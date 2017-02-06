«Заплатите за снег и за дождь»
Люди выходят на митинги, потому что им нечем платить за коммуналку, чиновники придумывают все новые статьи «оброка»
Анна Бессарабовакорреспондент
В январе депутаты и недепутаты, чиновники и нечиновники считали деньги.
Парламентарии увеличили годовой бюджет Госдумы, то есть свой собственный, на 400 миллионов рублей — до 10 с лишним миллиардов.
А население разбирается с процентами: 1 февраля государство проиндексировало страховые пенсии на 5,4%; 1 июля 2017-го областные и краевые администрации снова поднимут тарифы на услуги ЖКХ. Только не на 4%, как обещало федеральное правительство, а на… 6–20%.
Пенсия бывшего инженера-строителя Нины Килячковой из Тольятти составит примерно 7900 рублей, суммы в ее платежках за коммуналку округлятся до 5 тысяч.
Жительница Балтийска, бывший медик Галина Семенюк уже отдает за свою 3-комнатную квартиру площадью 62 квадратных метра 8 тысяч рублей в месяц. Пенсия у нее — 14 тысяч.
В Новосибирске, где средняя зарплата равна 28 тысячам рублей, а пенсия — 13 тысячам, холодная вода летом подорожает на 20%, горячая — на 16%, отопление — на 15%.
Новосибирск бурлит: в прошлую субботу полторы тысячи горожан вышли на улицы с плакатами «Уймите губернатора!» и «Хватит грабить народ!». Митингует Тольятти.
В последний раз цифры в платежках россиян корректировались в июле 2016 года. Согласно распоряжению правительства РФ очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ произойдет в июле 2017-го. И, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, расценки вырастут в среднем на 4%. Исключения — Москва (7%), Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия (6%). Однако по решению федерального центра пределы допустимого уровня повышения платежей в отдельных случаях могут устанавливать региональные органы самоуправления.
В Волгоградской области, где люди довольствуются 7–10 тысячами рублей в месяц (уровень зарплат, указанный жителями региона в обращении к президенту РФ. — А. Б.) и отдают за коммуналку 4–5 тысяч, суммы в квитанциях вырастут на 9,8%. В Забайкальском крае с его изношенными теплосетями — на 7%.
В Еврейской автономной области тарифы на водоотведение увеличились в 5 раз — население обязали платить за осадки: снег и дождь.
— В Самарской области стоимость воды, отопления, электроэнергии заметно изменилась полгода назад, — рассказывает депутат Тольяттинской городской думы Максим Гусейнов. — Семьи стали отдавать на 300–500 рублей больше, а зимой им говорят: «Мало с вас берем».
— Хожу с молодыми и старыми на митинги, чтобы не отняли последнее, — вздыхает 63-летняя жительница Тольятти Лариса Саныгина. — А у меня еще приличная пенсия — 9 тысяч рублей, работала на ВАЗе. Дети помогают. Без них жила бы на воде и хлебе. Для пенсионеров и 300 рублей — состояние.
Новосибирцы провели два митинга с требованием — отменить постановление губернатора о резком повышении коммунальных тарифов.
— Пострадают малоимущие граждане, возникнут проблемы у предпринимателей. Рост тарифов на услуги ЖКХ повлечет за собой увеличение стоимости аренды, и предпринимателям придется поднять цены на продукцию, — разделяет опасения земляков один из организаторов акции протеста — Андрей Гладченко. — Мы опираемся на выводы экспертов, о чем написали в заявлениях в прокуратуру, Антимонопольный комитет, правительство РФ. Беспрецедентное повышение тарифов на 15–20% при нынешней бедности — не просто глупость, не исключено, что причина такой меры — лоббирование чьих-то интересов.
Губернатор Новосибирской области якобы рассматривает варианты компенсации разницы между местным и федеральным уровнями цен: льготникам в обязательном порядке, остальным — в заявительном. Но откуда возьмутся средства на компенсации, если их нет в бюджете?..
Их нигде нет. Как показал мониторинг доходов российских семей (исследования Высшей школы экономики), 23% населения нашей страны не могут оплатить услуги ЖКХ.
— Ситуация в ЖКХ тяжелая, нужны средства для модернизации, но для начала — до увеличения тарифов — необходима утвержденная, согласованная со всеми программа реформирования коммунального хозяйства, — видит единственный выход директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская. — А сейчас мы, пользователи, фактически компенсируем некачественно работающую систему, старые инженерные сети, неэффективные компании, вкладываясь в постоянно растущие тарифы. И на каком фоне? Аналитики говорят, что экономические условия в России улучшаются, но люди по снижению зарплат, задержкам выплат и росту стоимости продуктов в магазинах чувствуют, что для них обстановка тяжелая, и вряд ли они в состоянии отдавать больше. Если в стране поднимут тарифы и примут закон об изъятии жилья за неуплату платежей (проект Минюста, одобренный Центробанком. — А. Б.), могут начаться масштабные социальные волнения.