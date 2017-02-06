Периодическая баллада

Вот московский период российской истории,

О котором давно и бессмысленно спорили:

Подозренья, опричнина, гнет, произвол,

Покаяния, пиршества, пытки, бессонница,

И союзники были — со всеми поссорился, —

И соратники были, да всех поизвел.

Петербургский период российской истории:

Обучались в Европе, империю строили,

Предавались питью, доверяли уму,

Переняли немало, почти до оскомины,

Но и местное время изрядно ускорили.

Убивали изрядно, но лишь потому,

Что любой реформатор российской реальности,

Вечный раб представлений своих о нормальности,

Замышляет учить, переделывать, сметь,

Но потом, убедившись, что это бессмысленно,

Начинает мочить тяжело и бесчисленно —

И, едва за полтинник, срывается в смерть.

И в двадцатом столетье, хотя и со стонами,

Петербургский период российской истории

Продолжался, катясь от Петрова толчка,

И не все в этом замысле было развалено,

Невзирая на всю азиатчину Сталина,

Беснования массы и будни ЧК.

Петербургский период российской истории,

О котором охота заплакать, но стоит ли?

Освоенья болота, пустыни и льда,

Павильоны, сады, коридоры «Астории»,

Анфилады Растрелли, полеты Истоминой,

И расстрелы, конечно, — без них никуда.

Но закончился днесь — от усталости, с горя ли, —Петербургский период российской истории,

Затрещал и обрушился хрусткий костяк,

И как будто лавину последнюю стронули,

Мы вступили в Донецкий период истории,

Или просто в гибридный — сгодится и так.

Это время войны, то есть время списания

Всех и вся на войну; то есть время бросания

Всех и вся на прорыв; то есть время вранья

О потерях; скорбей вперемешку с застольями;

Это время, в котором не будет истории;

Это время, в котором не требуюсь я.

Приготовиться всем, от Москвы до Саратова.

Что, снарядов не хватит? Довольно снарядов-то.

Мы закончимся раньше, чем боезапас.

Исчезают границы, ворота растворены.

Это время стирания нас из истории,

Это время стиранья из памяти нас.

Так бывало со всеми — и с Римом, и с викингом.

Бог немногое спас, а ненужное выкинул.

Жалко деток, кому пережить не дано

Терминальный период российской истории.

Почему-то слегка еще жалко Истомину,

Да и бог с ней, Истоминой нету давно.