«43 млрд рублей, ни копейкой больше»

10 тысяч петербуржцев 11 февраля протестировали новый стадион на Крестовском острове. На первое мероприятие на этой площадке — мото-шоу, выступление дрифтеров, роллеров, райдеров, танцоров и музыкантов — бесплатные билеты распространяли по вузам, детсадам и пенсионным организациям. Первые впечатления горожан — в репортаже корреспондентов «Новой».

Новый стадион на Крестовском острове. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

При входе на стадион всех гостей встречали волонтеры — преимущественно студенты петербургских вузов. Они объясняли людям: как сориентироваться в огромном пространстве (площадь стадиона — 285 тыс. кв. метров, вместимость: для спортивных мероприятий — 68 тыс. человек, для развлекательных — до 80 тыс.), найти свой сектор, пройти к своему месту, где есть буфеты и туалеты.

— Мы не просто добровольно пришли помочь, у нас чуть ли не конкурс был — кто сюда пойдет, — рассказала «Новой» первокурсница ЛЭТИ Светлана Ерофеева. — Набирали всего 200 человек. А это же такой шанс — увидеть все первым и своими глазами. Футбол, допустим, я не особенно люблю, а мото-шоу очень хочу посмотреть!

Среди волонтеров попадались пенсионеры: бесплатные билеты разобрали слишком быстро, а любопытство к объекту и к событию зашкаливает.

Первые посетители. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Организаторы объявляли: 10 тысяч билетов разошлись меньше, чем за два часа. Сайт, через который бронировались льготные билеты, нагрузки не выдерживал.

— 430 заходов в секунду, а мы рассчитывали хотя бы на 200, — оправдывался в разговоре с «Новой» Григорий Путинцев, президент ассоциации мотоциклистов Петербурга и директор Городского центра размещения рекламы (ГЦРР — главный организатор шоу). — Хуже того — мы ждали, что циничный налет по отношению к стадиону, недоверие, которое сложилось, сработают. И на элементарное шоу народ нам будет не собрать.

Мы даже готовились к тому, что придется заполнять трибуны специально приглашенными людьми — МВД, МЧС, еще кто-нибудь… А оказалось, что, несмотря на весь антипиар, для людей главное, что стадион удалось построить.

Рабочих названий у него пока несколько («Крестовский», «Зенит — Арена», «Санкт-Петербург — Арена»), какое будет итоговым — городу еще предстоит решить.

К тестовому мероприятию «Первый посетитель» на стадионе готовились с января. Сразу решили, что для горожан оно будет бесплатным, но на первый раз количество посетителей ограничат 10 тысячами.

А уже на 22 февраля здесь намечен музыкальный фестиваль «Радио Зенит» с участием групп «Би-2», «Чайф», «Секрет», «Танцы Минус» и др., на который планируют пустить 35 тысяч зрителей. Тоже самое — с парковкой у стадиона: 11 февраля движение ограничили и выдали пропуска на 1 тыс. машин, 22 февраля обещают припарковать у стадиона уже 3 тыс. автомобилей. Дальше — больше.

К 14 апреля на стадионе задумали лазерное шоу — его масштабы пока уточняются.

Первые посетители. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

— Шоу-программа — это первое событие для Петербурга и петербуржцев на стадионе, но это — все-таки тест, — в интервью «Новой» подчеркнул вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. — Самое важное для нас сегодня —выявить все недостатки, недоработки и устранить. Какие-то — уже к 22 февраля, какие-то — к концу марта — к моменту передачи стадиона футбольному клубу «Зенит».

Сегодня арена готова на 100%, заверяют подрядчики. Успели сделать все: системы вентиляции, сигнализации, противопожарную систему, обеспечить необходимые меры безопасности, проработать схему эвакуации. Шутят: «Работали, как на войне, как на фронте: надо было выходить ночью — выходили ночью, в любую погоду, в любых условиях трудились».

Шоу начинается. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

— Но протестировать, как все сделано, необходимо, — обратились к зрителям со сцены ведущие. — Причем, пригласив именно обычных людей, которые ведут себя так, как ведут: кто-то пьет пиво, кто-то скачет, кто-то танцует… И одновременно вы сами сегодня проверяете все: насколько быстро и удобно, с трудностями или без них вы прошли на стадион, насколько вам тут комфортно, как работает вентиляция, хороша ли акустика и прочее? Это важно сейчас для того, чтобы всё и всех устраивало в будущем.

В фойе стадиона даже развесили объявления:

«В случае обнаружения протечек воды или повреждений систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, просим незамедлительно сообщить по телефону…» Никто не позвонил.

Не все желавшие первыми попасть на стадион пенсионеры смогли это сделать. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

10 февраля, накануне теста «Первый посетитель», на арене побывал с визитом главный консультант FIFA по проектированию и строительству стадионов Чарльз Ботта. После детального осмотра объекта эксперт FIFA сказал Игорю Албину:

— Фактически вы сделали невозможное. Но стадион на самом деле готов, я убедился в этом лично, и так же я уверен, что вы успешно завершите адаптацию объекта. Об этом на днях я буду докладывать руководству FIFA, — пообещал Ботта.

Шоу «Первый посетитель» на стадион. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

По окончании шоу 11 февраля Игорю Албину журналисты вновь задали вопрос о цене стадиона:

— Итоговая стоимость — 43 млрд рублей, ни копейкой больше, — заверил вице-губернатор.

В интервью «Новой» Албин добавил:

— Не сомневаюсь, за эти деньги, без вороватых олигархов, которые почти две пятилетки пилили деньги нашего города, можно было построить не один такой стадион. Как минимум, два — один большой и второй поменьше. И, кроме того, за другие сроки: максимум — три года. Напомню, что с предыдущим подрядчиком мы находимся в судах. Нам предстоит доказать свою правоту. Но мы уверены в нашей победе.

Шоу «Первый посетитель» на стадионе. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Прямая речь

Леонид Вайсберг, доктор технических наук, профессор, академик РАН, председатель совета директоров ОАО «НПК «Механобр-техника»



— Крестовский остров преобразился. Когда я еду по Яхтенному мосту и вижу стадион, у меня душа наполняется гордостью: мы еще что-то можем! Мы еще не полные импотенты… И да — мы же не кланяемся в ножки, мы не говорим индивидуальное «спасибо» Игорю Албину. Мы понимаем, что это сделали люди. Коллектив. Такие вещи — стадион, Яхтенный мост — нельзя не замечать! Более того — надо отмечать, надо сравнивать: да, там где-то что-то не сделали, а здесь — смотрите, сделали… Это как вкусовые ощущения: вот — горькое, вот — сладкое. Иначе мы потеряем вкусовые ощущения и смысл делать вообще что-либо, всю страну загоним в депрессию и пойдем коллективно вешаться.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Петербурга



— Новый стадион впечатляет. Смотреть футбол будет очень удобно: прекрасная акустика, комфортные места для болельщиков. Но многое зависит от ценовой политики, которую будет проводить «Зенит»: заполнить почти 70-тысячную арену на рядовых, а не топ-матчах, можно только при достаточно дешевых билетах. Вторая проблема — логистика: как добираться болельщикам? В субботу пришлось идти пешком 3 километра до метро, что в морозную погоду не слишком приятно, обязательно надо организовывать или легкорельс, или кольцевые автобусы или трамваи. И, конечно, продолжаю надеяться на наказание тех, кто виновен в масштабном воровстве при строительстве: без него арена обошлась бы городу, думаю, раза в полтора дешевле.

Сергей и Надежда Панкратовы, пенсионеры



— Зашли сюда, открыв рты — космос! Особенно стадион впечатляет вечером, когда включено спецосвещение. Удивились увиденному потому, что слышали очень много негативных разговоров. Но в свое время грязью поливали и стадион в Сочи. А мы съездили туда и посмотрели на него сами — хороший стадион, хотя наш, конечно, круче.

Дмитрий Степанов, инструктор по спорту Красногвардейского центра физкультуры и здоровья



— Общее впечатление — летающая тарелка, не иначе, сногсшибательно, безусловно. То, что у стадиона — раздвижная крыша очень важно при нашей переменчивой погоде, в нашем климате. Хочется еще оценить выкатное поле, поскольку это — главное для футбола. Мне 36 лет, я всю жизнь работаю в спорте. Сейчас оцениваю сделанные работы и думаю: может быть, это и стоит примерно тех денег, которые потратили, минус воровство, если оно было. Но я доволен, что есть система обогрева. Мы сейчас в тепличных условиях, и вправду хочется раздеться, а сидеть полтора часа на матче под открытым небом не каждому захочется.

Михаил Казимов, строитель



— Давно ждали ввода стадиона, осматриваем его с большим любопытством. Конечно, есть осадок, что он такой дорогой, но есть и радость, что он такой масштабный и красивый. Видимость — отличная. Акустика — хорошая. Пропускная способность, по крайней мере, на сегодня нормальная. Для ответственных лиц самое важное сейчас — проверить меры безопасности и отработать схему эвакуации.

Владимир Мороз, пенсионер, бывший спортсмен



— Я многолетний футбольный болельщик, я был еще на самом первом матче на прежнем стадионе имени Кирова. Ездил не раз на матчи в Германию и Швецию, в сравнении с теми стадионами — наш новый несомненно гораздо эффектнее. Здесь все компактно, удобно, продумано. И звук, и изображение на табло — на высоте. Осталось оценить в работе раздвижную крышу и выкатное поле. Надеюсь не разочароваться.