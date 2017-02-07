Чеченские разборки в Австрии

Происшествие в Вене с задержанием группы из 20 чеченских мужчин вызвало повышенный интерес австрийских СМИ. Что и понятно. Местные журналисты еще не забыли громкую историю, которая случилась восемь лет назад.

В январе 2009 года в центре столицы Австрии средь бела дня несколькими выстрелами в упор был убит Умар Исраилов, бывший охранник президента Чечни Рамзана Кадырова. Полиция задержала троих киллеров, один смог скрыться. Все оказались по национальности чеченцами.

В прессе тогда много писали о том, что за показательным расстрелом якобы стояли чеченские власти, ведь Исраилов, обвинив лично Кадырова в организации тайных тюрем и расправах со своими противниками, подал на него заявление в Страсбургский суд. Австрийское следствие также придерживалось этой версии. Однако в ходе судебного процесса не удалось доказать, что заказ на убийство поступил напрямую из Грозного. Тем не менее, непосредственный исполнитель получил пожизненный срок, двое других — от 15 до 20 лет тюремного заключения.

2009 год, чеченский митинг против убийства Умара Исраилова, Вена. Фото: EPA

После этого еще долгое время чеченская диаспора находилась под пристальным вниманием журналистов. Любое попадание чеченцев в криминальные сводки мгновенно обретало значение национальной новости, которая сопровождалась многочисленными комментариями негативного содержания.

У австрийского обывателя сложился такой стереотип представителя кавказской народности, когда популярной стала рекомендация: встретишь чеченца на пустынной улице, перейди на другую сторону, а лучше вернись назад.

Вообще в Австрии проживает около 30 тысяч выходцев из Чечни, основная масса которых прибыла в Альпийскую республику в 2003-2004 годах. Их интеграция, по признанию миграционных служб, столкнулась с трудностями и до сих пор фактически не состоялась.

Примерно около половины чеченских мигрантов продолжают получать социальное пособие Mindestsicherung — в Вене его размер колеблется от 900 до 1250 евро на человека плюс по 150 евро на каждого ребенка. Только около 5 тысяч зарегистрировались на рынке труда в качестве наемной рабочей силы, и лишь чуть более 500 открыли собственное дело. При этом социологи отмечали, что чеченцы практически не развивали горизонтальные социальные связи, предпочитая вести замкнутый образ жизни в рамках семьи и близкого круга родственников.

Два-три года назад особое беспокойство австрийской полиции доставляли подростковые и молодежные чеченские группировки. Они возникали по территориальному признаку в местах компактного проживания чеченцев. Занимались мелкими кражами и разбоем в парках и зонах отдыха, приторговали наркотиками и воевали за сферы влияния с другими этническими бандами, главным образом, с афганцами.

Иногда стычки перерастали в настоящие побоища, когда в ход шло холодное и огнестрельное оружие. Пострадавшие в полицию не обращались. Стражей порядка вызывали местные граждане, которые очень нетерпимы ко всяким нарушителям порядка.

Более серьезные проблемы австрийским правоохранителям создали радикальные исламисты — вербовщики и добровольцы, отправляющиеся воевать в Ирак и Сирию на стороне Исламского государства (запрещенная в Россия организация — Ред.).

Из почти 300 сторонников ИГ, находящихся под постоянным наблюдением полиции Австрии, почти половину составляют чеченцы.

Однако в последнее время для австрийцев чеченская тема заметно отошла на задний план. Страну накрыла небывалая миграционная волна. Только в 2015 году через Альпийскую республику прошли транзитом более миллиона беженцев с Ближнего Востока, Афганистана и Северной Африки, почти 200 тысяч мигрантов запросили австрийского убежища.

Теперь полицейская криминальная статистика пестрит афганскими и арабскими именами. Из-за всплеска мигрантской преступности стражи порядка порой просто не успевает во время прибыть на место преступления. Так бывает, что только из района венского вокзала Пратерштерн в день поступает 15-20 звонков о правонарушениях.

Согласно информации полиции, почти совсем прекратились разборки чеченских группировок с афганцами или арабами в виду их значительного численного превосходства. Хотя все еще случаются резонансные преступления, в которых замешены чеченцы.

В ноябре 2016 года в одном из венских пригородов 9 мужчин из двух чеченских семей затеяли между собой перестрелку из-за бытовой ссоры. В результате четверо были ранены, двое из них тяжело. Что характерно, следствию не удалось установить зачинщиков — все участники, строго соблюдая молчание, отказались дать показания на соотечественников.

Подобное повторилось и при задержании чеченцев 3 февраля этого года. Они, упорно твердя о совместной прогулке на свежем воздухе, не раскрыли истинные причины того, зачем 22 мужчины с оружием (два пистолета, автомат Калашников и нож) встретились в уединенном месте на берегу Дуная. Обыски на квартирах также не внесли ясность.

Оснований для ареста установить не удалось, чеченцев через сутки отпустили. Только двоих задержанных оставили под стражей из-за нарушения миграционного режима и еще в отношении одного начали проверку на предмет незаконного ношения им пистолета. Кому принадлежало остальное оружие, пока не выяснено.

Вольфганг Слободка. Фото: EPA

Из-за общественного ажиотажа вокруг инцидента слово взял лично австрийский министр внутренних дел Вольфганг Соботка. В данном случае, по его словам, имела место обычная криминальная разборка, а не встреча террористов.

В заявлении министра чувствовались нотки облегчения.