Чудеса от Мозякина

Нынешние хоккейные начальники, во всяком случае основательная их часть, не любят хоккей. Это не парадокс, это реалии нынешнего сезона, в ходе которого регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги едва не превратился в рутину. Главная московская вывеска сезона — ЦСКА против «Магнитки», финалист против действующего обладателя Кубка Гагарина — оставил девственно пустыми две начальственные ложи. Это выглядело едва ли не вызывающе и совершенно необъяснимо, тем более что сам матч не дал ни малейшего повода для того, чтобы его игнорировать. Хоккей, как обычно, спасает себя сам. И я полетел в Магнитогорск, чтобы ощутить живое дыхание игры и почувствовать накал предстоящих кубковых сражений. Ощутил и почувствовал. Да иначе и быть не могло.

Фишка была не только в том, что «Металлург» как безусловный лидер «Востока» в последнем своем турне прошел жесткую и успешную проверку лидерами «Запада» — в Ярославле «Локомотивом», в Москве «Динамо» и ЦСКА. Случилось, правда, поражение от подмосковного «Витязя», но в нынешнем сезоне «Магнитке» не привыкать дарить очки командам второго эшелона. Но если раздражитель серьезный, то спуску команда Ильи Воробьева не дает.

Вторая «фишка» заключалась в том, что капитан-бомбардир «Металлурга» Сергей Мозякин по два раза поразил ворота «Динамо» и ЦСКА, доведя свой снайперский счет в регулярном чемпионате до умопомрачительных и рекордных 42 голов. До 10-летней давности бомбардирского рекорда Алексея Морозова (83 очка) осталось всего ничего, игры в Магнитогорске обещали интересное продолжение.

Тем более что после встречи с «Северсталью», в последнем перед перерывом матче предстояло сыграть с питерским СКА — безусловным претендентом номер один и на победу в регулярном чемпионате, и на взятие Кубка Гагарина. СКА очки еще были нужны — в таблице «Запада» их поджимали армейцы московские. «Магнитку» же «выгрызание» очков уже могло не заботить. Но касаемо СКА это дела не меняло. Тут иной мотивацией пахло.

Магнитогорск отмечал 85-летие металлургического комбината, который для города, и для хоккея, естественно, — есть все. «Металлург» салютовал юбилею шестью шайбами в ворота «Северстали», четыре пропущенные расслабленные болельщики ему простили, приветствовав громогласным «Мо-зя-кин!» очередной и третий подряд дубль своего любимца. Бомбардирский рекорд Морозова пал, впереди замаячила новая цель в виде вечного снайперского достижения легендарного Вениамина Александрова (53 заброшенные шайбы за сезон), но на пополнение Мозякиным своего счета в ближайшем матче надеяться особо не приходилось. СКА приезжал не для того, чтобы радоваться снайперским успехам лидера принципиальных соперников: питерцам нужно было обезопасить себя со стороны поползновений московских армейцев, то есть улететь из Магнитогорска с очками.

Прогнозы были бесполезны — матч мог сложиться как угодно. Но к тому, как он сложился в действительности, не был готов никто. Потому что случилось все, что может случиться, — или почти все. Магнитогорскую хоккейную аудиторию, многое повидавшую за четверть века пребывания в элитном дивизионе, трудно чем-то ошарашить. Но тут ошарашило и ее, и меня вместе с ней.

Концовка регулярного сезона, усталость дикая, календарь рваный, с сумасшедшими отрезками, тренироваться некогда, успеть бы хоть как-то восстановиться. Чем больше матчей — тем ниже качество хоккея, лига уже и без того непомерно раздута, а иные хоккейные деятели не устают пропагандировать идею ее расширения, что только увеличивает число неконкурентоспособных клубов, которые еле выживают. Между «богатыми» и «бедными» — пропасть, и она только увеличивается. И если кого не заботит вопрос финансового благополучия, так это, прежде всего, питерских армейцев с их глубиной состава и штабом, почти в полном составе входящим в национальную сборную.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев тоже входит в тренерский штаб сборной. Как раз накануне был опубликован состав, который будет представлять Россию на предпоследнем шведском этапе Евротура. Разговор о делах сборной Олег Знарок по обыкновению не поддержал, сославшись на скорый отъезд.

А может, еще и настроения у сидящего на двух стульях Олега Валерьевича не было. Его звездный СКА, ведомый Павлом Дацюком, Вадимом Щипачевым, Ильей Ковальчуком, — проиграл. Проиграл не потому, что спустя рукава отнесся к матчу, а потому, что в составе хозяев был чудесный Сергей Мозякин. И его суперассистенты в лице неподражаемого Даниса Зарипова, центрфорварда Яна Коваржа и защитника Криса Ли. Мозякин же не сам по себе забивает, правда?

Так вот, лидеров «Магнитки» не было ни видно и ни слышно. На мозякинско-зариповские кружева гости не попадались, Коваржа взяли в тиски, другие звенья сдерживали в режиме экономии. В середине второго периода звено Щипачева играючи реализовало большинство, дважды подряд выводя на убойную позицию Евгения Дадонова, а после полученного Ярославом Косовым большого штрафа зал вовсе приуныл — на все про все у «Магнитки» должно было остаться 15 минут в третьем периоде.

К тому моменту об осторожности и отработке модели действий в плей-офф забыли и те и другие. Игра не потеряла в плотности, но обрела ожесточенность схватки с очень большой ценой. Кто-то должен был дать слабину. На первый фирменный гол Мозякина СКА ответил голевым прорывом Ярно Коскиранты в меньшинстве. Но тут же за атаку в область головы пятиминутное удаление заработал питерец Илья Каблуков, и капитан «Магнитки» продолжил свой поход. Голы были как под копирку — партнеры «расчищали» перед Мозякиным пространство, и выведенный на бросок бомбардир «снимал паутину» над плечом гиганта Микко Коскинена. Это можно было назвать очевидностью высокой простоты, которой Мозякин владеет как никто другой.

На все про все ему потребовалось четыре минуты, перевернувшие матч с ног на голову. Народ обезумел. На лед полетели кепки и бейсболки. Серия из трех дублей продолжилась самым невероятным хет-триком, что произошло в истории российского хоккея совершенно точно — впервые.

СКА забьет в овертайме «три на три», но сделает это, когда у него на площадке оказалось четверо хоккеистов. Матч прервется на несколько минут, и Олег Знарок, яростно не согласившийся с вердиктом арбитров, даже попытается увести команду в раздевалку и услышит в свой адрес негодующий свист. Мозякину не удастся сделать «покер», но и СКА не реализует полученное в самом конце пятиминутки большинство.

На буллиты оба тренера заменят вратарей, и на лед выйдут молодые голкиперы — Игорь Шестеркин и Илья Самсонов. Но не они станут героями, потому что зрители увидят бесподобный мастер-класс от волшебника Павла Дацюка, с одной стороны, и удивительного Даниса Зарипова — с другой. Всего бросков будет 14. Дацюк реализует две из трех попыток, Зарипов — три из трех, не повторившись ни в одном случае. Третий бросок окажется победным.

На льду магнитогорской «Арены Металлург» хоккей в который уже раз доказал, что он живет даже тогда, когда ему не дают дышать. Преддверие плей-офф дало надежду, что игра — вырулит.

За оставшиеся две путевки на «Западе» еще поборются три клуба, за четыре места на «Востоке» побьются аж семь команд, но лидеров эти разборки уже не волнуют. «Шведская» пауза наступает как нельзя вовремя, российская сборная начнет этап вынесенным матчем с финнами в Санкт-Петербурге, а с «Тре Крунур» и чешской сборной сыграет в Гетеборге. Олег Знарок вызвал в команду семерых дебютантов и ни одного звездного ветерана.

Но в «Магнитке» Знарок о сборной не думал, и вообще, как мне кажется, в приоритете у него — СКА. За Кубок Гагарина начальство ему все простит, но позади уже два проигранных чемпионата мира, так что зайцев все-таки двое.