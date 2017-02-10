Каждому свой крест

С обыском пришли 7 октября, утром. В морозильной камере холодильника квартиры на Рижском проспекте (центр Пскова) сотрудники ФСБ обнаружили два пакетика с 19,82 граммами «порошкообразного вещества серовато-кремового цвета» — экспертиза показала, что это метамфетамин. На верхней полке шкафа в прихожей лежал пистолет системы Марголина и 65 патронов калибра 5,6 мм. Хозяина метамфетамина и пистолета задержали сразу. Сажать в СИЗО не стали, оставили под подпиской о невыезде. Неловко как-то: батюшка все-таки, настоятель церкви.

Отец Сергий Иванов. Фото: Тимур Галимов / «Псковская губерния»

Об уголовном деле против 36-летнего протоиерея Сергия Иванова, настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц, официально известно очень мало. Священника задержало псковское УФСБ в ходе спецоперации. Материалы дела поступили в Псковский городской суд 2 декабря, приговор вынесен всего за две недели. По статьям о нарушении правил оборота наркотических средств и незаконном приобретении и хранении оружия батюшку осудили на три года условно со штрафом в 15 000 рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке: священник полностью признал вину и раскаялся.

Первые недели после осуждения отец Сергий продолжал служить в церкви, о приговоре прихожане не узнали. Не знали бы и дальше, если бы про дело не написали местные журналисты. Руководство псковской епархии долго не комментировало ситуацию, затем настоятель Свято-Троицкого собора, благочинный (то есть заместитель епископа, отвечающий за порядок в епархии) Пскова Иоанн Муханов заявил: о приговоре отцу Сергию в руководстве епархии узнали из газет, митрополит Псковский и Порховский Евсевий «обдумывает ситуацию».

Митрополит выступил только 4 января. Он призвал не верить в то, что священника осудили справедливо, потому что «враг сатана действует через людей».

«О нашем почтенном отце-настоятеле храма Жен-Мироносиц, священнике Сергии Иванове написана сейчас грязная статья, якобы у него были пистолет и наркотики. Не верьте этому! — говорил владыка. — Идет волна клеветы, и, конечно, это тоже страдания, прежде всего и моему сердцу, потому что как бы я ни старался отдать свои душу, сердце и всю жизнь Церкви, Богу и вам, дорогие, все равно клевета идет, сатанинская, грязная, выдуманная. <…> Тот, кто клевещет на Церковь, — сам будет вычеркнут из книги жизни».

Вычеркнут, увы, оказался все-таки отец Сергий: за день до этой скорбной речи на епархиальном собрании владыка Евсевий запретил его в служении на три года. Громко об этом тоже не говорилось: просто в церковь Жен-Мироносиц назначили нового молодого священника.

В то время, когда благочинный Иоанн Муханов обвинял журналистов в клевете и заявлял, что не знал о деле против отца Сергия, в уголовном деле Иванова лежала характеристика, еще осенью предоставленная по требованию следствия приходским советом Свято-Троицкого собора (отец Иоанн Муханов — его настоятель). В ней было сказано, что отец Иванов С.И. «истинный священник», «духовный отец многих прихожан», «был удостоен наград «Набедренник», «Камилавка фиолетового цвета», «Наперсный крест», «Сан протоиерея»; основал социальную программу «Протяни руку помощи», помогал детскому дому, участвовал в «транспортировке инвалидов по г. Пскову и области» и т.д.

«Иванов С.И. наделен умением глубоко чувствовать человека и его проблемы, сопереживать сердцем за каждую душу, быть рядом в горе и радости. Вверенному Иванову С.И. приходу присвоен статус «крепкий приход» — говорилось в характеристике. Рядом в материалах дела лежала наркологическая экспертиза №572 о том, что Иванов С.И. страдает наркоманией и нуждается в принудительном лечении.

Запрет в служении отца Сергия епархия также не комментировала, на вопрос об отце Сергии благочинный Иоанн Муханов сказал, что «не будет распространять эту грязь», и повернулся ко мне спиной.

Священники епархии соглашались разговаривать на условиях анонимности, но сами не знали о деле отца Сергия почти ничего. Практически все были уверены, что батюшку подставили, выдвигали конспирологические теории (мол, кто-то хочет испортить репутацию церкви) и сравнивали обвинение с делом Глеба Грозовского, священника храма Иоанна Воина в Ленинградской области и официального духовника команды «Зенит»*.

Прихожане храма Жен-Мироносиц разделились на два лагеря, в псковских группах «ВКонтакте» начались баталии. Одни сокрушались и признавали, что слаб может быть каждый, другие собирали подписи под письмом в защиту отца Сергия. «Прекрасного человека, замечательного священника и достойного настоятеля оболгали и облили грязью! Пожалуйста, нужна поддержка!» — писала регент храма Кристина Мельникова.

— Священников постоянно подставляют, — заявила она мне. — Это к нам в Псков только сейчас перешло, а в Москве чего только не подкидывают. Одному старому священнику в сумку белье женское подкинули. Он достает, смотрит: о, трусы. И все, там только дай раскурить. А Грозовский? Который год дело идет, а ничего доказать не могут. Вот и у нас такая ситуация.

«Нашел наркотики и присвоил»

И все же остается вопрос: как пистолет системы Марголина оказался на верхней полке шкафа священника РПЦ, а наркотики — в его холодильнике? Внятных объяснений в суде не прозвучало. В приговоре сказано, что в августе прошлого года у священника, «являющегося потребителем наркотических средств, возник преступный умысел на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере». Дальше случилось неожиданное: около собственного дома священник «нашел и присвоил, то есть умышленно незаконно приобрел» те самые 20 граммов метамфетамина, которые лежали «в сумке серого цвета с надписью «Adidas». В той же сумке оказались пистолет и патроны, которые священник, разумеется, тоже «нашел и присвоил». Разбираться, откуда взялась сумка с надписью «Adidas», суд не стал.

Удивительно, но своим знакомым и прихожанам, по их словам, отец Сергий рассказывал другую версию: якобы вечером перед арестом в гости к нему зашли друзья (имена он не называл), забыли сумку, перезвонили и пообещали забрать ее позже — но позже пришла ФСБ.

— 20 граммов метамфетамина! Это очень много, — возмущается Константин Вилков, лидер движения «Псков — город без наркотиков»**. Средний потребитель употребляет грамм в день назально или полграмма внутривенно. 1 грамм в Пскове стоит 700 рублей, священник хранил наркотика на 14 тысяч. Ни один рядовой наркоман не покупает наркотики в таком количестве. Все указывает на то, что священник не наркоман, а сбытчик. В крайнем случае наркоман, который затарился впрок.

Делу против настоятеля церкви Вилков не удивлен: «Была у нас информация по другим священнослужителям, по монахам. Тоже употребляют». Он удивлен только приговором. По его опыту, по статье о хранении наркотиков дают от 3 до 10 лет реального срока, это преступление относится к категории тяжких.

По словам Вилкова, приговор в таких делах чаще всего зависит от того, соглашается ли обвиняемый давать показания на своего поставщика или, например, участвовать в контрольной закупке. Если сотрудничает со следствием — получит по минимуму, нет — сядет надолго. А «Иванов не пошел на сотрудничество со следствием как матерый наркоторговец», но срок получил минимальный.

Книга жизни

Мне хотелось восстановить судьбу отца Сергия, вписать его в «книгу жизни». Сделать это почти невозможно, все знающие его священнослужители и прихожане отказываются говорить, уверяя, что этим повредят батюшке: «Пусть шум уляжется. Если ничего не писать, о нем все забудут».

Отец Сергий рукоположился в Пскове. Начинал служить у отца Олега Тэора — настоятеля храма святого князя Александра Невского в Пскове. (Тэор по совместительству — помощник командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, служил священником в Чечне и Сербии.)

Отец Сергий довольно рано получил собственный приход. Настоятелем церкви Жен-Мироносиц его назначили в 2008 году вместо отца Павла Адельгейма — известного богослова, «исповедника веры», отсидевшего три года в советских лагерях, а в новое время воевавшего против реформ РПЦ и выступившего в защиту Pussy Riot.

Тогда у отца Павла начался конфликт с епархией: община его церкви, единственная в России, отказалась подписать новый приходской устав, по которому прихожане лишались права участвовать в делах своей церкви, назначать ее настоятеля и управлять имуществом прихода — все это передавалось в ведение епархии. Отца Павла сняли с должности настоятеля. Сразу после назначения на его место отец Сергий подписал протокол приходского собрания, на котором община якобы проголосовала за новый приходской устав. На самом деле собрания не было, подписи прихожан были подделаны, и те обратились в суд. Областной суд признал действия отца Сергия незаконными, отдельный общецерковный суд, собранный по требованию Адельгейма впервые за сто лет, пожурил настоятеля и попросил обращаться с документами аккуратнее. Отец Сергий принес публичные извинения, и об этой истории забыли.

По Пскову ходят слухи, что Сергий Иванов — брат псковского криминального авторитета Т.: мол, обвинением против отца Сергия подставить хотели именно того. Подтвердить слухи мне не удалось. Наоборот, мой источник в Пскове был уверен, что связи между ними нет: во-первых, его якобы брат не связан с наркоторговлей, относится к наркотикам отрицательно и не позволяет своим людям их употреблять. К тому же трогать родственника авторитетного человека не стала бы даже ФСБ.

Но слухи о связях батюшки родились не случайно. Сразу несколько знакомых священника говорили мне, что видели отца Сергия в обществе представителей местного криминалитета. Он открыто появлялся с ними в ресторанах, выглядел среди них вполне органично. Четыре года назад я хотела подойти к нему попросить интервью о конфликте с отцом Павлом, но не решилась — сомневалась, уместно ли обращение «отец»: когда Сергий Иванов выходил из церкви, одетый в кожаную куртку и джинсы и садился в свою белую Mazda 3, никому бы не пришло в голову, что у него есть духовный сан.

Интервью тогда получилось не очень. Отец Сергий легко отмахивался от моих вопросов о правах общины и реформах церкви, говорил, что смысла судов не понимает, большого значения права верующих не имеют, а епархия должна все за священников и мирян решать: «Слово «епископ» знаете, как переводится? «Надзиратель». Надзиратели лучше знают, их для этого и поставили. Да и какая мне разница (каков будет церковный устав. — Е.Р.)? Мне ремонт в церкви надо делать, деньги искать. Вон, вентиляция плохая, гарь на стенах… Меня эти суды отвлекают. Мне это для вечности не надо!»

Все знакомые характеризуют отца Сергия как неплохого, но слабохарактерного, несмелого человека, не отвечающего за свою жизнь и легко готового подчиниться любой власти, тем, «кто лучше знает».

Видимо, этой властью и стали местные криминальные авторитеты. Им нравилось держать рядом настоящего священнослужителя. Друзья отца Сергия и отдали ему на хранение пистолет, патроны и два пакета с наркотиками. Батюшку ведь не будут обыскивать, думали они. А дальше что-то случилось уже в псковском управлении ФСБ (там комментировать дело тоже отказались), и во время рейда к священнику пришли.

В бегах

После вынесения приговора отец Сергий пропал.

Я искала его в церкви. Ходила к нему домой. Домофон был выключен, дверь заперта, соседи не видели батюшку уже давно. В его мобильном включался автоответчик. На сообщения знакомых и прихожан батюшка не отвечал. В церкви знали, что он уехал, живет где-то в деревне под Псковом, видеть никого не хочет, из-за осуждения очень переживает. Единственный человек, с которым батюшка держал связь, передал ему, что я прошу о встрече. Священник отказал.

Проведенная в октябре в рамках следствия наркологическая экспертиза показала, что отец Сергий страдает наркоманией и нуждается в принудительном лечении, которое, как написано в приговоре, он начал проходить 13 декабря в стационаре Наркологического диспансера Псковской области. Я обошла все взрослые отделения стационара — никто из врачей Сергея Иванова не помнил. Позже Константин Вилков пояснил, что, по его информации, Иванова поместили в детское отделение, он провел там один день, на второй ушел.

Прихожане рассказывали журналистам «Московского комсомольца», что отец Сергий сильно потел на службах, быстро уставал. «Это может быть как серьезной болезнью, так и симптомами, очень схожими с наркотической зависимостью от барбитуратов», — сделали вывод журналисты.

Когда я пересказала это другим священникам, те посмеялись: торжественное облачение весит несколько килограммов: «Думаете, кто-то из нас не потеет?» Однако прихожане настаивали: отец Сергий худел, чувствовал себя плохо, говорил о финансовых проблемах, жаловался, что продал машину, заложил квартиру. Причины не объяснял.

По информации моего источника, адвокат отца Сергия был нанят криминальными структурами, с которыми связан отец Сергий. Они потребовали, во-первых, деньги за его услуги, а во-вторых, пистолет и наркотики назад. Перепуганный священник отдал бандитам машину и часть квартиры. И залег на дно.

Мирской суд

Отец Павел Адельгейм. Фото: РИА Новости

Храм святых Жен-Мироносиц — место редкое. В начале 1990-х отец Павел Адельгейм восстановил эту старую (XVI век) церковь практически из руин, создал при ней школу регентов, собрал крепкую, спаянную общину, много лет судился за права своих прихожан.

5 августа 2013 года отец Павел был убит кинооператором Сергеем Пчелинцевым, позже признанным невменяемым. В храм Жен-Мироносиц назначили нового священника. Многие верующие, приходившие к Адельгейму, из церкви ушли.

Журналисты вспомнили об отце Павле сейчас, в связи с уголовным делом. Многие написали о конфликте отца Сергия с выдающимся богословом. Как ни странно, конфликта не было. Отец Павел не держал зла на молодого священника, занявшего его место, поддерживал с ним ровные спокойные отношения, четыре года назад рассказывал мне, что «Сергий не плохой человек, просто слабый, им легко управлять. Вот епархия его и использует». И легко упоминал о связях отца Сергия с бандитами.

После смерти Адельгейма в 2013 году отец Сергий, один из немногих в епархии, решился прийти на похороны опального священника, после — поддерживать отношения с его семьей. Вел он себя при этом крайне порядочно и уважительно.

Суд отца Павла против нового церковного устава был битвой за интересы верующих, за соборность церкви, проповедью любви и свободы в РПЦ, где больше говорят о послушании. Суд Адельгейма был судом ради веры. Процесс против нового настоятеля оказался мирским.

Отца Сергия неминуемо восстановят в должности. Его нелепое осуждение можно было бы считать анекдотом. Но скандал вокруг двух пакетов метамфетамина и ствола в стенах церкви, которая почти в одиночку сопротивлялась махине РПЦ, кажется не то чтобы мелким — почти неприличным.

*По данным следствия, в 2011 и 2013 годах Грозовский изнасиловал несколько несовершеннолетних девочек в детских лагерях в Ленинградской области и Греции. Дело завели в 2013 году, когда Грозовский был в Израиле. Осенью 2016 года его экстрадировали в Россию. Суд над ним продолжается, священника поддерживают и защищают многие священнослужители, верующие и депутат Виталий Милонов.

**Вилков тоже недавно осужден условно за превышение должностных полномочий: вместе с сотрудниками полиции он задержал женщину-цыганку, которая в их присутствии попыталась проглотить наркотики и умерла, после чего полицейские вместе с Вилковым спрятали труп в лесу.