Масляковы — отец и сын — захотели стать миллио­нерами. Желание естественное и большинству народа абсолют­но понятное. Даже если этот миллион не первый и не последний — ​лишним он уж точно не будет. Копейка рубль бережет. А тут и возможность есть прекрасная — ​чай, свои люди, и ведущий развлекательного шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров не откажет по старой дружбе, пойдет навстречу коллегам по каналу, на котором все они давно и успешно трудятся. Ну как не порадеть родному человечку? И не отказал. И порадел.

Раньше на советских предприятиях существовала при месткомах касса взаимопомощи, куда работники с зарплаты вносили денежку, чтобы по очереди помогать друг другу в сложных финансовых ситуациях. Ну а на Первом канале завели свою «кассу взаимопомощи» — ​шоу «Кто хочет стать миллионером?», куда простым людям давно хода нет, зато свои имеют возможность немного поправить пошатнувшееся материальное положение.

Масляковы — ​отец и сын — ​чувствовали себя уверенно, ответы на вопросы давали быстро, демонстрируя эрудицию и находчивость. А как дошло до вопроса ценой 200 тысяч, так замялись — ​не вспомнили мультфильм 1965 года «Песня летит по свету» и тем более — ​песню, которой он был посвящен: то ли «Катюша», то ли «Калинка», то ли «Подмосковные вечера», то ли «Летите, голуби».

Гадать на кофейной гуще не стали, решили взять подсказку, а из всех подсказок выбрали звонок другу по имени Константин. Соединение прошло как по маслу. И вот уже «на проводе» друг, эрудированный, по словам Маслякова-старшего во многих областях знаний, в том числе и музыкальной. Дмитрий Дибров не смог скрыть восторга, узнав друга по голосу: ба, да это ж сам Константин Львович Эрнст, генеральный директор Первого канала, «на чем записать такое счастье», как говаривала в фильме «Жестокий романс» г-жа Огудалова, встречая после долгой разлуки красавца Сергея Сергеевича Паратова.

«Костя, — ​по-простому обратился Александр Васильевич к Константину Львовичу, демонстрируя неформальные душевные отношения с начальником, — ​прости ради бога, что беспокою в рабочее время, но помоги с ответом». И Костя не подвел. После секундного раздумья вспомнил, о какой песне идет речь: это «Подмосковные вечера». «Спасибо, Константин Львович, — ​с чувством поблагодарил друга Масляков-старший. — ​Я не то чтобы вынужден — ​я счастлив с тобой согласиться». И правильно: потому что эрудит Эрнст не подвел! Мелькнула жуткая мысль: а если б подвел? Что бы тогда говорили Масляковы и ведущий Дибров?

До миллиона, впрочем, участники шоу все же не дошли — ​не стали дальше искушать судьбу и остановились на 800 тысячах. Тоже неплохой результат. Примерно как пятитысячная единоразовая прибавка к пенсии российским пенсионерам: мелочь, а приятно. Пойдут ли эти деньги на благотворительность — ​непонятно.

Раньше, когда в игру вступали знаменитости, сразу предупреждали, что выигрыш будет отправлен в детский дом. Теперь не предупреждают. Да и реальные ли это деньги — ​тоже неясно. Может, так и останутся в общей казне Первого канала — ​свои же люди, сочтутся. В кризис все выкручиваются как могут: ищут пути оптимизации расходов, озабочены импорто- и прочим замещением — ​зачем звать чужих, когда есть собственные «ресурсы», самые популярные и узнаваемые в стране люди, на которых всегда с радостью придут зрители.

Петр Саруханов / «Новая»

Вот и Владимир Познер дебютировал в 10-й юбилейной «Минуте славы». Нет, он не вертел хулахуп и не высвистывал алябьевского «Соловья». Отныне авторитетный политический журналист в качестве члена жюри оценивает самодеятельных «мастеров художественного свиста». «У нас есть два Владимира Владимировича, — ​тонко пошутил ведущий Михаил Боярский. — ​Но сегодня здесь только один».

При этом на лице у Владимира Владимировича-второго вместо привычной широкой «американской» улыбки застыло горестное недоумение: «Боже, куда я попал?!»

Кстати, прежде в жюри «Минуты славы» восседал как раз Александр Васильевич Масляков, который тоже с трудом справлялся с мимикой: «Кто все эти люди и что я тут делаю?» Рокировочка. Теперь настал черед Познера послужить на благо канала-кормильца. Перед премьерой нового сезона «Минуты славы» Владимир Владимирович отметился и в программе «Вечерний Ургант», где Иван Ургант инструктировал старшего товарища, как, не обижая, сказать конкурсантам твердое «нет»: ну, типа, вы, конечно, гений… но нет».

Уроки не пропали даром. «Я в полном восхищении от того, что вы делаете. Это вообще уму непостижимо, — ​не жалеет превосходных эпитетов Познер, оценивая выступление юной эквилибристки. — ​Но я против того, чтобы детей выводили на сцену. Еще раз говорю: вы меня поразили, но… я вас дальше не пущу». Пассажи про детей, которых травмирует ранний успех, звучат тем более актуально, что на Первом канале с огромным рейтингом идет детское шоу Галкина «Лучше всех» и вот-вот стартует новый сезон певческого конкурса «Голос.Дети». Но ничего. Первый блин комом, а потом старшие товарищи поправят, откорректируют отношение к ранним детским дебютам, и все пойдет как по маслу.

Кстати, девочка, которую не пропустили в следующий этап конкурса, со слезами на глазах отвергла предложение Ренаты Литвиновой подарить ей котенка, но выразила желание принять в дар копилку с миллионом рублей. Вот оно, влияние шоу «Кто хочет стать миллионером?» на неокрепшие детские души. Миллион рублей, а не какой-то бессмысленный котенок, может компенсировать ребенку моральный ущерб и высушить горькие слезы.

Интересно, что в представлении нового члена жюри использовали фрагмент его фирменной «прощалки» из авторской программы «Познер», где Владимир Владимирович процитировал слова Авраама Линкольна: «Можно дурачить часть народа много времени, можно дурачить много народа часть времени. Но невозможно дурачить весь народ все время». Кажется, наше ТВ решило опровергнуть это знаменитое высказывание американского президента, претендующее на истину. Мы пойдем своим путем.

А в гости к Владимиру Владимировичу по его основному месту работы пришел на минувшей неделе продюсер Анатолий Максимов — ​рассказать о кинопроцессе вообще и о фильме «Викинг» в частности.

Если кто не знает, Анатолий Максимов в недавнем прошлом был «голосом» Первого канала, озвучивавшим все киноанонсы, а заодно и заместителем генерального директора Константина Эрнста по кинопоказу и кинопроизводству. Теперь же они вместе с Эрнстом спродюсировали «Викинга», которого всеми доступными способами продвигают в широкие народные массы. Способов — ​предостаточно, форматов — ​туча, хочешь политических, хочешь развлекательных, можно всем ходить друг к другу годы, и этот поток не иссякнет никогда. А лишняя реклама и кошке приятна.