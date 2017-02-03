Навальный — судье: «Ваша честь, в этот раз мне совсем не понравилось»

В четверг Петр Офицеров не успел закончить свои показания, потому что ровно в пять вечера — время окончания рабочего дня — судья сообщил, что ему нужно к врачу. Адвокат Давыдова негодовала: ее подзащитного Офицерова во вторник насильно выписали из московской больницы, чтобы тот участвовал в суде. Прокуроры допрашивали Офицерова в пятницу. Предприниматель тоже, как и Навальный накануне, удивился малому числу вопросов тому, что до сути дела обвинение так и не дошло.

Прокуроры уточняли, как он узнал о существовании КОГУП «Кировлес» («С помощью чудесных поисковых систем Яндекс, Рамблер и Гугл», — любезно ответил Офицеров), но про саму растрату 16 миллионов, в которой подсудимые обвиняются, так и не спросили.

Вчера судья Втюрин уже отклонил ходатайство об изучении отпускных цен «Кировлеса», не дав защите доказать, что Офицеров и его ВЛК скупали лес не по заниженным, а по рыночным ценам. Сегодня, в пятницу, защита ещё раз попыталась добраться до ключевой темы с рыночными ценами на лес: запросила экономическую экспертизу.

— Ваша честь, не уходите! — вскричал Навальный. — Мы за вами вчера хронометрировали, вы больше времени проводите в совещательной комнате, чем в суде!

— Когда появляется ходатайство в 10 листов, мне надо прочитать и сделать выводы! — строго объяснил судья и двинулся в совещательную комнату обдумывать решение.

— Ну вы же его все равно отклоните! — попытался урезонить политик (и оказался прав — в ходатайстве судья отказал). Навальный торопился и просил закончить процесс сегодня, причём пораньше: он собирался из Кирова добираться до Санкт-Петербурга, чтобы в субботу открыть там штаб своей кампании. И судья Втюрин, который еще в среду неумолимо поместил Навального и Офицерова под подписку о невыезде, спокойно разрешил ему уехать.

Так что уже к середине дня в суде дошли до предпоследней стадии процесса — прений сторон. Прокурор Богданов ещё раз изложил фабулу обвинения, перекочевавшую прямиком из 2013 года: Навальный и Офицеров «с преступным умыслом» создали подконтрольную себе «Вятскую лесную компанию», Офицеров «организовал заведомо невыгодный договор и подписал его от имени ВЛК», подсудимые пытаются оправдать себя, «обходя молчанием наиболее невыгодные для себя моменты». Тут же прокуратура объявила желаемое наказание, и это оказался условный срок. 5 лет Навальному и 4 года Офицерову, плюс по 500 тысяч штрафа — ровно с таким приговором они уехали из Кирова в 2013 году.

Услышав, что обвинение не просит реального тюремного срока, как в прошлый раз, сторона защиты несколько расслабилась и начала ёрничать. Особенно адвокаты атаковали часть обвинения про ущерб КОГУПу в 16 миллионов рублей.

Офицеров в 2009 году купил у «Кировлеса» древесины на 16 миллионов, но, продав, выплатил почти 15. «Состав преступления — в факте отчуждения лесопродукции. Дальнейшая реализация леса роли не играет», — заявило обвинение.

«Если берётся миллион рублей, а на его место кладётся 999 тысяч, то это хищение на миллион?» — вопрошал адвокат Кобзев.

— В случае неисполнения решения ЕСПЧ стране грозит лишение членства в Совете Европы. Из-за вашего приговора!»

Про это самое решение ЕСПЧ — об отмене предыдущего приговора — прокуроры заявили, что оно «не имеет заранее установленной силы».

«Это как? Россия ратифицировала конвенцию ООН, обязавшись исполнять решения международного суда. Прокуратура Кировской области не согласна с решением Российской Федерации?» — изумилась адвокат Михайлова, добавив, что, если обвинение совсем не будет учитывать выводы ЕСПЧ, им придётся встречаться в этом суде «до бесконечности», рассматривая дело заново. Сам Навальный тоже уверен, что новый приговор, если он повторит старый, удастся снова отменить в Европейском суде, причём быстро — ещё до выборов президента. Так что он все равно примет в них участие. «Без обид, ваша честь, но в этот раз мне совсем не понравилось! — встал политик. — Мы совещания устраивали, думали: какую же хитрость они придумают, чтобы осудить меня ещё раз. А хитрости нет. Все ляпы с прошлого раза, все обвинительное заключение один в один».

Процесс действительно успели закончить за один день — так что сегодня подсудимые произнесли последнее слово. Для Навального это уже седьмая такая речь. Он обратился к тем, кто «инспирирует этот процесс»: «То, что заявила прокуратура — это послание мне: «Мы тебя ещё раз вежливо предупреждаем, что ты не можешь участвовать в выборах, что таким, как ты, кто призывает людей не подчиняться жабе на трубе, запрещается участвовать в политике. Отвечаю: спасибо большое, но нет. Кампания не прекратится, потому что я только часть этой кампании, причём довольно незначительная. Большее значение имеют те люди, в интересах которых я сейчас говорю».

— Давайте по сути процесса, — несколько раз одергивал Навального судья.

— Это и есть по сути! — отвечал подсудимый.

— Суть в том, что для таких, как я, скамья подсудимых становится единственной площадкой для публичных выступлений.

Тут он обратился уже к судье и приставам: — Есть такие хорошие, в общем, люди, как вы, которые все понимают. Но я выхожу и говорю: «Ребята, почему наши больницы такие разрушенные, хотя мы такие богатые?» А вы мне: «Нет, пожалуйста, не говори этого всего». Ребята, те три триллиона от продажи нефти — они ваши, а их превратили в виллы за границей. Если бы не было Путина с его виолончелистами, то мы бы жили на 20% богаче. Сколько зарплата судьи? А пристава? А секретаря суда? На эти деньги нельзя жить, и я хожу за вами и говорю об этом! Я понимаю, как вам всем трудно, как не хочется выходить их зоны комфорта. Но я буду бороться и за ваши голоса тоже».

Офицеров был более сдержан, но говорил тоже не об обстоятельствах дела. Он произнёс речь в защиту бизнеса: «В моей компании все было прозрачно и чисто. И четыре следствия не нашли ни единой зацепки в работе этой компании, — говорил он о своей «Вятской лесной компании». — Это говорит о том, что у нас в стране к бизнесу отношение предвзятое. Я против этого возражаю. Именно частный бизнес позволит сделать страну сильной, великой».

На этом стороны и разошлись: судья Втюрин вынесет приговор 8 февраля в 13:00.

Липецк