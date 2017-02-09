«Дети войны» в Риге

Эти фото сделаны осенью 2014 года питерским фотографом Владимиром Телегиным во время командировок на Донбасс и в прифронтовые города Украины в рамках миротворческого проекта «Новой газеты» «Дети войны» (автор проекта Максим Громов, тексты Яна Шенкмана).

Саша, 5 лет. Фото Владимира Телегина

40 снимков. Разрушенные школы, бомбоубежища, лагеря беженцев… Дети разные — от 5 до 16 лет. Кого-то из них успели вывезти в Россию, кого-то на Украину, кто-то и сейчас находится в зоне боевых действий. Главная эмоция на лицах — страх.

Почти все они были под бомбежками и обстрелами. Некоторые жили в подвалах неделями. Многие остались без дома, а кто-то и без родителей.

Даша, 5 лет. Фото: Владимир Телегин

Большинство из них не до конца понимают, что именно произошло, кто и почему в них стреляет. Они очень напуганы. Кричат по ночам, шарахаются от взрослых, при виде самолета в небе сразу же бегут прятаться. Даже праздничный салют их пугает. Последствия стресса — энурез, потеря зрения, тик, заикание, паника. Вместо игрушек — стреляные гильзы. Вместо пирожных и кока-колы — хлеб и вода.

За два с половиной военных года изменились детали, но суть осталась та же: страх, смерть, полное пренебрежение к человеческой жизни. А главное — дети успели привыкнуть к тому, что война — это норма.

Игорь, 15 лет: «Ударили «грады», один упал соседу в огород, а нас взрывной волной кинуло в коридор. Грудь болела, голова ватная. После этого стреляли зажигательными снарядами раза два. Потом приехали танки, долго били из орудий. Страха нет, есть состояние безысходности. Вот обстрел — жди, когда он кончится. Может, для тебя он кончится сегодня или завтра. А может, прямо сейчас. Сделать все равно ничего нельзя».

где и когда

Выставка откроется в Галерее Happy Art (Dzirnavu 67 GALLERIA RIGA 7.level) 11 февраля в 18.00.

На открытии проект представят фотограф Владимир Телегин, спецкор «Новой» Ян Шенкман и финский журналист Оксана Челышева.