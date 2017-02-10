Политическая ситуация и памперсы

Фонд содействия реформированию ЖКХ провел селекторное совещание с чиновниками Карелии, Коми и Архангельской области по проблемам, связанным с реализацией федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.

На прошлой неделе «Новая газета» рассказывала, как программа работает в Карелии: дома сдаются с нарушениями, жить в них без риска для здоровья невозможно. Люди недовольны качеством новостроек и отказываются в них переезжать. Семьи переселяют насильно — по решению суда.

Селекторное совещание состоялось после встречи премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева с главой Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным, в ходе которой Карелия была упомянута как «регион, вызывающий тревогу». На совещании министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец представил фонду подробный отчет о ситуации в республике.

По словам министра, «отказников, не желающих переселяться в новые дома, к 1 апреля в регионе не будет».

Жители, как доложил Матвиец, не хотят переезжать в здания без отопления, с плесенью на стенах из-за «политической ситуации в Карелии». Канализация в новостройках Петрозаводска и других городов не работает из-за «действий жителей — бросают в нее памперсы».

А жалобы в фонд, правительство и Генпрокуратуру РФ пишут «неадекватные граждане».

Подводя итоги совещания, первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин сказал: «Вы сами видите, что наиболее тяжелая ситуация с расселением складывается в Карелии. И исправляется она очень медленно. Не случайно на встрече Дмитрия Медведева и Сергея Степашина были отмечены риски невыполнения программы в республике. Для нас это нехорошее событие. Значит, не все усилия приняты. На муниципальном уровне, на региональном… Мы в протоколе отметим, что проблема существует, и по ней надо принимать решения на федеральном уровне».