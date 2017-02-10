Сегодня он — маньяк, а завтра — президент

Еще недавно известность «сериальных» актеров не выходила за пределы их стран, а звездами первой величины считались артисты «полного метра». Ныне англоязычные сериалы прописались на телеэкранах мира, попали в Сеть, обзавелись профессиональными переводами и доступны всем. Недавно мы писали о новых ролях Хью Лори, ставшего знаменитым после «Доктора Хауса». И возникла идея — составить топ-десятку сериальных звезд XXI столетия, рассказав об их предыдущих работах и о том, где их можно увидеть сейчас. Выведем Лори за скобки и по традиции начнем с конца списка.

10-е место — Мэтт Бомер (Matt Bomer). После завершения сериала «Белый воротничок» (2009–2014), где актер сыграл прославившую его роль ловкого вора (и одновременно консультанта ФБР) Нила Кэффри, он засветился в нескольких кино- и телепроектах. Наиболее известный из них — экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Последний магнат» (2016), где Бомер сыграл роль продюсера Монро Стара, противостоящего главе киностудии Брэди (в этой роли — Келси Грэммер, звезда сериала «Босс»). Кроме того, Бомер уже три сезона занят в сериале «Американская история ужасов», где играет небольшие, но значимые роли. В январе 2017 года прошла премьера картины «Выходя» о схватке отца и сына с огромным гризли. Бомер играет главную роль (не медведя!).

9-е место — Джон Хэмм (Jon Hamm). В начале нулевых у этого актера было несколько гостевых ролей в сериалах «Числа» и «Американский папаша», однако слава пришла к нему только после выхода сериала «Безумцы» (2007–2015). В телепроекте, посвященном становлению рекламного бизнеса в США, Хэмм сыграл роль талантливого и амбициозного рекламщика Дона Дрейпера. Он генерирует отличные идеи, но к людям, которым он дорог, относится по-свински. Нашему зрителю запомнилась также работа актера в сериале ВВС «Записки юного врача», где Хэмм и Дэниел Рэдклифф сыграли одного и того же булгаковского персонажа — в молодости и в сорокалетнем возрасте. Не пропустите комедийный боевик «Шпионы по соседству» (2016), где у Хэмма одна из двух главных мужских ролей.

8-е место — Майкл С. Холл (Michael C. Hall), исполнитель главной роли в сериале «Декстер» (2006–2013). Почти неизвестный актер сразу стал звездой. Его Декстер Морган — маньяк, который не может преодолеть свою врожденную тягу к убийствам, но карает только тех, кто на него похож, — то есть серийных убийц. И работа судмедэксперта в полиции Майами помогает находить жертв. Те, которые ускользнули от закона, не ускользнут от Декстера. В 2011 году актеру был поставлен диагноз — лимфома, но он продолжал сниматься; через год болезнь отступила. За роль в «Декстере» актер был удостоен премии «Золотой глобус». В 2016 году вышел байопик «Кристина», где у Холла — главная мужская роль. На 2017 год назначена премьера триллера «Я сражался с законом».

7-е место — Идрис Эльба (Idris Elba). В нулевые годы играл в фильмах вместе с Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроу, снимался у Гая Ричи и Ридли Скотта, но стал известен во всем мире после сериала «Лютер» (2010–2015), где исполнил роль детектива Джона Лютера, у которого не вполне законные методы раскрытия преступлений, а единственная его подруга — убийца-социопатка. За свою роль актер получил «Золотой глобус» (2012). После завершения «Лютера» Эльба нарасхват: играет роль Манделы в байопике и участвует в блокбастерах о «Мстителях». Летом 2017 года выйдет «Темная башня», экранизация Стивена Кинга; у Эльбы главная роль Стрелка… Говорят, что после того как Дэниел Крэйг покинет бондиану, роль Джеймса Бонда отдадут Эльбе, и он станет первым темнокожим агентом 007.

6-е место — Саймон Бейкер (Simon Baker). В начале нулевых сыграл главную роль в трехсезонном сериале «Защитник» (об адвокате неимущих детей), позже играл в фильме «Дьявол носит Prada», но оставался в тени до тех пор, пока Бруно Хеллер не пригласил его в сериал «Менталист» (2008–2015). Патрик Джейн — обаятельный манипулятор и физиономист с невероятной интуицией, и в этом качестве он нужен Калифорнийскому бюро расследований. Сам же Джейн хочет найти убийцу жены и дочери… Роль менталиста принесла Бейкеру звезду на Аллее славы Голливуда (2013). После завершения проекта актер два года не снимался, но в 2017 году должна выйти драма «Дыхание» (по роману Т. Уинтона), где Бейкер — исполнитель одной из ролей, режиссер, сценарист и продюсер.

5-е место — Нэйтан Филлион (Nathan Fillion). Он пережил звездный час дважды. Первый раз — когда снялся в сериале Джосса Уидона «Светлячок» (2002) в роли капитана Рейнольдса. Гениальный микс космооперы и вестерна из-за тупости хозяев FOX продержался один сезон, но обрел многотысячную армию фанатов во всем мире. Полнометражная «Миссия «Серенити» (2005) не собрала бокс-офиса и похоронила надежды реанимировать сериал. Следующие четыре года актер в основном играл гостевые роли, но к концу десятилетия был приглашен в сериал «Касл» (2009–2016). Главная роль вернула ему популярность. Писатель-детективщик Ричард Касл порой ведет себя как мальчишка, но литературный талант помогает ему строить необычные версии, и они оказываются верными… За восемь сезонов сериал, похоже, утомил актера, и он взял тайм-аут для больших ролей. Но готов подыграть коллегам: появиться, например, в нескольких эпизодах «Американской семейки», или поучаствовать в мини-сериале «Конмен» (где сыграл пародию на себя), или мелькнуть в сериале «Диета из Санта-Клариты» (февраль 2017 года) — черной зомби-комедии с участием Дрю Бэрримор и Тимоти Олифанта…

4-е место — Брайан Крэнстон (Bryan Cranston). Многим этот актер запомнился по роли Хэла в сериале «Малкольм в центре внимания» (2000–2006), но все же всемирная известность пришла к нему после выхода сериала «Во все тяжкие» (2008–2013), где Крэнстон сыграл скромного учителя Уолтера Уайта, превратившегося в жестокого наркодилера Хайзенберга: герой вынужден выживать в агрессивной среде, и с каждым разом ему труднее остаться человеком… Актер получил за эту роль «Золотой глобус» и четыре «Эмми», а затем его карьеру продолжили два байопика: в картине «Трамбо» (2015) он сыграл писателя, пострадавшего в годы маккартизма, а в телефильме «До самого конца» (2016) — Линдона Джонсона, ставшего президентом США после убийства Джона Кеннеди. Весной 2017-го на экраны выходит фантастическая лента «Могучие рейнджеры», в которой главным героям приходится противостоять инопланетной угрозе. Упорные слухи о том, что Крэнстон появится в новом сезоне «Лучше звоните Солу» (это спин-офф и отчасти приквел сериала «Во все тяжкие»), пока не подтверждаются, но и не опровергаются…

3-е место — Кифер Сазерленд (Kiefer Sutherland). Сын Дональда Сазерленда в 80–90-е годы переиграл множество ролей, и на одну положительную (вроде Атоса из «Трех мушкетеров») приходилось три-четыре маньяка, негодяя, хулигана или вампира. Однако в 2001 году продюсеры будущего сериала «24 часа» разглядели в актере потенциал супергероя, и с тех пор Сазерленда-младшего воспринимают в мире как Джека Бауэра — бескомпромиссного борца с терроризмом, который ради победы готов рискнуть и своей жизнью, и чужими. Актер заработал «Эмми» и «Золотой глобус», сам сериал, показавший работу спецслужб без сантиментов, продержался 8 сезонов, а позже был снят еще и девятый (сокращенный) сезон… Сегодня актер исполняет главную роль в новом телепроекте: сериал «Последний кандидат» (2016–2017) рассказывает о человеке, по воле случая занявшем пост президента США в непростое для страны время. Справится ли? Мы узнаем уже через пару месяцев.

2-е место — Дэмиэн Льюис (Damian Lewis). Мировую известность принесла Льюису роль в сериале «Родина», начатом в 2011 году: морпех Броди, который завербован террористами и хочет убедить себя, что поступает правильно, — драматический и парадоксальный образ… После того как его линия была завершена, актер покинул проект и сыграл в мини-сериале «Волчий зал» (2015) роль Генриха VIII. А уже в конце февраля продолжится сериал «Миллиарды». Во втором сезоне нас ждет новый этап противостояния его героя, умного и жесткого финансиста Бобби Аксельрода, с амбициозным прокурором, для которого борьба с Бобби — уже личная вендетта.

И вот на 1-м месте — Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch). Заглавная роль в сериале «Шерлок» (начат в 2010 году) сделала этого английского актера мировой знаменитостью. Однако в Англии он известен еще с начала нулевых благодаря сериалам ВВС «Немного за сорок» (2004, вместе с Хью Лори) и «Путешествие на край земли» (2005, по романам Уильяма Голдинга). Благодаря роли Холмса на актера обратили внимание голливудские продюсеры; он поучаствовал в байопиках, сыграв Ассанжа в «Пятой власти» (2013), Тьюринга в «Игре в имитацию» (2013), Эдисона в «Войне токов» (выходит в 2017 году). Многие поклонники драматического дара Камбербэтча удивляются, зачем он снимается в блокбастерах типа «Доктора Стрэнджа» (2016), где актеры — лишь приложение к спецэффектам. Но не стоит забывать, что гонорары за эти роли позволяют нашему герою участвовать в малобюджетных авторских проектах вроде мини-сериала «Пустая корона» (2012–2016), где у него роль Ричарда III, или спектакля «Франкенштейн», где Камбербэтч и Джонни Ли Миллер играют попеременно то чудовище, то ученого. Удовольствие выбирать роли по душе, увы, стоит недешево…