Новая газета

08.02.17

Лекция Андрея Зубова про войну СССР в Афганистане. Количество мест ограничено

История

8.02.17: «Почему началась и как закончилась Афганская война СССР?» Лекция Андрея Зубова. Регистрация

Кафедра истории «Новой газеты» приглашает

Политика

«Новая газета»Андрей Зубов«Новая газета»

Встреча воинов советского воинского контингента, возвращающихся в СССР из Демократической Республики Афганистан, 1986 год. Фото: РИА Новости
Андрей Зубов
профессор, историк, религиовед, декан кафедры истории университета «Новой газеты»

В Африке и Никарагуа советский режим воевал чужими руками.

Советские летчики и зенитчики воевали в Корее и Вьетнаме, но это всячески скрывалось. Вторжение советской армии в Венгрию в 1956 г.  и Чехословакию в 1968 г. было как бы «внутренним делом» Варшавского договора.

На этом фоне громом с неба стало вступление «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан 25 декабря 1979 г. Как и почему это случилось?

Об этом и пойдет речь в лекции 8 февраля.

Мы не будем касаться, по возможности, военного аспекта. Речь пойдет о политике, особенно о внутренней политике коммунистических правителей в связи с Афганистаном и войной СССР в этой стране.

Когда: 8 февраля, среда, 19:00 — 21:00.

Где: Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 7 (зал лектория «Новой газеты»)

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P.S.

Видеоверсия лекции будет загружена по этому адресу через некоторое время.

Теги:
профессор зубов, ссср, афганистан, история, лекторий

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