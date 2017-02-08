Операция «пособник»

История эта, печально окончившаяся в суде Твери на прошлой неделе, началась давным-давно. В 1991 году в азербайджанском селе Магамалар родился мальчик Нурлан. Семья Нурлана довольно быстро переехала в Россию и осела в Твери. Все тогда переезжали, но вот что Википедия пишет про район, где расположено село Магамалар: «Белоканский район столкнулся с политикой тотальной «тюркизации», проводимой протурецким Народным фронтом Азербайджана, правившим страной в 1992–1993 годах при президенте Абуль-фазе Алиеве (Эльчибее)». Кто бы мог подумать, что спустя 25 лет нити судьбы вернут семью к тому же, от чего они бежали, только теперь в Твери.

Многие беженцы из Азербайджана нашли в Твери пристанище. У Нурлана был друг, тоже азербайджанец, Васиф. Мальчики выросли, и Васиф влюбился. И семья, и диаспора романа Васифа не одобряли. Лена была русской, разведена, у нее был ребенок, к тому же она на 10 лет старше Васифа. Васиф женился, потому что любовь. И Лена была на все готова ради Васифа. Лена приняла ислам. Но ни родители, ни руководство диаспоры не одобряли вот это вот всё, и негодовали с перебором. И Васиф стал искать правды на земле. Мы же знаем, что в сектанты и комбатанты от хорошей жизни не попадают. Васиф радикализировался, отчитал родню за черствость и уехал с семьей в Турцию. Занялся торговлей, держал магазинчик овощей-фруктов, здесь у молодых в 2012 году родилась дочка.

Нурлана же беспокоила мысль: как вот так просто можно бросить родителей и отправиться в другую страну. Переписывались друзья в социальной сети. Нурлан в переписке спрашивал у Васифа, как живет, что делает, как здоровье — ​к лету 2014 года у Васифа обнаружили опухоль головного мозга, и ее должны были удалить. Вступали друзья и в религиозные споры. Нурлан сомневался в правильности выбранного Васифом пути. Васиф, когда кончались аргументы, замолкал. Операцию Васифу сделали, и Нурлан сам предложил ему помощь, сколько может выделить из своих скромных доходов. Васиф предложение помощи принял и дал номер сбербанковской карточки своей жены. Нурлан перечислил на эту карту две тысячи рублей. Больше не смог. Перевел со своей карты Сбербанка на карту Сбербанка же Лены, жены Васифа.

Это всё.

За эту операцию Нурлан получил пять лет реального срока. Суд признал перевод двух тысяч рублей одного и того же банка в июне 2014 года финансированием терроризма. Потому что в декабре 2014 года ИГИЛ было объявлено в России террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. Деньги, перечисленные Нурланом в июне, были сняты из банкомата в Турции в сентябре. А в декабре 2014 года Васиф погиб в Сирии.

Тогда же, в конце 2014 года, и началось это странное уголовное дело. К главе тверской азербайджанской диаспоры пришли товарищи из органов и попросили поговорить с Нурланом: мол, пусть напишет объяснительную, зачем переводил две тысячи рублей Васифу. Старейшина вызвал на беседу Нурлана и его отца, и Нурлан написал все как есть.

Прошел спокойно год. И снова пришли те же люди к главе диаспоры. Попросили, чтобы Нурлан написал новое объяснение по тому же поводу. Нурлан написал. Уже в марте 2016 года Нурлана вызвал следователь и предъявил ему обвинение по ст. 205 ч. 1 «Финансирование террористической организации». Старейшины сказали: «Тебе адвокат не нужен. Делай, как они говорят, тебе ничего не будет».

Следствие было недолгим: Нурлан и не собирался отрицать, что перечислил деньги на сбербанковскую карточку жены своего одноклассника и одно­группника. Лингвистическую экспертизу проводили в 2016 году «спецы» со стажем работы с того же 2016 года. А потом было выездное заседание Московского военного окружного суда в Твери. 30 января начали, а 2 февраля — ​уже прения, последнее слово и приговор. Попутно выяснилось, что были еще обычные русские люди, кто знал Васифа и его русскую жену, кто знал об операции и переводил деньги в поддержку семьи на ту же карточку через тот же Сбербанк за полгода до того, как запрещенная в России организация была объявлена таковой, полагая, что перечисляют деньги на лечение знакомого вроде бы человека. И, похоже, так оно и было. Васиф излечился и пошел умирать за идеалы, которые он нашел там, где приняли его выбор жены. Других идеалов ему никто не предложил. Его диаспора и его родители толкнули его на поиск людей, которые приняли его. Очень, очень жаль. Не надо так делать.

Следствие (ну или не следствие, а еще какие-то органы) выбрали следующей показательной жертвой Нурлана, потому что он мусульманин. Он отсидит 5 лет и выплатит штраф в 200 тысяч рублей, потому что теперь его очередь быть виноватым. Причем Нурлана выбрали первым — ​преступность деяния самого Васифа следствие разглядело только спустя полгода после возбуждения уголовного дела против Нурлана в марте 2016 года. Уголовное дело против Васифа было возбуждено 9 сентября 2016 года, то есть спустя почти два года после его смерти.

Я не знаю, зачем и кому это нужно. У меня много вопросов к родне Васифа, к старейшинам азербайджанской диаспоры Твери, к УФСБ, само собой. А к Нурлану нет, пока он сидит. Но каким он выйдет, я тоже не знаю. Хотя догадываюсь.

А ведь у парня могло быть хорошее будущее в стране, которую он по праву считал своей Родиной.