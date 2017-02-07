В дискуссии о будущем державы замаячила конкретика. Политически чуткая телеведущая Шеварднадзе предложила альтернативу Путину. «Роза Сябитова с ее ценностями, — заявила Софико, — идеальный следующий президент России». На днях потенциальный президент отмечает юбилей. Неизбежность Розы вместе с ее ценностями — любопытнейшее явление отечественного ТВ.

Началось все без малого десять лет назад, когда эфир наводнили премьеры биологического, а местами и животного свойства. Вскоре у биологически животного пространства появилась единица измерения — сваха Роза Сябитова. Материализация в программе «Давай поженимся!» дамы с волосами цвета пылающих джунглей и лексиконом бандерши стала шоком для многих, что обещало хороший рейтинг. Карьера развивалась стремительно. Розина неистребимая хабалистость в голосе, повадках, манерах, ее представления о морали и здравом смысле удачно совпали с периодом безвременья. Шел 2008 год. Президенты поменялись местами, но счастье еще не настало. Воцарился, как сказал бы классик, всеобщий сбивчивый цинизм. Электорат следовало срочно отвлечь от крамольных мыслей. В такие периоды обычно возвышается империя простых истин, обращенная к простому человеку. Народ снова попытались втиснуть в отдельную систему этических и эстетических координат, в центре которых значится специалист по женскому счастью.

Именно наша героиня стояла у истоков интонационной революции на ТВ. Той самой, что достигла пика, когда полыхнула Украина. Сама Роза никогда не занималась информацией. Она сделала больше — подготовила почву для возникновения новой общности россиян под названием «телезритель». Человек данной общности представляет собой идеальный объект для любой пропаганды. Когда-нибудь массовый информационный невроз, назовем это так, в который впали жители одной шестой во втором десятилетии третьего тысячелетия, найдет своего достойного исследователя. Тогда гордое имя Розы заслуженно всплывет на поверхность, как, впрочем, оно всплывает и сейчас.

Без Сябитовой и ее жизненных ценностей невозможна была бы трампизация всего сущего. В основе удивительного явления — ставка на низменные инстинкты, на простоту, которая хуже воровства, на одномерность. Хамство оказалось штукой заразной и заразительной. Так Роза дала направление важному течению телевизионной мысли. Это из ее шинели вышли насельники нынешних общественно-политических ток-шоу, феномен которых заключается не в сути, а в речевой агрессии, луженой глотке, нетерпимости к другому мнению. Политология в формате долгоиграющей истерики (днем, ночью, в повторах, в общей сложности по 14—16 часов на трех федеральных каналах) — отечественное изобретение.

Телевизионные, не побоюсь этого слова, политологи — достойные наследники РАППа. Писатели двадцатых годов были неистовыми и воинственными ревнителями пролетарской партийности. Нынешние эксперты непонятного происхождения столь же воинственны и неистовы. Они, по точному мнению одного из участников ристалищ, украинского журналиста, чью фамилию не удалось узнать, здесь и сейчас вербуют пушечное мясо. Слов больше нет, вопросов тоже нет. Удивляет лишь одно — их одновременное присутствие в прямом эфире разных каналов. Нажимаешь на Первый, а там Никита Исаев страстно трактует Трампа. Переключаешься на НТВ, а тут он же не менее страстно трактует Порошенко. Физическое раздвоение личностей — обычное дело для экспертов широкого профиля от Геворга Мирзаяна до Дмитрия Абзалова, от Сергея Михеева до Михаила Делягина, от Майкла Бома до Феликса Шультесса. Кстати, Шультесс — режиссер, снял телесериал «Бесы». Сейчас ему дарована дивная возможность сопрячь литературу с жизнью, то есть самому поучаствовать в современной модификации «кадрили литературы». Интонационный и смысловой строй дневных программ — ожившее пророчество Достоевского. Любой телезритель, припав в любую минуту к живительному источнику из ящика, может услышать что-либо основополагающее. Вот и я только что припала к Соловьеву, где политический деятель Багдасаров рекомендует расстрелять Чубайса как агента ЦРУ. Все хорошо, жизнь продолжается.

Нить не теряем, возвращаемся к Сябитовой. Пока о ее президентских амбициях ничего неизвестно. Перед думскими выборами Роза заявила о намерении баллотироваться от партии «Родина», но что-то не срослось. Она не ропщет, продолжает работать. Женит, разводит; прыгает с вышки без страховки; регулярно информирует страну о климаксе, геморрое, матримониальных планах дочери и сына, а главное — безостановочно мелькает на экране. Накануне юбилея повсеместная неизбежность Розы стала фактом программной политики. В «Модном приговоре» она предстала стильным экспертом. В программе «Про любовь» потеснила ведущего Шнура. К Диброву пришла за миллионами «на канализацию». К Лере Кудрявцевой — обсудить семь пластических операций, включая обрезание живота (на 30 сантиметров) и прочие золотые нити (в попу). В «Идеальный ремонт» — построить дачный домик. Спецобъект увенчан камином, имитирующим пламя с эффектом затухания. Вещица эмблематичная. По части имитации пламени Роза похожа на свой камин. А вот эффект затухания юбилярше явно не грозит. Телевидение остро нуждается в ее талантах.