Мобилизация Христа ради

Перед последними выборами в Думу федеральные власти потребовали, чтобы в регионах голоса считали честно, — ​по общему мнению, это нужно было для того, чтобы власть не теряла легитимность на фоне кризиса. Однако в легитимности нуждаются не только в Кремле — ​ищут ее и губернаторы, и их замы. Причем судьба региональных чиновников зависит не столько от народных настроений, сколько от их персональной репутации на Старой площади. Эта репутация, как видится из глубинки, измеряется процентами голосов, отданных на выборах за «Единую Россию». На этом пути легко перестараться и почти военный приказ о «честных выборах» не выполнить. Как работают фальсификаторы на участках, мы показали в серии материалов, посвященных выборам в подмосковных Мытищах, Смоленской области и Дагестане. Сегодня речь пойдет об административном ресурсе. В распоряжении редакции оказалась аудиозапись совещания, на котором, предположительно, вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников инструктирует чиновников, как поднимать явку и агитировать за партию власти. На фоне пикирующей репутации губернатора Николая Меркушкина и такой же экономической ситуации в регионе высокий результат «Единой России» — ​гарантия получения госзаказов и стабильности карьеры, объясняет чиновник. Мы всегда подозревали, что раздача таких «указивок» — ​сложившаяся практика. И впервые получили этому конкретное подтверждение.

Дмитрий Овчинников, вице-губернатор Самарской области. Фото: samregion.info

Олег Мельниченко ,заместитель полпреда в ПФО. Фото: pnzreg.ru

По данным источника «Новой» в региональном правительстве, 12 сентября 2016 года, то есть за неделю до Единого дня голосования, в 14.30 в доме правительства Самарской области прошло закрытое совещание вице-губернатора Дмитрия Овчинникова с областными министрами и другими чиновниками. На совещании присутствовал и заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. На записи человек с голосом, похожим на голос Овчинникова, говорит, что администрация президента пристально следит за событиями в Самаре, и от результатов выборов зависит судьба многих присутствующих. Оратор подчеркивает, что победа провластного кандидата в думском округе 158 и округе 3 на выборах в губернскую думу является «задачей номер один». В 158-м округе избиралась (и победила) замминистра образования и науки Самарской области Надежда Колесникова.

«Мы с вами не знали про это даже — ​с 5-го числа в Самарской области работала специальная аналитическая группа администрации президента страны. Все процессы, которые следовали один за другим в течение года и уменьшили индекс губернатора Самарской области… Там ребята приехали очень грамотные; они провели корреляцию с падением индекса в «Единой России» и сказали выводы, которые лягут в ближайшее время на стол Верховному: такие, что атака на губернатора привела к падению результата партии и президента, и все фамилии есть, как мне сказали, там, и все организации там, в этом донесении. Поэтому мы с вами должны понимать: все в стране на самотек не пускается, все очень серьезно, и мы с вами должны очень серьезно к этому подойти», — ​говорит голос на аудиозаписи.

Самарская область знаменита заводом «АвтоВАЗ» и губернатором Меркушкиным. У обоих дела идут не очень хорошо: первый за два года потерял около девяти тысяч сотрудников, ввел неполную рабочую неделю, сокращает дилерскую сеть. Губернатор же заслужил славу человека, который не заботится о том, что говорит, и кругом видит врагов. В проблемах Самарской области губернатор винит американские власти, конкретно ЦРУ, а Галину Старовойтову, убитую в 1998 году, назвал «связным» НАТО. На встрече с рабочими завода «АвтоВАЗагрегат» на вопрос, когда же погасят долги по зарплате, Меркушкин ответил: «Никогда!»

В декабрьском рейтинге выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика» Меркушкин получил оценку 2+. В январе ФАС возбудила дело о нарушении закона о конкуренции в отношении губернатора, сотрудников «Газпрома» и областного министерства энергетики. На январском съезде «Единой России» Меркушкина вывели из Высшего совета партии.

Накануне выборов рейтинги Меркушкина действительно снижались. Элла Памфилова назвала Самарскую область в числе регионов, где ЦИК опасается применения административного ресурса, ходили слухи о скорой отставке губернатора. Тем не менее свое место он сохранил, а выборы в области прошли для «Единой России» довольно удачно: в среднем партия получила около 50% голосов. Особенно активно поддержал партию власти Красноглинский округ, давший 62% за «ЕР». Именно в этом округе находятся важнейшие предприятия региона — ​авиационный завод «Авиакор», ПАО «Кузнецов», выпускающее двигатели для российских самолетов и ракет, РКЦ «Прогресс», делающий ракеты, и другие заводы.

В последние годы у самарских предприятий дела шли довольно плохо, например, «Авиакор» десять лет испытывал проблемы с заказами, 2016 год он окончил с убытком 282,9 миллиона рублей и перешел на неполную рабочую неделю. Но поддержка партии власти на выборах — ​это шанс выбраться из полосы неудач, говорят чиновникам на совещании. Необходимо мотивировать директоров самарских предприятий привести сотрудников на выборы — ​от этого зависят будущие госзаказы предприятий Самарской области.

«Как только мы сформируем определенный сигнал своим там неуверенным результатом, последствия будут долгоиграющими — ​не только по отношению к нам с вами, но и в отношении в целом к региону. Если мы с вами покажем, что мы спокойно любые задачи можем решать, [то] и отношение будет к субъекту другое совсем… Когда Шаманов станет председателем Комитета обороны, будет возглавлять Военно-промышленную комиссию и распределять оборонзаказ, у Шаманова тоже будут эти списки — ​как предприятия поддержали Шаманова — ​ну, чтобы он немножко понимал ситуацию и с предприятием взаимодействовал таким же образом… Как дальше будет ситуация на «Авиакоре» развиваться? Тоже мы пока не знаем. Завтра переведут на мобилизационные рельсы, не дай бог, и будет «Авиакор» шарашить стратегические бомбардировщики», — ​продолжает наставлять коллег голос «Овчинникова».

Владимир Шаманов. Фото: РИА Новости

Генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ, избрался депутатом Госдумы седьмого созыва по списку региональной группы «Единой России» по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям. Он действительно возглавил думский Комитет по обороне. 26 ноября Шаманов посетил Самарский электромеханический завод и «заверил, что завод может рассчитывать на федеральную помощь в работе над новыми проектами».

«На заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, которая прошла на площадке Госдумы, было принято решение, что сокращения финансирования оборонки в 2017 году не будет, — ​цитирует депутата газета «Волжская коммуна». — ​Средства, выделяемые из федерального бюджета, будут направляться на техническое перевооружение предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе находящихся в Самарской области». В интервью изданию Шаманов пообещал уделять Самарской области «повышенное внимание как центрообразующему в Поволжье оборонному кластеру».

Петр Саруханов / «Новая»

На аудиозаписи «Овчинников» говорит, что для максимального контроля за выборами в состав рабочей группы по содействию избирательным комиссиям «за пару-тройку дней до выборов» введут чиновников, «ответственных за территории от правительства»: «Чтобы у вас был мандат присутствия на территориях, взаимодействия с главами территорий, чтобы это не было расценено как административный ресурс, чтобы это было расценено как работа членов комиссии, членов рабочей группы по содействию избирательным комиссиям региона».

На записи чиновник замечает, что людей нужно ни в коем случае не заставлять, а «просить Христа ради»: «Нам вообще люди на самом деле, люди ничего не должны, нам люди, работяги простые вообще ничего не должны. Мы им говорим: мы вас просим, пожалуйста, придите, поддержите, и эта поддержка сегодня выражается вот в этом, и в этом, и в этом. Вы сами ходите по улицам, ездите по дороге, видите, как меняется, на глазах меняется ситуация, но если вы в состоянии это оценить, пожалуйста, для себя, любимых, не для Меркушкина там, не для Овчинникова, для себя придите и сделайте это. И если руководитель таким образом будет выстраивать взаимоотношения с коллективом на этом сложном отрезке, не приказывать, не пинать, не гнуть. Мы вас можем гнуть по понятным причинам, а вы людей гнуть не должны, мы их просить должны, просить Христа ради».

При этом с руководителей предприятий, которые должны мотивировать своих сотрудников прийти на выборы, спрос должен быть строгим, замечает Овчинников: «Поэтому вы тоже должны понимать, да, вопрос в профпригодности руководителя, если руководитель имеет возможность с коллективом договориться — ​никто не говорит, что надо всех пинать».

Как дело было на самом деле, можно судить по заявлениям, которые самарцы отправляли в прокуратуру: «Должностные лица МБОУ СОШ № 55 г.о. Самара из числа руководства обзванивают своих подчиненных сотрудников, которых заставляют в период летних отпусков выходить на улицу и ходить по домам агитировать за партию «Единая Россия», применяя тем самым свой административный ресурс, в связи с предстоящими выборами», — ​гласит обращение, поступившее 4 августа 2016 года в Генпрокуратуру от жительницы Самары.

Другой документ, который передали редакции, по словам источника в самарском правительстве, является инструкцией по организованному подвозу избирателей с открепительными удостоверениями. Ни реквизитов, ни подписей на бланке нет, поэтому гарантировать его аутентичность мы не можем. Тем не менее описанный механизм вполне нагляден и привычен.

«Люди подходят/подъезжают организованными группами в сопровождении назначенного ответственного лица (или встречаются с ним в определенном месте) во время, указанное в графике. При себе должны иметь открепительные удостоверения и паспорта. Ответственный сотрудник прибывает раньше (на 20–30 мин) и до начала голосования заходит в офис администрации поселения (ул. Весенняя, 3, вход с торца). Обращается к сотрудникам администрации (Артемов А.В., Кравцов В.), представляется и отдает список участников голосования. Получает необходимый инструктаж. В соответствии с инструктажем организует процедуру голосования. Самостоятельное прохождение процедуры не рекомендуется», — ​гласит документ (по указанному адресу находится администрация Волжского района Самарской области. — ​А.Б.).

Самарским наблюдателям удалось добиться некоторых успехов в преследовании нарушителей: в ноябре областной СК возбудил два уголовных дела по фактам фальсификаций на двух участках села Рождествено (707 и 708), где «были сфальсифицированы подписи от имени избирателей в списке избирателей и незаконно получены избирательные бюллетени», как сообщает сайт ведомства. О результатах расследования пока ничего не сообщалось.

Надо сказать, что вице-губернатор и глава администрации губернатора Дмитрий Овчинников уже прославился своими прямолинейными подходами мобилизации избирателей в 2014 году. 31 августа 2014 года газета «Город на Волге» сообщила, что на встрече с жителями Тольятти вице-губернатор пообещал, что дома, которые на выборах дадут явку более 80%, смогут рассчитывать на финансирование ремонта. После выборов в интернете — ​ремонт и благоустройство. К заявке прилагался отчет, сколько человек от каждого дома явилось на избирательные участки.

Мы отправили Дмитрию Овчинникову запрос: действительно ли совещание, о котором сообщил наш источник, имело место, ставил ли задачу перед членами правительства контролировать явку на выборах и были ли представлены депутату ГД Владимиру Шаманову списки самарских предприятий с указанием явки сотрудников на выборах? В тот же день пресс-служба прислала короткий ответ: «Мы не располагаем информацией про мероприятие, вопросы о котором содержатся в вашем запросе».