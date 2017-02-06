По эту сторону надежды

В основном конкурсе — ​фильмы из Европы, Британии, Чили, Японии, Кореи. Российских картин в конкурсной программе нет. Знаковый итог Года кино.

Зато в «Спецпоказах» — ​смотре актуальных работ современных кинематографистов — ​«Процесс» Аскольда Курова. Фильм об Олеге Сенцове и суде над ним создан при участии компаний из Эстонии, Польши и Чехии.

В Панораме — ​драма Резо Гигинеишвили «Заложники» (Россия, Грузия, Польша). В основе фильма реальные события, для многих памятные. 18 ноября 1983-го семь молодых людей захватили Ту‑134, намереваясь лететь в США. «История, рассказанная в этом фильме, известна мне с детства. О ней до сих пор помнит вся Грузия, — ​говорит режиссер. — ​Принципиально важным было деликатное отношение к сложной истории. Все ее действующие лица — ​жертвы, которых стоит оплакивать, а не обвинять или превозносить как героев».

В этой секции состоится премьера и черной сатирической комедии «Реквием для миссис Джей» сербского режиссера Бояна Вулетича, снятая в копродукции Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны — ​компания Александра Роднянского. Картина о временах переходного периода и экономического кризиса Восточной Европы. «Я заинтересовался проектом, увидев для себя самое важное в кино — ​одаренного автора, яркую творческую идею и актуальный социальный контекст», — ​говорит Роднянский.

В конкурсе мэтры: Аки Каурисмяки, Агнешка Холланд, Фолькер Шлён­дорф, Хон Сан Су — ​и дебютанты.

«Возвращение в Монток»

«Возвращение в Монток» Фолькера Шлёндорфа по известной повести Макса Фриша, в которой критики обнаружили автобиографические и даже дневниковые черты писателя. История немолодого европейского интеллектуала, задающегося «вечными вопросами» о своем месте в окружающем мире, под пером Фриша обретает черты размышления о влиянии прошлого на человеческую личность… С участием Стеллана Скарсгарда и Нины Хосс.

Лауреат «Берлинале» румынский режиссер Кэлин Питер Нецер (его «Поза ребенка« удостоена «Золотого медведя») представляет франко-германо-румынскую картину «Ана, моя любовь» — ​о взаимоотношениях влюбленных. Зная почерк Нецера и его пристрастие к социальным драмам, вряд ли это ромком. Бюджет фильма составляет около 2 млн евро, это одна из самых дорогих румынских постановок последних двух десятилетий.

«След зверя» Агнешки Холланд — ​криминальная драма, в которой пенсионерка пытается выйти на след убийцы ее соседей. По мотивам морального триллера титулованной польской писательницы Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов». Название романа — ​цитата из Уильяма Блейка.

«Вечеринка»

В «Вечеринке» Салли Поттер некая Дженет вместе с мужем устраивает прием в своем лондонском доме в честь ее повышения в теневом кабинете министров. Но в этот вечер обнаружится тайна, которая раскалит атмосферу непритязательного приема.

Чилийский режиссер Себастьян Лелио (его трагическая мелодрама «Глория» участвовала в конкурсе «Берлинале» и увезла приз за лучшую женскую роль) представит трагикомедию «Фантастическая женщина». О том, как остаться один на один с повседневной дискриминацией и враждебностью мира.

Про свое кино «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки сказал: «Люблю все смешивать, экспериментировать. И этот фильм, наверное, будет похож на суп, в котором варятся вместе «Татьяна» и «Союз Каламари», разве что стиль стал немного серьезнее, сейчас я не знаю, как все будет в итоге выглядеть. Это всегда страшно — ​создание целого мира, который должен увлечь и заслужить доверие зрителя». Фильм — ​о беженцах, прибывающих в Финляндию из Сирии и Ирака. О пересечении судеб. Это вторая глава трилогии Каурисмяки, раскрывающей тему портовых городов. «Гавр», вышедший в 2011-м, получил сразу 6шесть национальных премий «Юсси» и множество международных наград.

О родителях, пытающихся защитить своих детей, — ​американский фильм «Ужин» Орена Мовермана (актеры Лора Линни, Ребекка Холл, Ричард Гир, Стив Куган). В «Фелисите» Алена Гомеса также рассказывается о женщине из Киншасы, которая отчаянно пытается спасти сына, обреченного на ампутацию ноги. Фильм совместного производства Франции, Сенегала, Бельгии и Ливана.

Документальная история ветерана немецкого кино и театра Андреша Вайеля «Бойс» — ​об одном из основоположников постмодернизма, художнике и теоретике Йозефе Бойсе, авторе «первобытных рисунков» и знаковых перформансов. И «Жоахим» Марчело Гомеса посвящен жизни реального исторического персонажа, национального героя Бразилии, революционера, руководителя заговора.

«Хорошего дня»

Впервые для участия в конкурсе отобран китайский анимационный фильм. Режиссеру Лю Цзянь потребовалось три года, чтобы создать картину «Хорошего дня». Он написал сценарий о мечте и сущности жизни. Это его второй фильм. «Пирсинг I« был победителем анимационных фестивалей в Италии и Южной Корее.

«Мистер Лонг» снял Сабу (настоящее имя — ​Хироюки Танака) — ​японский режиссер, сценарист и актер. Критики часто относят его произведения к жанру киберпанк. Его привлекают сюжеты с заурядными людьми в мире опасностей и случайностей. Правда, порой вместо заурядных людей в его картинах попадаются разумные зомби или… ангелы-гуманисты.

Также в официальной программе «Последний портрет» Стенли Туччи. История о том, как легендарный швейцарский художник Альерто Джакометти (Джеффри Раш) попытался нарисовать портрет своего друга, американского арт-критика Джеймса Лорда (Арми Хаммер), и как этот арт-проект повлиял на их дружбу.

«Акушерка»

«Акушерку» Мартен Прово («Виолетт», «Серафина из Санлиса», «Живот Жюльетты») не только снял, но и сценарий сочинил. В налаженную жизнь молодой женщины, акушерки Клэр, вторгается эксцентричная особа Беатрис, бывшая любовница отца (Катрин Денёв). По словам Прово, фильм — ​дань почтения к представительницам этой необыкновенной профессии.

Во внеконкурсной программе состоятся премьеры сразу двух мегахитов. «Логан» Джеймса Мэнголда — ​фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel (а именно: серии комиксов «Старик Логан» и «Смерть Росомахи»). На последнем круге жизнь мутанта Росомахи из вселенной «Людей Х» развернулась на целый фильм.

Действие киношлягера «На игле‑2», или «Трейнспоттинг‑2», Дэнни Бойла разворачивается спустя 10 лет после событий первого фильма «На игле». Главные герои — ​друзья-наркоманы: Марк Рентон — ​Рента (Юэн МакГрегор), Дэниел Мерфи — ​Кочерыжка (Юэн Бремнер), Саймон Уильямсон — ​Кайфолом (Джонни Ли Миллер) и Фрэнсис Бэгби — ​Франко (Роберт Карлайл) — ​вновь попадают в очередную передрягу, на этот раз связанную с порнобизнесом. Режиссер Дэнни Бойл восемь лет назад объявил, что намерен снять продолжение, основанное на романе Ирвина Уэлша «Порно». МакГрегор сказал журналистам: «Сценарий действительно хорош. Никто из нас не хотел делать плохой сиквел. Если бы нам показали не самый экстраординарный сценарий, то, думаю, никто из нас не согласился бы делать продолжение».

А фильмом Открытия станет «Джанго» Этьена Комара. О Джанго Рейнхардте, одном из пионеров европейского джаза, отце цыганского свинга, известном гитаристе и композиторе; о его побеге в 1943 году из Парижа, оккупированного немцами. Главную роль исполнил Реда Катеб. Музыка Джанго Рейнхарда специально для фильма была записана знаменитым джаз-бендом Rosenberg Trio.

И все же: есть шанс, что о России не только вспомнят на «Берлинале», но, возможно, и отметят наградой. На берлинском рынке копродукции одаренный режиссер Иван Твердовский («Класс коррекции», «Зоология») и компания «Новые люди» представят новый проект — ​Jumpman, о молодом человеке с уникальными способностями. Буквально на днях Jumpman стал победителем кинорынка CineMart в Роттердаме, получив 20 000 евро на развитие. Это совместное производство с Францией и Германией. Возможно, эта способность «Новых людей» держать двери открытыми даже в пору санкций и отчуждения России от остального мира — ​один из факторов успехов их работ.