Еще одна атака на Петербург

Петербург — ​холодный мегаполис. Город сдержанных и занятых людей, у которых обычно нет времени и желания выходить на митинги и пикеты. Но сейчас, похоже, они вынуждены оторваться от своих частных дел. Культурной среде города угрожает опасность.

Исаакиевский собор и открытое противостояние вокруг его статуса музея. Одновременно ситуация вокруг Европейского университета. И здесь непонятна логика поспешного принятия решений. Рособрнадзор подозрительно шустро приостанавливает лицензию у вуза, который в рейтингах Министерства образования и науки признается одним из лучших. Городской комитет при­останавливает аренду здания, реконструкцию которого только что заинтересованно обсуждало городское правительство.

А тут — ​пришла беда, откуда не ждали. В тиши неких кабинетов рожден план объединения питерской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной библиотеки.

РНБ не только важнейший культурный объект города, это его символ. Объединять ее с РГБ — ​это если бы Эрмитаж подчинить Третьяковской галерее, а Мариинский театр — ​Большому. Можно еще установить московский герб над Адмиралтейством, а «Гимн великому городу» заменить попсой.

Главный герой повествования — ​генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый. Он был назначен на этот пост в марте 2016 года, до этого возглавлял Российскую государственную библиотеку. Редко московский начальник соглашается на перевод в другой город на равнозначный пост. Не видно тут карьерного роста.

Нет прямых доказательств того, что уже на этом этапе г-н Вислый планировал объединение крупнейших библиотек страны. Нельзя определенно утверждать, что г-н Вислый согласился приехать в Питер, чтобы провести операцию «Слияние», а затем вернуться в Москву, возглавляя объединенную гигантскую библиотеку. Правда, в одном из публичных выступлений он сказал, что идея объединения зрела годами… Но это все же косвенное доказательство, поэтому будем исходить из того, что г-н Вислый прибыл в Питер как дисциплинированный и патриотичный администратор, брошенный Министерством культуры на трудный участок. Будем исходить из презумпции патриотизма.

Г-н Вислый — ​опытный руководитель, хорошо знакомый с работой библиотек. Он человек со связями в правительстве и бизнесе (возглавлял информационный отдел «Роснефти»). И работа у г-на Вислого трудная. Книг все больше, а ресурсов все меньше. Непонятно, какой должна быть национальная библиотека XXI века, когда развитие новых средств информации ставит под вопрос модель традиционного книгохранилища. Тут важно действовать быстро, но главное — ​не навредить.

Но каково же решение столь сложных проблем?

Директор РНБ и директор РГБ, оказывается, обратились к главе правительства Российской Федерации с предложением объединить библиотеки. При этом содержание этого предложения засекречено. «Конспирация, товарищи…»

При отсутствии гласности воображение предлагает всевозможные интерпретации относительно мотивов инициаторов этого проекта, относительно предполагаемого руководителя объединенного библиотечного монстра. Почему-то всем кажется, что это будет мужчина… Возможно, мы даже его знаем…

Мы знаем, что некоторые начальники пытаются усилить свой ресурс, поглощая смежников и соседей. Их интерес — ​обычно не проговариваемый публично — ​вполне понятен, такова иррациональная логика институционального дарвинизма. Но соответствует ли проект слияния интересам жителей Санкт-Петербурга?

Меня настораживает, что одновременно инициировано принятие нескольких спешных решений, смысл которых непонятен для общественного мнения. Как будто кто-то решил намеренно разозлить горожан. Вряд ли существует некий координационный центр, целенаправленно провоцирующий жителей Санкт-Петербурга атаками на культуру города. Вернее было бы предположить, что в сложившейся ситуации какие-то не самые важные чины Минкульта, Рособрнадзора и городского правительства могут без толкового объяснения принимать решения, имеющие большое общественное значение.

План слияния РНБ и РГБ должен быть немедленно обнародован, имена «сливателей», членов правительственной «тайной комиссии», должны быть преданы гласности. Я уверен, что в результате открытого и профессионального обсуждения этот проект будет отменен. Вместо этого должна быть принята государственная программа развития Российской национальной библиотеки.

Борис Колоницкий,

историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге