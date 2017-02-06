«Заплатите за снег и за дождь»

В январе депутаты и недепутаты, чиновники и нечиновники считали деньги.

Парламентарии увеличили годовой бюджет Госдумы, то есть свой собственный, на 400 миллионов рублей — ​до 10 с лишним миллиардов.

А население разбирается с процентами: 1 февраля государство проиндексировало страховые пенсии на 5,4%; 1 июля 2017-го областные и краевые администрации снова поднимут тарифы на услуги ЖКХ. Только не на 4%, как обещало федеральное правительство, а на… 6–20%.

Пенсия бывшего инженера-строителя Нины Килячковой из Тольятти составит примерно 7900 рублей, суммы в ее платежках за коммуналку округлятся до 5 тысяч.

Жительница Балтийска, бывший медик Галина Семенюк уже отдает за свою 3-комнатную квартиру площадью 62 квадратных метра 8 тысяч рублей в месяц. Пенсия у нее — ​14 тысяч.

В Новосибирске, где средняя зарплата равна 28 тысячам рублей, а пенсия — ​13 тысячам, холодная вода летом подорожает на 20%, горячая — ​на 16%, отопление — ​на 15%.

Новосибирск бурлит: в прошлую субботу полторы тысячи горожан вышли на улицы с плакатами «Уймите губернатора!» и «Хватит грабить народ!». Митингует Тольятти.

В последний раз цифры в платежках россиян корректировались в июле 2016 года. Согласно распоряжению правительства РФ очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ произойдет в июле 2017-го. И, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, расценки вырастут в среднем на 4%. Исключения — ​Москва (7%), Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия (6%). Однако по решению федерального центра пределы допустимого уровня повышения платежей в отдельных случаях могут устанавливать региональные органы самоуправления.

В Волгоградской области, где люди довольствуются 7–10 тысячами рублей в месяц (уровень зарплат, указанный жителями региона в обращении к президенту РФ. — ​А. Б.) и отдают за коммуналку 4–5 тысяч, суммы в квитанциях вырастут на 9,8%. В Забайкальском крае с его изношенными теплосетями — ​на 7%.

В Еврейской автономной области тарифы на водоотведение увеличились в 5 раз — ​население обязали платить за осадки: снег и дождь.

— В Самарской области стоимость воды, отопления, электроэнергии заметно изменилась полгода назад, — ​рассказывает депутат Тольяттинской городской думы Максим Гусейнов. — ​Семьи стали отдавать на 300–500 рублей больше, а зимой им говорят: «Мало с вас берем».

— Хожу с молодыми и старыми на митинги, чтобы не отняли последнее, — ​вздыхает 63-летняя жительница Тольятти Лариса Саныгина. — ​А у меня еще приличная пенсия — ​9 тысяч рублей, работала на ВАЗе. Дети помогают. Без них жила бы на воде и хлебе. Для пенсионеров и 300 рублей — ​состояние.

Новосибирцы провели два митинга с требованием — ​отменить постановление губернатора о резком повышении коммунальных тарифов.

— Пострадают малоимущие граждане, возникнут проблемы у предпринимателей. Рост тарифов на услуги ЖКХ повлечет за собой увеличение стоимости аренды, и предпринимателям придется поднять цены на продукцию, — ​разделяет опасения земляков один из организаторов акции протеста — ​Андрей Гладченко. — Мы опираемся на выводы экспертов, о чем написали в заявлениях в прокуратуру, Антимонопольный комитет, правительство РФ. Беспрецедентное повышение тарифов на 15–20% при нынешней бедности — ​не просто глупость, не исключено, что причина такой меры — ​лоббирование чьих-то интересов.

Губернатор Новосибирской области якобы рассматривает варианты компенсации разницы между местным и федеральным уровнями цен: льготникам в обязательном порядке, остальным — ​в заявительном. Но откуда возьмутся средства на компенсации, если их нет в бюджете?..

Их нигде нет. Как показал мониторинг доходов российских семей (исследования Высшей школы экономики), 23% населения нашей страны не могут оплатить услуги ЖКХ.

— Ситуация в ЖКХ тяжелая, нужны средства для модернизации, но для начала — ​до увеличения тарифов — ​необходима утвержденная, согласованная со всеми программа реформирования коммунального хозяйства, — ​видит единственный выход директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская. — ​А сейчас мы, пользователи, фактически компенсируем некачественно работающую систему, старые инженерные сети, неэффективные компании, вкладываясь в постоянно растущие тарифы. И на каком фоне? Аналитики говорят, что экономические условия в России улучшаются, но люди по снижению зарплат, задержкам выплат и росту стоимости продуктов в магазинах чувствуют, что для них обстановка тяжелая, и вряд ли они в состоянии отдавать больше. Если в стране поднимут тарифы и примут закон об изъятии жилья за неуплату платежей (проект Минюста, одобренный Центробанком. — ​А. Б.), могут начаться масштабные социальные волнения.