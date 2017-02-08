9-10.02.17: Лекции по экономике и психологии. Читают Игорь Николаев и Анатолий Северный. Регистрация

Кафедра социальной антропологии «Новой газеты» представляет лекцию директора Центра стратегического анализа ФБК, доктора экономических наук Игоря Николаева на тему «А есть ли деньги?».

Знаменитое «Денег нет», услышанное россиянами в 2016 году, делает актуальным и сегодня вполне естественный вопрос: их и вправду нет? Актуальным этот вопрос является потому, что на фоне рапортов и даже уже статистики о том, что экономика переходит к росту, динамика реальных доходов населения пока не подтверждает такого же благополучия. Значит, необходима не только информация о том, сколько сегодня есть денег у государства, населения, предприятий и организаций, но и о том, хватит ли этих средств. Надо знать и о тонкостях учёта всех этих денег. Важно понимание того, почему власти «вдруг» стали обращать повышенное внимание на накопления населения. Обо всём этом в лекции на тему «А есть ли деньги?».

Когда: 9 февраля, четверг, 19:00 — 21:00.

Где: Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 7 (зал лектория «Новой газеты»)

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Кафедра психологии «Новой газеты» представляет лекцию кандидата медицинских наук, президента Ассоциации детских психиатров и психологов, врача высшей категории Анатолия Северного на тему «Душа и тело: проблемы детско-подростковой психики».

Почему так трудно точно и своевременно выявить проблемы психики ребенка и подростка? Как преимущественно проявляются психические расстройства в различные периоды развития ребенка? Что нужно понимать родителям, педагогам, всем, кто занимается с ребенком, чтобы обратиться за помощью к компетентному специалисту? И легко ли найти такого специалиста? Что означает термин «психосоматика», который употребляют многие, но каждый понимает по-своему?

Как помочь, не навредив, расскажет президент Ассоциации детских психиатров и психологов, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья, зам. Главного редактора журнала «Вопросы психического здоровья детей и подростков» Анатолий Северный.

Когда: 10 февраля, пятница, 19:00 — 21:00.

Где: Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 7 (зал лектория «Новой газеты»)

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