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«Синие ленточки» взяли Исаакий в кольцо
Фотографии с митинга противников передачи главного храма Петербурга — РПЦ
Общество
18:28 12 февраля 2017
Елена Лукьянова
фотокорреспондент
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Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Депутаты Заксобрания Петербурга поддерживают жителей. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Защитники Исаакия взяли его в «живое кольцо». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
На митинг с Конституцией. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Теги:
смольный
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недвижимость
,
рпц
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исаакиевский собор
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петербург
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