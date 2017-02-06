Пропагандист и уклонист

Насколько эффективна российская пропаганда? В начале «русской весны» по Москве гуляли легенды о ее способности влиять на умы россиян. Пользователи социальных сетей, поддавшись панике, говорили, что Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву ничего не стоит мобилизовать миллионы граждан РФ.

С развитием конфликта выяснилось, что добровольцев, несмотря на броские лозунги, не хватает. Жители Донецка и Луганска не желают воевать и выбирают эмиграцию. В том числе и на Украину. Россиян, согласных принять участие в боевых действиях, мало. Полевые командиры регулярно заявляли об этом. Для защиты от украинской армии (которая, как утверждали эксперты, находилась в плачевном состоянии) сепаратистам понадобились «отпускники».

Частных пожертвований на нужды самопровозглашенных республик тоже оказалось недостаточно. 86% россиян, поддержавших присоединение Крыма, оказались на редкость скупыми. Россия организовала знаменитые гуманитарные конвои, не видя поддержки индивидуальных благотворителей и стремясь избежать гуманитарной катастрофы.

К сожалению, у нас нет точных цифр. Стороны конфликта предсказуемо лгут, но тот факт, что желающих взять в руки оружие было не в избытке, говорит в пользу мнения о низкой эффективности пропаганды. Возможно, Киселев и захватил воображение россиян. Однако не настолько, чтобы те начали массово инвестировать в «Новороссию» свои средства, время и жизни.

Если бы российская пропаганда, рассказывающая о возрождении государственного величия через военную мощь, была эффективна, она смогла бы привлечь молодых людей на призывные пункты. Отечество в опасности, «бандеровцы» рвутся к Москве, «пятая колонна» на марше — отличный повод сменить гражданскую одежду на камуфляж.

Данные о призыве в армию РФ разнятся. С одной стороны, информационные агентства сообщают о медленном сокращении числа уклонистов. С другой — о массовых проверках военкоматов, об уголовных делах против врачей, помогавших избежать призыва, об обысках в призывных комиссиях. В целом, надо признать, уклонистов стало чуть меньше. Но с чем это связано? С ужесточением надзора над военными комиссариатами или с заразительностью пропаганды?

В Государственной думе на рассмотрении находится законопроект сенатора Виктора Озерова «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования призыва граждан на военную службу». Сенатор предлагает обязать глав государственных и частных предприятий помогать военкоматам в поиске уклонистов. За отказ — штраф или отзыв лицензии. Срок рассмотрения — март 2017-го.

Когда пропаганда так замечательно работает, когда россияне всей душой за Крым, к чему проверки военкоматов? Какой смысл в ужесточении законодательства?

Единственные цифры, с которыми, на мой взгляд, следует связывать результаты российской пропаганды, касаются взрывного роста эмиграции.

По данным Росстата, если сложить всех покинувших Россию в 2015 году, получится около 350 тыс. человек. В 10 раз больше, чем в 2011 году. Аналитическое агентства Stratfor считает, что сего­дня из России эмигрируют врачи, инженеры, ученые, предприниматели и преподаватели. Большинство эмигрантов направляются в США, Германию, Канаду и Финляндию.

У пропагандистов не получилось привлечь в «Новороссию» нужное число добровольцев. Не вышло наладить помощь сепаратистам по примеру украинских волонтерских организаций. Юноши из Костромы и Рязани не штурмуют военкоматы, требуя немедленной отправки в армию.

Зато у пропагандистов получилось напугать россиян с хорошими дипломами. Пропаганда изуродовала образ страны. Россия, какой ее рисуют в дискуссиях на ток-шоу, — это отсталая мрачная страна, которой предстоит унылое сырьевое будущее, окутанное дымом от ладана.

Для медиков и инженеров — людей, привыкших к иной картине мира, — перспектива однажды проснуться гражданином православной джамахирии смерти подобна. Креативный класс, участники протестов на Болотной площади покидают страну, не веря в мягкость «гибридных режимов».

Александр Лукашенко поступает схоже: каждый десятый белорус работает в Евросоюзе. Недовольные уезжают, оставляя Беларусь ему, чем он и пользуется. С явным удовольствием, надо отметить.