает в качестве адвоката потерпевшей стороны по резонансному уголовному делу, а именно убийству Минеева. После чего из открытых источников информации изучил данный вопрос. В ходе изучения данного вопроса мне стало известно, что все спорное имущество принадлежит гонконгской компании «Крейзи Драгон». После этого я дал указание своим китайским адвокатам изучить данный вопрос… с целью приобретения активов данной организации».

В протоколе допроса, копия которого есть в распоряжении редакции, указан номер мобильного телефона Шибакова. Я позвонил по нему. Мне ответил адвокат Вадим Веденин. Мы договорились встретиться.

Когда я приехал по адресу, указанному Ведениным, оказалось, что это офисный центр компании «Форус Групп». У входа в комнату переговоров установлен плакат со слоганом: «Истинное величие строится на сознании своей силы, ложное же на сознании слабости других». И подпись — «FORUSGROUP». Веденин, проводив меня в комнату переговоров, через несколько минут вернулся еще с двумя мужчинами. Представил их своими коллегами, но не назвал имен. Сами «коллеги» представляться отказались… Уже после окончания разговора у сотрудников «Форус Групп», описав своих собеседников, я узнал, что одним из них был Александр Каледин. Попросив прослушать аудиозапись разговора людей, лично знакомых с Калединым, убедился, что «коллегой» Веденина, вместе с которым он вернулся в комнату переговоров, был именно Каледин. И именно он стал основным участником разговора. Адвокат Веденин и третий участник встречи больше молчали, лишь изредка что-то добавляя или уточняя.

Говорил Александр Каледин напористо, уверенно. Свободно оперировал датами, цифрам, фактами. Рассказал, что в момент убийства Минеева все его активы уже были похищены.

— Именно мы добились возвращения активов, которыми с 2012 года безусловно владела компания Crazy Dragon. Дальше у нее это похищают. Путем подделки документов, фальсификаций… — заявил Каледин. — Первыми, кто начал биться за возвращение активов, были мы. Мы добились отправления 300 депутатских запросов с просьбой расследовать. Не найти плохих или хороших, а расследовать. Состоялось 150 судебных процессов, было получено 700 судебных актов, и только после этого удалось вернуть все компании Crazy Dragon.

И это правда. Вадим Веденин, вступивший в дело как адвокат матери Минеева Аллы Аркадьевны, действительно приложил немало усилий для возвращения активов. Но теперь выясняется, что в интересах матери убитого он фактически работал лишь до лета 2014-го. Потом началась работа уже в интересах новых собственников Crazy Dragon — панамской компании FORUS Corporation.

— Но владел ли Минеев компанией Crazy Dragon? — спросил Каледин, продолжая разговор. — Нет, не владел. Бенефициаром компании с момента регистрации был Константин Ваньков (уже упоминавшийся в качестве сотрудника Минеева. — И.М.). Мы очень критично изучали, мы очень много заявлений написали, мы подозревали, что именно Ваньков организовал хищение. Пока мы не убедились, что он владелец, мы никаких переговоров с ним не вели…

И именно у Ванькова, по утверждению Каледина, Шибаков приобрел Crazy Dragon, заплатив сумму с шестью нулями…

— Но ведь есть протокол допроса от 20 марта 2014 года, в ходе которого Ваньков дал показания, что владелец Crazy Dragon — Александр Минеев, — уточнил я. — Ваньков очень подробно рассказал, как по поручению Минеева регистрировал Crazy Dragon.

— А вам известно, что, выйдя после допроса, Ваньков тут же уехал в аэропорт и покинул Россию? — парировал Каледин, по мнению которого следователь Антонов вынудил Ванькова дать именно такие показания.

Версия Каледина не похожа на правду. Хотя бы потому, что Ваньков не покинул Россию сразу после допроса. Допросу 20 марта предшествовал февральский допрос, на котором Ваньков рассказывал то же самое. А в марте лишь уточнил некоторые детали.

Уехав из России, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 февраля 2012 года учредил гонконгскую компанию Crazy Dragon International Limited и до ноября 2014-го был единственным бенефициаром компании, а в ноябре 2014-го уступил все права панамской компании FORUS Corporation в лице Александра Шибакова.

Что или кто заставил Ванькова «вспомнить», что именно он был владельцем компании Crazy Dragon?

Ответ на этот вопрос читайте в следующих номерах «Новой».