«Объект Ноль» — Дом приемов дзюдо

Как живут управляющие Ротенберга

дворец на Рублевке

Яхта под флагом Маршалловых островов

Особняк во французском Грасе







«Версальский дворец тут, наверное, будет», — ворчит обитатель тихого поселка на Рублево-Успенским шоссе. Вокруг — пафосное Подмосковье — Горки-2, Одинцовский район. Но то, что происходит за высоким, в два человеческих роста забором, на хорошо охраняемом участке размером в шесть футбольных полей, отличается размахом даже по сравнению с особняками во всей округе. За развесистыми елями и оградой кроме двух гостевых домов разместился огромный дом приемов с крышей, напоминающей ангар для самолетов, а также и физкультурно-спортивный комплекс, переходящий в замок с башнями по углам. Перед ступенями замка — фонтан и парковые дорожки. Позади — искусственная заводь и лес. Это участок № 1 небольшого дачного кооператива «Инэк», в котором количество других домов можно пересчитать по пальцам.

Стройка здесь не прекращается больше пяти лет. Соседи — известные банкиры, деятели культуры и предприниматели — ведут себя тихо и не возражают.

Строители, которые возводили тут конструкцию со сводами готического собора, уверяли на своих сайтах, что трудились над «домом приемов «Газпрома».

Но готику в ходе многолетней реконструкции снесли до основания. Не прижилась.

На самом деле все здесь принадлежит частному лицу, хотя и не постороннему для газового концерна. В «Газпроме» подчеркнули, что информацией о таком объекте не располагают.

Кого уважают рублевские соседи?

Руслан Горюхин, Аркадий Ротенберг

Комплекс на четырех гектарах называется — «Объект Ноль». Эта земля оформлена на Руслана Горюхина — старого знакомого и топ-менеджера Аркадия Ротенберга. Горюхин возглавлял его «Стройгазмонтаж» — один из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». А сейчас Горюхин — исполнительный директор «Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», куда входят газпромовские поставщики. Президент этой ассоциации — глава «Газпрома» Алексей Миллер. В наблюдательном совете ассоциации председательствует бывший вице-премьер Виктор Зубков, возглавляющий также совет директоров «Газпрома».

«У нас особо никто не жаловался, — уверяет директор ДПК «Инэк» Александр Ковалев. — Естественно, дискомфорт все испытывают. Но обвинять в этом нынешнего собственника не очень правильно. При старом точно так же шло строительство. Участок купили, когда оно не было завершено».

«Объект Ноль»

Люди, близкие к этой стройке, предполагают, что «Объект Ноль» готовят для Аркадия Ротенберга и что на строительство и реконструкцию, а также на сам участок за долгие годы ушло порядка 10 млрд руб. Представители Горюхина и Ротенберга это опровергают.

Чей это дом?

Чтобы уточнить, кто обитает в доме, обозреватель «Новой газеты» отправился с письмом на имя Аркадия Ротенберга к пропускному пункту ДПК «Инэк». Увидев, что корреспонденция предназначена для Ротенберга, охранники связались с участком № 1, и там распорядились: «пропустить».

Пройдя 300 метров по территории поселка и миновав раздвижные металлические ворота «Объекта Ноль», обозреватель вручил конверт для Ротенберга охране объекта, которая этот конверт приняла.

Дом Руслана Горюхина в столице французской парфюмерии — г. Грас

«Дом на участке № 1 принадлежит Горюхину, и он там проживает», — передал «Новой газете» его представитель. Представитель Ротенберга сообщил, что тот не имеет отношения к дому. Директор «Инэк» Ковалев также подтвердил, что участок числится за Горюхиным.

По данным Росреестра, участок достался Горюхину в июле 2012 года. Он купил его у основателя «Русского золота» Александра Таранцева, который вместе с партнерами создал дачный кооператив «Инэк» в конце 1990-х. Тогда «Русское золото» владело Тушинским и Митинским рынками. А в 2008 году один из лидеров медведковско-ореховской оргпреступной группировки Олег Пылеев в Мосгорсуде неожиданно обвинил Таранцева в том, что тот якобы был заказчиком нескольких покушений, совершенных бандой и что «Русское золото» было финансовым центром группировки (об этом сообщал «Коммерсантъ»). В самой компании это опровергали. Один из участников банды — Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) был исполнителем покушений на самого Таранцева.

Кто строил «Объект Ноль»?

После того как в 2012 году землю приобрел Горюхин, строительством на участке № 1 в ДПК «Инэк» занялась компания «Ленхарт Девелопмент». Об этом говорится в решении арбитражного суда по иску «Ленхарт» к одному из подрядчиков.

«Ленхарт Девелопмент» создана компанией «Ленхарт Глобал», которая специализировалась на инвестициях, управлении и развитии проектов коммерческой недвижимости и ассоциировалась с компаниями Аркадия Ротенберга и его топ-менеджеров. Федеральная антимонопольная служба в своих материалах называла «Ленхарт Глобал» и «Стройгазмонтаж» Ротенберга аффилированными структурами. Горюхин в прошлом возглавлял «Стройгазмонтаж».

Представитель Ротенберга заявил «Новой», что тот никак не связан с «Ленхарт» и не является бенефициаром. Представитель Горюхина пояснил, что компании «Ленхарт» Горюхину не знакомы. А в «Стройгазмонтаже» заверили, что не аффилированы с «Ленхарт» и что Горюхин не работает гендиректором больше двух лет.

При чем тут поставщики «Газпрома»?

Московский филиал «Ленхарт Гло­бал» — компании с Британских Виргин­ских островов — был образован в 2008 году по адресу: Старопименов­ский переулок, 13, строение 1, квартира 2. Точно такой же адрес был у представительства международной компании «Финансово-промышленный холдинг «Газкомплектсервис», зарегистрированной вначале на Сейшельских, а затем на Британских Виргинских островах для управления российскими поставщиками материалов и оборудования для «Газпрома».

Офис в Старопименовском интересен тем, что в 2008 году там же располагался «Национальный союз ветеранов дзюдо», высший совет которого до сих пор возглавляет Аркадий Ротенберг. А представительство «Газкомплектсервиса» поначалу возглавил коллега Ротенберга по союзу ветеранов и его давний знакомый Павел Бальский.

Старопименовский переулок, 13 стр. 1

По мнению бывших сотрудников, «Ленхарт Глобал», «Газкомплектсервис» и «Стройгазмонтаж» могли быть частями неформального холдинга, в котором «Ленхарт» отвечал за недвижимость, «Стройгазмонтаж» — за строительство для «Газпрома», а «Газкомплектсервис» — за его поставщиков. «Ленхарт» и «Газкомплектсервис» связывали с окружением Ротенберга.

В самих компаниях какую-либо аффилированность и связь друг с другом опровергают.

Бывшие сотрудники холдинга «Газ­ком­плектсервис» стали соучредителями или руководителями 20 фирм, которые с 2012 по 2016 год поставили «Газпрому» оборудования и материалов на сумму около 300 млрд руб. При этом в газпромовских конкурсах они часто конкурировали между собой. А бывший директор департамента «Газкомплектсервиса» Борис Имас стал замдиректора «Газпром комплектации» — структуры газового концерна, которая осуществляет закупки.

Большинство из этих поставщиков лишь в малой доле принадлежат российским владельцам, тогда как бенефициары львиной доли скрыты за цепочкой офшорных фирм.

После того как осенью 2012 года представительство «Газкомплектсервиса» было ликвидировано, по тому же адресу в Старопименовском переулке в начале 2013 года была зарегистрирована «Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», которую учредили, в частности, «Волгограднефтемаш» (компания брата Аркадия Ротенберга — Бориса) и «ТК Нефтехимгаз» Андрея Кириленко — бывшего руководителя «Стройгазмонтажа» Ротенберга.

Руслан Горюхин стал исполнительным директором этой ассоциации, в совете которой — основные руководители «Газпрома». Ассоциация, как сказано на ее сайте, объединяет предприятия, действующие в газовой отрасли. Среди ее членов — фирмы-поставщики «Газпрома», которыми руководят бывшие сотрудники холдинга «Газкомплектсервис».

Представитель ассоциации, которую возглавляет Горюхин, заявил «Новой», что тот не имел никакого отношения к «Газкомплектсервису» и не владеет информацией о перечисленных фирмах-поставщиках «Газпрома». В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги. А информацией о том, кто является учредителями или акционерами участников газпромовских конкурсов, в ассоциации не располагают.

Представитель «Газпрома» ответил «Новой газете», что концерн ведет закупочную деятельность в полном соответствии с законом и положением о закупках.

В ответ на вопрос, представляют ли поставщики «Газпрома» информацию о своих бенефициарах, представитель сообщил, что «компании, участвующие в закупках, представляют всю необходимую информацию в соответствии с положением. При этом раскрывать ее в СМИ могут только сами компании, а никак не «Газпром».

«Участие взаимосвязанных компаний в получении госзаказа или в конкурсах подконтрольных государству компаний давно стало обычной практикой. Доказать, что конкретные люди имеют влияние на принятие решений в нескольких фирмах, крайне сложно. К тому же нет единого принципа, по которому признается взаимозависимость. Для налоговой доказать взаимозависимость фирм по общим офисам, сотрудникам и телефонам проще, чем в любых других случаях. По идее госкомпании должны проводить дью дилидженс контрагентов. Но бывает так, что по каким-то причинам им удобнее так работать», — делится своим мнением партнер Paragon Advise Group Александр Захаров.

Объем активов

Помимо участка и дома в Горках-2 исполнительный директор Ассоциации «Новые технологии газовой отрасли» Горюхин числится владельцем нескольких крупных активов. Ему принадлежит яхта Rusalina exp под флагом Маршалловых островов. Это судно длиной 41,76 м с роскошным экстерьером и интерьером, созданным дизайнером Луисом де Басто, было построено в 2006 году. А в столице французской парфюмерии городе Грас Горюхину принадлежит особняк по адресу: 49, Chemin de la Rouree.

Представитель Горюхина подтвердил «Новой газете», что тот владеет этими активами.

Яхта Rusalina

Интерьер яхты Rusalina

Горюхин также возглавляет благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты «Создаем Будущее». Фонд учрежден председателем совета директоров «Газпрома», бывшим первым вице-премьером Виктором Зубковым летом 2014 года и зарегистрирован по адресу «Стройгазмонтажа» Ротенберга. Согласно отчетам фонда, с сентября 2014-го по конец декабря 2015 года он привлек 53,9 млн руб. и оказал благотворительной помощи на 24,63 млн руб. На аренду помещения и прочие расходы (зарплаты, оргтехнику, сувениры и программное обеспечение) в целом ушло 5,9 млн руб.

«Что касается комплекса в Горках-2, обычный гражданин такой роскоши, скорее всего, никогда не увидит. Но если ему случайно доведется, он подумает, что попал во дворец или музей. А для людей их образа жизни это может быть просто почтовый ящик г-на Ротенберга», — размышляет директор Transparency International Россия Антон Поминов.