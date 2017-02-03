«Собаки учат детей улыбаться»

Тридцать ездовых собак из детского туристического лагеря «Большое Приключение», созданного в Карелии известными путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро, снова в Москве и будут общаться с детьми, катать их на упряжках. В «Сокольниках» ждут 450 учащихся коррекционных образовательных учреждений, воспитанников детских домов и психоневрологических интернатов Москвы.

Коренные собаки в упряжке, братья Балто и Санни, едят снег, передние хаски возбужденно подвывают в ожидании команды на старт, вой подхватывают 15 собак, которые томятся в питомнике в ожидании своего звездного часа.

Балто и Санни схлестнулись после пробного заезда. Одного из братьев решают увести от греха подальше, но Санни отказывается без него работать. Балто и Санни служат коренными в одной упряжке уже несколько лет. Коренники должны обладать большой силой, они сдвигают нарты с места. Так что без них никак. А передние собаки задают скорость бега и ведут за собой других — прирожденные лидеры. В первой упряжке впереди сегодня бежит молодая Вьюга.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Щенков хаски на лидерские качества проверяют в очень раннем возрасте, один из способов: их сажают на табуретку, обложенную подушками, тот из щенков, кто, в отличие от сестер и братьев, удерживается наверху и проявляет осторожность, становится в будущем лидером. В условиях реальной экспедиции это качество может спасти всю упряжку и каюра.

В день открытия программы «По пути с хаски» ребят катают две упряжки, остальные собаки (всего их тридцать) ждут своей очереди и общаются с детьми. Мальчик Женя широко улыбается и обнимает рыжую хаски. Женя живет в детском доме для детей с ограниченными возможностями здоровья, он не может говорить. Сопровождающие его взрослые переводят с языка жестов: «Мне нравится Поночка». Поночка понимает Женю без слов, ложится на спину и подставляет живот: можно погладить…

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Авторы программы «По пути с хаски», известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро, создали клуб «Приключение» в 1989 году, с тех пор программа разрослась и охватывает несколько детских лагерей в Карелии, Крыму, Краснодаре, Московской области.

В апреле, вот уже 9 лет, Шпаро отправляются на Северный полюс. В экспедиции участвуют и дети — воспитанники лагерей «Большое Приключение». Вместе с инструкторами на собачьих упряжках они преодолевают более 100 арктических километров, «покоряют» Северный полюс и там, на «макушке» планеты, танцуют и играют в футбол. Это традиция.

Рассказывает Дмитрий Шпаро: «В наших лагерях каждый ребенок выбирает себе собаку, в летние смены они ходят вместе в походы, зимой — с собаками на лыжах, учатся управлять упряжками. Самое удивительное — это момент выбора, сначала непонятно, как это происходит, но стоит понаблюдать за тандемом ребенка и собаки, и становится видно, что они похожи — не только по характеру, но даже внешне, каждый ребенок выбирает «свою» собаку, находит в ней что-то родное. А еще к нам приезжают ребята из психоневрологических диспансеров, дети, которые живут в очень строгих, почти режимных учреждениях и никогда не улыбаются. Собаки учат их улыбаться».