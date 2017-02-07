8.02.17: «Почему началась и как закончилась Афганская война СССР?» Лекция Андрея Зубова. Регистрация
Кафедра истории «Новой газеты» приглашает
«Новая газета»Андрей Зубов«Новая газета»
В Африке и Никарагуа советский режим воевал чужими руками.
Советские летчики и зенитчики воевали в Корее и Вьетнаме, но это всячески скрывалось. Вторжение советской армии в Венгрию в 1956 г. и Чехословакию в 1968 г. было как бы «внутренним делом» Варшавского договора.
На этом фоне громом с неба стало вступление «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан 25 декабря 1979 г. Как и почему это случилось?
Об этом и пойдет речь в лекции 8 февраля.
Мы не будем касаться, по возможности, военного аспекта. Речь пойдет о политике, особенно о внутренней политике коммунистических правителей в связи с Афганистаном и войной СССР в этой стране.
Когда: 8 февраля, среда, 19:00 — 21:00.
Где: Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 7 (зал лектория «Новой газеты»)
P.S.
Видеоверсия лекции будет загружена по этому адресу через некоторое время.