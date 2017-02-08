Спрос и предложение встретились на дне

Доля компаний-банкротов среди застройщиков увеличилась вдвое, несданные новостройки пустуют. В то же время число просроченных ипотечных кредитов выросло на 39% — новые квартиры покупать некому. Спрос и предложение на недвижимость находятся в угнетенном состоянии: те, кто обычно изъявлял желание купить квартиру, уже не могут погасить собственные долги. «Новая газета» собрала мнения экспертов рынка о происходящем и выслушала оптимистичный (с оговорками) прогноз.

Всего в стране на сегодняшний день работают 5479 застройщиков жилья, и из них 149 (2,7%) находятся в состоянии банкротства. Процент невысокий, но пугает динамика: по сравнению с прошлым годом число банкротов выросло почти в два раза. Суммарно на счету застройщиков 4,5 млн кв. м незаконченного строительства – порядка 107 тысяч квартир.

Проблема связана с состоянием кошельков россиян — у населения нет денег на новое жилье. При этом программа господдержки ипотеки продолжает действовать – теоретически жилье по-прежнему можно купить за счет льготного кредита.

— Государство всегда поддерживало ипотечное кредитование как механизм помощи молодым семьям, — поясняет профессор РАНХиГС, финансист Константин Корищенко. — Никто вам взять в долг не запретит. В конце концов, вам же и отдавать все то, что с кредитом накопится, но чуть позже. Только откуда такие (надо признать, немаленькие) деньги брать? Перспективы по росту располагаемых доходов у нас глухие.

Если в январе 2015 года объем просроченной задолженности по ипотеке составлял 32,1 млрд рублей, то к декабрю 2016-го цифра выросла до 53,3 млрд. Кстати, в сравнении с кризисом 2008 года цифры по просроченным ипотекам не столь драматичны. Как напоминает риелторское агентство «Метриум Групп», в разгар кризиса 2008 года все было хуже почти в два раза. Представители агентства уверены, что у рынка ипотечных кредитов в России остается запас прочности.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков уверен, что рост доли «просрочки» связан с влиянием валютной составляющей:

— Валютная переоценка всему виной. Понятно, что если мы говорим о рублевом кредите, там просрочка не более 1,5% от объема кредита. Но валютные кредиты сейчас уже практически не выдаются, а значит, доля просрочки вместе с ними тоже будет уходить из общей статистики.

Самым «кризисным» для застройщиков, безусловно, был 2015 год — всего 28% предлагаемой жилплощади нашли своего владельца. И уже 2016-й оттого показался куда более успешным — 41% квартир был распродан. Но, по словам Аксакова, «даже на таком уровне изменения в лучшую сторону уже значат что-то хорошее».

Дальнейшее развитие ситуации будет полностью зависеть от состояния доходов россиян. Даже если в 2017 году благосостояние населения начнет улучшаться, одного года на разительные перемены не хватит. Доля просроченной задолженности либо останется на текущем уровне, либо продолжит возрастать, но медленными темпами.

При этом московский рынок недвижимости чувствует себя заметно лучше, чем рынок даже прилегающей области. Тенденцию «утечки» спроса из области в столицу проследили давно, рассказывает Татьяна Калюжнова, руководитель портала о недвижимости «ИРН-Консалтинг».

— Началось все с 2015-го, в разгар кризиса, — поясняет Калюжнова. — По сравнению с Москвой, где на самом деле по спросу все нормально, в области ситуация обстоит гораздо сложнее. Так получилось, что одномоментно вместе с обще­экономическими событиями и снижением платежеспособности населения в Москве стартовало сразу несколько крупных проектов по развитию промышленных зон. Застройщики, видя, что спрос упал, начали выводить проекты из категории «бизнес-класс» в «эконом» и «комфорт». К слову, в последние 15 лет в Москве строился только бизнес-класс. И люди, которые не могли себе его позволить, выбирали либо «вторичку», либо область. И вот в Москве стала появляться жилплощадь, сравнимая по цене с областью.

Сильнее всех страдает дальнее Подмосковье: и дорого, и далеко. С регионами ситуация аналогичная.

— Друзья из Саратова рассказывают мне, насколько сильно упал уровень жизни, благосостояние жителей: из города ушли все нормальные ритейлеры, нормальные банки.

От первого лица

Михаил Мень министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

— Данные Банка России свидетельствуют о том, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%, а длительная просрочка снижается как в абсолютном, так и относительном выражении по сравнению с пиковыми значениями начала 2016 года. Вместе с тем ипотечный портфель банков в 2016 году вырос на 11%, а объемы выдачи ипотеки — на 27%.

Во всем мире происходит укрупнение строительных компаний. Приведу один пример: в Московской области работало на рынке долевого строительства около 600 компаний на территории всего одного (пусть и крупного) российского региона. Все они собирали с наших людей деньги на долевое строительство. Сейчас мы в корне поменяли законодательство о долевом строительстве: к уставному капиталу застройщика теперь предъявляются повышенные требования. Компании, которые имели в капитале 20 тысяч рублей, чтобы, грубо говоря, копнуть два раза ковшом и пойти собирать с граждан деньги, больше не могут работать на рынке долевого строительство. Это необходимая мера, направленная в первую очередь на защиту интересов наших жителей, желающих вложиться в долевое строительство.

Отмечу также, что для участников долевого строительства при банкротстве застройщиков уже разработан действующий механизм защиты. Требования граждан — участников строительства — включаются в третью очередь кредиторов, что является приоритетным перед требованиями других лиц, в том числе кредитных организаций и иных контрагентов. Разработан механизм передачи объекта незавершенного строительства и обязательств перед гражданами новому застройщику-приобретателю.

В текущем году будет продолжена программа помощи гражданам, взявшим ипотеку, но оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Для сдерживания роста цен на жилье и поддержку строительных компаний в этом году запускается приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье». В рамках него в 2017 году выделено 20 млрд рублей на строительство инфраструктуры (инженерной, дорожной, социальной) в крупных жилых микрорай­онах. По результатам проведенного отбора проектов на 2017 год планируется предоставить субсидии на софинансирование 66 проектов жилищного строительства в 33 субъектах РФ.