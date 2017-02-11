Чиновник, режиссер и пародист спокойно делят кэш
Почему проблема «Матильды» не в атаках Поклонской на искусство
Кадр из фильма «Матильда»
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Фильм Алексея Учителя «Матильда» стал популярным еще до выхода на экраны. Рекламу картине делает депутат Поклонская, назначившая себя хранительницей святости последнего российского императора Николая II. История противостояния «Матильды» и Поклонской обрела сюрреалистические черты после того, как депутат потребовала проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь», активисты которой тоже выступили против фильма Учителя. Однако попытки депутата самопровериться вместе со своими единомышленниками на предмет соблюдения экстремистского законодательства — это далеко на самый интересный сюжет, связанный с «Матильдой».
Журналистка Анастасия Кириленко опубликовала на сайте The Insider расследование, посвященное финансированию «Матильды» при участии бывшего руководителя управделами президента Владимира Кожина.
Режиссер Учитель, который в последние недели выглядит чуть ли не «жертвой режима», в тексте Кириленко предстает предприимчивым дельцом от культуры, обласканным властью. В марте 2014 года его подпись совсем не случайно появилась в письме 85 деятелей культуры в поддержку присоединения Крыма к России — между Пореченковым и Шахназаровым.
По информации, полученной Кириленко от продюсера Владислава Москалева, участвовавшего в создании «Матильды», поисками денег для фильма занялся пародист Владимир Винокур. Последний в 2011 году организовал встречу с Кожиным, который якобы дал указание перевести через кипрский офшор 10 млн долларов из Газпромбанка в фонд Винокура — формально это был кредит, но условия сделки делали его фактически невозвратным. Москалев утверждает, что Винокур передал Кожину «подарок» за эту сделку: часы стоимостью 400 тысяч долларов. Учитель же якобы вынес миллион долларов наличными из офиса Винокура.
Из-за конфликта с Учителем, чью сторону принял и Винокур, Москалев был выведен из проекта. В 2013 году он был объявлен российскими властями в международный розыск, но Канада, в которой продюсер находился, отказалась его выдавать.
Москалев утверждает, что Кожин был одним из распорядителей «кремлевского общака».
И именно по этой причине мог спокойно распоряжаться такими суммами на «поддержку отечественной культуры».
С момента публикации The Insider прошло уже несколько дней. Кожин, который сейчас числится помощником президента, никак не отреагировал на обвинения Москалева и опубликованные документы. Судебного иска от чиновника в отношении журналистки и издания не последовало. Компетентные ведомства также не проявили к информации The Insider ни малейшего интереса. Журналисты указывают на коррумпированного высокопоставленного чиновника и предъявляют свидетеля. Следственный комитет в это время занят совсем другими делами. И Поклонская не пишет запросов.
Проблема «Матильды», похоже, состоит совсем не в том, что ее кругом обложили православные активисты. А проблема зрителей режиссера Учителя — совсем не в цензуре или художественном качестве картины про любовь последнего императора России. У нас другая беда. Атаки депутата Поклонской на искусство — это видимая часть российской общественной жизни. На несколько уровней глубже
чиновник, режиссер и пародист делят кэш — без особого страха насчет того, что могут быть пойманными.
В какой-то другой цивилизации в подобной ситуации возможно прокурорская проверка, депутатские запросы, отстранение чиновника от должности, судебные иски и очная ставка режиссера и пародиста. У нас вместо всего этого — «Матильда».