«Лечиться у гомеопата или бабки-заговорщицы — ваше право, просто не надо тратить на это бюджетные деньги»

Вокруг статуса гомеопатии в России развернулся крупный скандал. В начале февраля комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН опубликовала меморандум, классифицирующий гомеопатическую медицину как псевдонаучную практику и рекомендующий пациентам отказаться от использования гомеопатических препаратов, а государству — свернуть программы поддержки гомеопатии.

Текст меморандума выражал мнение членов комиссии и, разумеется, не являлся обязательным к исполнению. Однако за его публикацией последовала ожесточенная дискуссия с организационными выводами. В действиях ученых многие увидели желание «запретить гомеопатию» — и в интернете множатся истории чудесного исцеления гомеопатическими препаратами. Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева выступила в поддержку гомеопатов, заявив, что этот метод имеет международное признание.

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, участвовавший в создании меморандума РАН о лженаучности гомеопатии, был уволен из института 7 февраля 2017 года. Корреспондент «Новой» поговорила с Рощиным о его оценках ситуации, сложившейся вокруг меморандума.

Денис Рощин. Фото: mguu.ru

— В заявлении об увольнении, попавшем в СМИ, написано «по собственному желанию», но нет вашей подписи, получается, сами вы не увольнялись?

— Нет, не увольнялся, мне позвонили из отдела кадров и сообщили, что я уволен, заявление прислали по электронной почте. Я уже говорил, что не собираюсь делать из этого какой-то скандал, может, и хорошо, что так получилось.

— Вам как-то объяснили причину увольнения?

— Вполне прямо объяснили — участие в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии. Я не думаю, что это были какие-то целенаправленные указания «сверху» или происки какой-то компании, занимающейся производством гомеопатических препаратов, но определенные опасения «перейти дорогу» данному лобби в медицинской среде сейчас существуют. Просто в цивилизованном обществе разногласия, возникающие в ходе научной деятельности, решаются путем научных диспутов, дискуссий на научных конференциях, публикаций статей или документов с противоположным мнением, в конце концов, а у нас просто увольнением.

— Какие последствия для гомеопатии в России повлечет за собой публикация меморандума?

— Меморандум не является юридическим документом, соответственно, никаких законодательных последствий, ограничительных мер он иметь не будет. Фактически это своеобразная научная статья, большое междисциплинарное исследование, в котором участвовали в том числе специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины. Цель меморандума — анализ представленных сторонниками гомеопатии доказательств эффективности, что и сделано в первой части. В результате этого анализа авторами не найдено подтверждений фармакологической эффективности. Безусловно, есть эффект плацебо, есть психотерапевтический эффект, это все нельзя отметать. Однако имеющиеся

научные данные не могут подтвердить наличие у гомеопатических препаратов реального клинического эффекта, а значит, нельзя прописывать их пациентам, которые приходят к врачу за эффективными лекарствами.

— То есть, по мнению авторов меморандума, следует запретить гомеопатию как лженауку?

— Почему запретить? Просто это должен быть осознанный выбор человека, если он хочет за свои деньги лечиться у гомеопата, знахаря, бабки-заговорщицы, это его право. Но тратить бюджетные деньги на такие препараты и вводить людей в заблуждение не следует. Многие пациенты не разбираются в этом самостоятельно. Врач в государственной поликлинике выписывает им пять лекарств, они идут в аптеку и покупают, не зная даже, что там гомеопатия, а что лекарства. В меморандуме не идет речь о том, чтобы запретить, пусть продают в аптеках. Речь идет о том, чтобы маркировать эти препараты, чтобы люди точно знали, что они покупают.

— Какой отклик у людей получил этот меморандум?

— Я слышал много критики от людей, которые в основном формулируют свои аргументы: «А вот я пользуюсь, мне помогает». Но с точки зрения науки это ничего не значит. Каждый имеет право выбирать способы лечения, но в государственной медицине, оплачиваемой из бюджета, нельзя ставить рядом фармакологически эффективные препараты с доказанным действием и гомеопатию.