Посол от Совбеза

На этой неделе к выполнению своих обязанностей приступил новый, шестой по счету, посол России в Латвии — Евгений Лукьянов. Как и его предшественник Александр Вешняков, Лукьянов не карьерный дипломат — до назначения в Ригу он занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности.

Нового посла многие приветствовали с опасениями: во-первых, он считается человеком команды Путина, во-вторых, знаменит довольно резкими высказываниями — например, обещанием «адекватного, результативного и дешевого» ответа на любое усиление НАТО на Востоке — то есть, прежде всего на территории Прибалтики.

Во вторник Евгений Лукьянов, который прибыл в Ригу вместе с супругой еще накануне Нового года, торжественно вступил в должность: он встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и передал ему верительные грамоты. Президент и новый посол во время встречи сошлись на том, что отношения России и Латвии в последние годы переживали сложные времена, но нужно активнее развивать отраслевое сотрудничество — в сфере торговли, транспорта и культуры, а также борьбы с организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Последнее для Латвии особенно актуально: по официальным данным, каждый год несколько сотен беженцев — в основном, из Вьетнама — пытаются пересечь российско-латвийскую границу, чтобы попасть в Евросоюз. Часто таких беженцев, которых задерживает пограничная служба, Россия отказывается принимать обратно. Именно этой проблемой Латвия объясняет начатое строительство забора на границе с Россией, первые 23 километра которого уже возведены.

Кроме отраслевого сотрудничества, Раймонд Вейонис и Евгений Лукьянов договорились возобновить работу российско-латвийской межправительственной комиссии — предположительно, заседание комиссии пройдет в первой половине 2017 года.

Имя Евгения Лукьянова как вероятного преемника Александра Вешнякова впервые прозвучало в конце прошлого года и вызвало неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Несколько слов о биографии нового посла: получил образование по специальности «английский язык и литература», несколько лет проработал в научно-исследовательском институте переводчиком, затем, в середине 80-х, получил должность в МИД СССР, но шесть лет спустя ушел работать в администрацию музея Эрмитаж, а после — в банковскую сферу. С 2006 года работал в полпредстве президента в Северо-Западном федеральном округе, с 2010 года — помощник, а затем заместитель секретаря Совета безопасности.

На посту зампреда Совбеза Лукьянов отметился резкими высказываниями в адрес США — «экспортера демократии», который «вносит полный развал в существующий миропорядок» и НАТО, которому пообещал «результативный и дешевый ответ».

В этом смысле Лукьянов — фигура гораздо более жесткая, чем его предшественник Вешняков, которого многие в Латвии считали компромиссной фигурой в условиях сложных отношений России и Латвии. «Вешняков очень профессионально и добросовестно выполнял те требования, которые приходили из Российского правительства, — оценил предшественника Лукьянова латвийский политолог Ивар Иябс. — Он был такой работяга: у нас были послы, которые держались гораздо более резко, чем Вешняков».

Когда в качестве наиболее вероятного варианта впервые прозвучало имя Лукьянова, пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Раймондс Янсонс подтвердил СМИ, что МИД может воспользоваться правом вето. Теоретически, это действительно возможно: чтобы приступить к работе, посол должен получить в МИДе страны предполагаемого пребывания агреман, но ведомство вправе в этом отказать. На практике же это случается крайне редко: такой шаг — признак глубокого кризиса двусторонних отношений и воспринимается как крайне недружественный.

Теперь после вручения послом верительных грамот латвийским политикам и политологам остается гадать: что хотела сказать Москва этим назначением? Политолог Алексей Григорьев считает, что Лукьянов был выбран, чтобы «вызвать какое-то раздражение». Другой латвийский политолог Карлис Даукштс не согласен — он полагает, что очевидная близость Лукьянова к российской правящей элите — это положительный сигнал.

«Это повышает уровень назначения, — говорит Даукштс. — Лукьянов был достаточно приближен к принятию решению на самом высшем уровне в России. Это какой-то сигнал, он мне не до конца ясен, но я думаю, что повышение уровня представительства является позитивным знаком».

Ивар Иябс тоже полагает, что не стоит сразу ожидать от Евгения Лукьянова худшего. В любом случае, провести ротацию было необходимо: Вешняков пробыл в этой должности уже восемь лет. Да, если Вешняков был скорее чиновником (напомним, что до назначения послом он занимал должность председателя ЦИК), то Лукьянов — скорее политик, но это необязательно плохо. «Я думаю, что сейчас та фаза, когда мы должна дать то, что англичане называют benefit of the doubt — дословно, презумпция невиновности — не стоит с самого начала искать повода для конфронтации, — полагает Ивар Иябс. — Надо посмотреть, как он будет действовать».