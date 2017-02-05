«Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху: психология преодоления»

Перед просмотром лекции предлагаем вам посмотреть мультфильм Гарри Бардина — Адажио

Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху? Можно ли сохранить своё достоинство в мире, где конформизм и бегство от свободы становятся нормами поведения, сулящими социальный успех? Как в самые разные исторические времена конкурируют между собой психотехнологии подавления разнообразия и отстаивания своего Я? Что нас ждет: гражданское общество или же новый виток варварства и неоархаики?

Обо всех этих вечных сценариях диалога человека со своим временем, психологических механизмах поддержки и подавления разнообразия в разных культурах рассказал заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик Российской академии образования Александр Асмолов.