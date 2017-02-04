Раскольников, хранитель «Золотой маски»

Сегодня, 4 февраля, в Москве после продолжительной болезни скончался Георгий Георгиевич Тараторкин. Народному артисту России, президенту ассоциации «Золотая маска» было 72 года.

Рожденный в Ленинграде, в самом конце Отечественной, Георгий Тараторкин вошел в мощную плеяду отечественных «шестидесятников». Он был из младших в этом поколении. Он был — на сцене и на экране — одним из самых достойных лиц «позднего СССР».

Первая артистическая жизнь Георгия Тараторкина прошла в Ленинграде конца 1960-х, где актер сыграл ведущие роли во многих спектаклях своего учителя — Зиновия Корогодского. В 1969-м Тараторкин стал известен всей стране: на экраны вышел фильм Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», где Тараторкин сыграл Раскольникова. С этой же ролью он вошел в легендарный московский спектакль 1970-х — «Петербургские сновидения» Юрия Завадского в Театре Моссовета. На этой сцене Тараторкин играл Александра Блока в гремевшем на рубеже перестройки спектакле «Версия», Ивана Карамазова, Каренина в «Живом трупе».

На экране 1970—1980-х он был Чарским в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера, усталым врачом «скорой» в любимой народом ленте «Дела сердечные» (а водил его «неотложку» Анатолий Папанов), блистательным биологом «из бывших» в важном для самосознания интеллигенции позднего СССР телесериале по роману В.А. Каверина «Открытая книга».

В новых временах Георгий Тараторкин прожил еще одну профессиональную жизнь. Георгий Георгиевич много лет был секретарем Союза театральных деятелей РФ. С 1995 года, с самого основания национального театрального фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска» и до сего дня, Георгий Тараторкин был бессменным президентом «Золотой маски».

За два десятилетия эта отчаянная затея начала 1990-х с показом нескольких лучших спектаклей сезона в Москве (кое-какие ухитрялись привозить даже из Петербурга) выросла в мощный институт селекции и поддержки российского театра. Список актеров, режиссеров, художников, губернских театров — от оперных до кукольных, выведенных на общероссийский уровень известности «Золотой маской», сегодня насчитывает сотни имен.

И неизменной на этих фестивалях была высокая изящная фигура Георгия Тараторкина. Глуховатый, сдержанный и доброжелательный голос. Известное всей России лицо…

«Новая газета» приносит глубокие соболезнования семье артиста и его коллегам.

Отдел культуры