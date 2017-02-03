Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Максим Черномазов должен был родиться хоккеистом. Такие, во всяком случае, соображения занимали его отца. А может, вышел бы из него танцор — зря, что ли, мать преподает хореографию. И у врачей, конечно, были на парня свои виды: сказали, будет инвалидом, потому что несовершенный остеогенез не лечится, а поломался ребенок весь еще в утробе, какие уж тут танцы и спорт. Ну и сам Максим Черномазов имеет обо всем этом свои собственные суждения. В неполные два года он выглядит как будущий директор, крупный руководитель. Сидит на ковре в колготках с начальственным видом, дает указания близким. Он уже прошел с помощью Русфонда курс лечения препаратом памидронат, явно собирается идти и дальше, вести за собой родителей и остальное человечество — куда вот только? Мы говорим об этом с его матерью Наталией Черномазовой:

«Я родились в Краснодаре. Семья многодетная — нас у матери четверо, две девочки, два мальчика. Папа ушел от нас рано, мама нас воспитывала одна. Меня она отдала на танцы еще в детстве, так что всю жизнь я посвятила хореографии. Сестра пробовала, но ей сказали, что она деревяшечка уж слишком, это не ее. Зато она умная. Чуть ли не с золотой медалью окончила школу. А братья у нас, как все мальчишки, обалдуи.

В 17 лет я устроилась хореографом в детский сад. Пришла в группу, смотрю — там дети. Что с ними делать?! Но привыкла, ничего. Мне очень понравилось. Разные детишки. И глухие. И с логопедическими проблемами. А я их учила, ставила им танцы для утренников.

С мужем моим Сережей мы познакомились в кафе. Я отмечала свой день рождения с друзьями, а он за соседним столиком сидел. Долго он уговаривал меня встретиться. Я думала: да ну, зачем? Только что расстались с молодым человеком, не хотелось ничего нового. А Сережа мне названивал и названивал. Был уже такой момент, что он подумал — ну все, если опять откажется, больше звонить не буду. А я согласилась. Встретились мы с ним, пошли гулять в парк, как-то так сразу душу друг другу открыли. А через год поженились.

Первая у нас девочка родилась, Лера. Я всегда об этом мечтала. Здоровая она родилась такая, большая, сразу нам начала давать люлей. Кричала, требовала, а мы молодые были, опыта ж никакого. Ну и стали учиться, привыкать. В какой-то момент Сережа говорит: так, хочу теперь сына, давай. Мы молодые, здоровые, почему нет? Вторая беременность тоже проходила хорошо. Сказали нам, что будет мужчина. Единственное, что было не так, — он перевернулся, ножками вниз лежал. Сказали, будут делать кесарево сечение. И вот все-таки Бог нам помог: если б я сама рожала, не знаю, наверное, совсем была бы беда.

Накануне родов я вдруг что-то заплакала. Потом была операция, достали Максюшу. Сказали, что ножки у него немножко косолапые, а так все хорошо. А потом не приносят и не приносят. Я спрашиваю: где ребенок? Медсестры молчат. И вот пришла врач и говорит: ребенок у вас родился больной. Ну вы знаете, кто такие «хрустальные» люди? Нет. Ну вот у вас такой мальчик, он у вас весь поломанный, как минимум пять-шесть переломов у него. Это не лечится... Я села на кровать и подумала, что жизнь моя закончилась.

Ничего от врачей добиться было нельзя. Меня к сыну не пускали. Я как-то пробилась, рыдала над ним. А что толку? Стала сразу смотреть в интернет, выяснять, с чем мы имеем дело. Начиталась с перепугу, что даже под пуховым одеялом кости ломаются, что на руки брать нельзя. Боже мой, как дальше жить?

Ну как жить? Жить и все. Забрали мы его домой, я его там развернула — ножки-кривулечки, весь в каких-то болячках. Они его, наверное, там не мыли, боялись трогать. Я на все это посмотрела и решила: да нормальный ребенок, надо просто с ним поосторожнее. И мы нормально купались, нормально жили. А я искала в интернете, кто такие «хрустальные» дети. И чем больше читала и смотрела, тем больше верила, что все это как-то лечится. В конце концов мы нашли клинику «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic) в Москве и поехали туда с Максюшей на консультацию.

Врачи нас похвалили, сказали, молодцы, что так рано спохватились и приехали. Нужно начинать капельницы с препаратом памидронат, ждать, пока укрепятся кости, а потом уже думать о каких-либо операциях. Конечно, когда нам назвали сумму за лечение, мы присели с Сережей, но нам посоветовали обратиться за помощью в Русфонд. За деньги, которые собрали люди, мы прошли уже восемь курсов. Не знаю, это, наверное, какое-то волшебное лекарство, потому что все начало меняться. Максюша начал сначала держать голову, потом сидеть, потом ползать. Я смотрела на это и просто кричала от радости.

Нам повезло еще и потому, что важны не только лекарства, но и какие-то правильные слова. В клинике нам сказали: перестаньте бояться. Живите как обычно, никогда не вините кого-либо за то, что он, допустим, сломается. Это и есть жизнь вашего ребенка.

Тяжело бывает поверить в простоту этих слов, непросто сохранить с их помощью семью. Мы с Сережей ругались, мирились, и все потом заново. Но мы научились радоваться каждой мелочи, каждому достижению Максюши. Вот он начинает делать первые шажочки. И от этого весь мир становится другим.

Наверное, это испытание для нас. Как пройти его? Не знаю. Я просто люблю Максюшу очень. И в этом чувстве нет ни жалости, ни страха. Просто желание быть с ним рядом, что бы ни случилось. Я любуюсь им. И он в ответ дает какую-то невероятную силу. Он просто смотрит на тебя, и ты видишь, сколько мудрости в нем. И хотя он еще не ходит, только он и ведет нас за собой. И мы идем».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 9,207 млрд руб. В 2017 году (на 31.01.2017) собрано 136 598 747 руб., помощь получил 91 ребенок. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3095 читателей «Новой газеты» помогли (на 31.01.2017) 40 детям на 213 040 руб. Если вы решили спасти детскую жизнь, любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Нужна помощь

Даня Величков, 3 года, детский церебральный паралич, требуется лечение.

199 220 руб.

Сын родился бездыханным, его сразу положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько часов у Дани начались судороги, открылось кровотечение в легких. Только через месяц сын смог дышать самостоятельно, вскоре нас выписали. Но состояние Дани оставалось тяжелым. Он все время плакал, почти не спал, плохо ел, сильно отставал в развитии: к восьми месяцам не держал голову, не переворачивался. Невролог диагностировал ДЦП. Я выполняю все рекомендации врачей, много занимаюсь здоровьем сына. Заметные результаты появились после лечения в Институте медицинских технологий (ИМТ), оплатить которые помогли читатели Русфонда. Спасибо всем большое! Даня держит голову, повторяет слоги, может сидеть с опорой, интересуется игрушками, научился их брать и удерживать. Лечение надо продолжать, чтобы сын научился говорить, ходить. Но оплатить лечение мне не по силам, одна воспитываю сына, живем на пособия. Прошу вас, помогите!

Наталья Величкова,

г. Троицк, Челябинская область

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Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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