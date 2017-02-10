Дело Дадина пересмотрят, а статью 212.1 уточнят

Ильдар Дадин — первый и пока единственный осужденный по статье 212.1 УК РФ об уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы. В ближайшее время его могут освободить, поскольку дело должно быть пересмотрено в соответствии с констититуционно правовым смыслом, решил КС.

Когда дело Дадина по статье 212.1 рассматривалось в Басманном суде, в законную силу еще не вступили два решения по административным правонарушениям (по статье 20.2 КоАП РФ). Таким образом, Басманный суд не мог рассматривать дело Дадина в рамках уголовной статьи 212.1, в соответствии с которой уголовно наказуемым является неоднократное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ.

КС обязал законодателей уточнить нормативные основания для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов. Например, привлекать к ней должны только в случае, если нарушение повлекло причинение вреда гражданам или ущерб имуществу и другим ценностям. Только тогда, посчитал КС, получится выдержать соразмерность нарушения наказанию.

Кроме того, КС обязал суды, которые рассматривают дела по этой статье, соблюдать принципы независимого, самостоятельного и справедливого правосудия. Это означает, что они не должны полностью полагаться на уже вынесенные решения по делам об административных правонарушениях — но рассматривать новые обстоятельства и учитывать новые доказательства сторон защиты и обвинения в каждом конкретном случае.

Ранее эксперты Дальневосточного федерального университета по запросу КС отмечали, что «один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь ответственность и административную, и уголовную». Судья Валерий Зорькин заявил, что двойного наказания здесь нет, посколько некоторые из положений статьи 20.2 КоАП «тяготеют к уголовно наказуемым». Если административная ответственность не позволяет пресечь действия конкретного человека, причиняющие вред здоровью и имуществу окружающих, то он его следует судить по уголовному законодательству.

Суд признал важность индивидуализации правоприменения. Одинаковые меры за преступления разной степени опасности противоречат идеям гуманизма, закреплённым в Конституции, зачитал Зорькин.

«Сегодня, говорится в постановлении, за мирную акцию возможно наказание как за убийство матерью новорожденного ребенка».

«Теперь мы будем обращаться в Верховный суд, — рассказали «Новой» адвокаты Дадина, — Суд должен возбудить надзорное производство и прекратить его». По их словам, на это потребуется около двух месяцев. Примерно столько следует ждать и освобождения Ильдара из алтайской колонии #5. Адвокаты высказали благодарность Конституционному суду за такое решение, но при этом поддерживают своего подзащитного в том, что статью 212.1 УК РФ должны отменить.

Жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова также ждёт скорейшего освобождения мужа.

«Как жена я очень рада, но как гражданину хотелось бы, чтобы статью отменили, — говорит она. — Мы отстояли Ильдара, но опасность для других людей остаётся».

Сергей Сатановский, «Новая газета в Петербурге»