Вы можете представить триллион фунтов наличными?

На самом деле это не так сложно. Стопка из 20 000 банкнот номиналом 50 фунтов — 1 миллион фунтов — будет высотой в три ярда (2,7 м) и весом чуть более 24 кг. 1 миллиард фунтов? Двадцать четыре тонны. Удобно укладываются в грузовике. Что касается 1 триллиона фунтов… Ну тут нужна была бы колонна грузовиков, чтобы добраться от Хитроу до Сити.

Почему я прошу вас представить это себе? Потому что, в то время как мы на этой неделе перевариваем вопиющие подробности скандала по отмыванию российских денег Дойче банком, стоит помнить, что каждый год во всем мире крадется 1 триллион фунтов. Не только в России, но и в Азии, Африке и США.

Я не говорю о гангстерах прошлых времен, сверлящих отверстия в сейфах или выполняющих дерзкие ограбления банков на Диком Западе. Сегодняшним грабителям не нужно оружие, наборы отмычек и грузовики, чтобы забрать награбленное. Им даже не нужны маски, потому что они не скрывают свои лица. Да, вне всякого сомнения, современные воры носят белые воротнички и работают адвокатами, банкирами, бухгалтерами, политиками.

И деньги не крадутся в виде пачек банкнот. Вам не нужен хвост из грузовиков, тянущийся к Хитроу, чтобы унести добычу. Просто делается перевод в электронном виде; поток чисел, исчезающих с банковских счетов и платежных поручений. Главным образом они крадутся со средств клиентов в банках или из активов акционеров корпораций.

И затем деньги выкачиваются из стран, в которых они были сворованы, отмываются в многочисленных офшорных зонах по таким схемам, как проект «зеркальных сделок» Дойче банка, который отмыл $10 миллиардов российских денег более чем за пять лет. И в конечном итоге они размещаются на счетах уважаемых международных банков или фондов.

Когда что-то идет не так, как надо, и у них появляются проблемы дома, миллиардеры приезжают в Европу, утверждают, что они стали жертвами «политического преследования», и тратят отмываемые наличные деньги на яхты, самолеты, предметы роскоши и недвижимость в престижных местах. Лондон — бриллиант в короне их недвижимости, конечно — это одна из причин, почему цены на недвижимость здесь недоступны для рядовых граждан.

Мне нравится называть эту систему «третьей колонизацией». Она намного более сложная, чем первая — время империй Старой Европы, или вторая — проникновение западных банков в экономику стран третьего мира, принуждающих их набирать долги, что обременяет эти страны, так же как и в дни колониальной зависимости.

Почему эта последняя фаза так отличается? Потому что предыдущие формы эксплуатации принесли пользу всем странам первого мира. А единственные выигравшие от третьей колонизации — крошечная группа международных финансовых олигархов без конкретного географического местоположения.

Третья колонизация — это когда индустрия финансовых услуг Запада позволяет государственным служащим и бизнесменам более бедных стран направлять деньги более богатым. Московский офис Дойче банка — классический пример волшебного превращения добытых нечестным путем российских рублей клиентов в доллары в Лондоне. И там деньги были, несомненно, сохранены, будучи вложены в шикарную недвижимость в Белгрейвии и Найтсбридже.

Великобритания стала землей обетованной для беглых банкиров с Востока. Такие господа, как Сергей Пугачев, который, как предполагают, украл 1 миллиард фунтов из своего Межпромбанка. Он наслаждался жизнью в Лондоне в течение многих лет, прежде чем британский суд приказал заморозить его активы во всем мире и осудил его за нарушения. Он сбежал во Францию, отрицая все выдвинутые против него обвинения в мошенничестве, утверждая, что боится за свою жизнь здесь. Он утверждал, что в его автомобиле были найдены устройства, которые, как полагают, были взрывчатыми веществами. На самом деле суд позже выяснил — «взрывчатые вещества» были средствами слежения, оставленными его кредиторами, которые опасались (не без основания), что он мог бы пуститься в бега. Как г-жа Джастис Роуз сказала в Верховном суде: «Я очень скептически отношусь к подлинности страхов г-на Пугачева».

Георгий Беджамов. Фото: РИА Новости

Кто знает, возможно, многие беглецы, проживающие в Лондоне, являются жертвами преследования и заслуживают нашего сочувствия. Существует, конечно, достаточно и тех, кого все же обвиняют. Возьмите Георгия Беджамова. Он обвиняется в России в незаконном присвоении денег клиентов в его Внешпромбанке, который разорился, будучи должен клиентам 3 миллиарда фунтов. Он оспаривает требования и говорит, что они политически мотивированы. Он был уважаемым человеком до этого — возглавлял Федерацию бобслея России и был даже награжден орденом Почета страны после зимних Олимпийских игр в Сочи.

Но российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против него. Беджамов сбежал в Монако, где он знал монарха карликового государства. Принц Альбер II, как вы знаете, является членом Международного олимпийского комитета и участником соревнования по бобслею в Олимпийских играх.

Тем не менее 21 апреля Беджамов был задержан полицией Монако за то, что он был в международном списке разыскиваемых лиц. Он был помещен в местную тюрьму, которая по условиям напоминает опрятный отель, но скоро был отпущен под залог. Позже принц Альберт лично отказался выдавать его, и теперь Беджамов счастливо обосновался в Лондоне. Сестра Беджамова Лариса Маркус, руководитель банка, также обвиняется в том, что она была частью группы, которая присвоила, по крайней мере, $13,5 млн из компании и спрятала их за границей. Она также отрицает обвинения.

Между тем российские держатели счетов в банке Беджамова так и лишились 3 миллиардов фунтов. Я должен это знать: я — один из них, кому остались должны более 7 миллионов фунтов. Только суд может решить, виновны или нет Беджамов, Пугачев и другие. Что я хотел бы знать, так это то, куда исчезли мои деньги. Где бы они ни были, я уверен, что они могли бы найти более полезное место в обществе.

Итак, вот вам идея: Standard и Indepen­dent собрали более 50 миллионов фунтов на благотворительность за последние несколько лет. Что если добавить мои 7 миллионов фунтов в общий котел? Я рад сделать это, но как возвратить наличные деньги? И — вот идея. В фильмах о Диком Западе есть «охотники за головами» — волонтеры, которые преследуют беглецов и возвращают их за вознаграждение. Давайте эта статья станет плакатом «Разыскиваются» в отношении моих исчезнувших наличных денег. Я бы с удовольствием предложил щедрое вознаграждение храбрым журналистам, полиции или другим лондонцам. Позвольте охоте начаться!