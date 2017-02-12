Новая газета
Репортаж

«Синие ленточки» взяли Исаакий в кольцо

Фотографии с митинга противников передачи главного храма Петербурга — РПЦ

Общество

Елена Лукьяновафотокорреспондент

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Депутаты Заксобрания Петербурга поддерживают жителей. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Защитники Исаакия взяли его в «живое кольцо». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
На митинг с Конституцией. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Теги:
смольный, недвижимость, рпц, исаакиевский собор, петербург

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