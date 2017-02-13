Налоговая база в четырех стенах

В пятницу 10 февраля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья для россиян. Еще в начале месяца в парламенте обсуждалась необходимость завершения программы, но всего за 10 дней парламентарии успели кардинально изменить свое мнение, и новый законопроект был одобрен единогласно.

Ранее депутаты собирались продлить приватизацию только для трех категорий граждан: детей-сирот, жителей Крыма и жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. За завершение массовой приватизации в срок — ​к 1 марта 2017 года — ​выступало и правительство. Считалось, что спрос на эту услугу практически отсутствует: программа действует в России с 1992 года, срок ее окончания переносили четыре раза, поэтому все, кто хотел, уже воспользовались этой возможностью.

Однако сообщения о завершении приватизации вызвали ажиотаж в ряде городов, говорила председатель парламентского комитета по ЖКХ Галина Хованская, после чего было предложено отложить это решение до 2019 года. Как раз в этот момент пришел «сигнал» от Владимира Путина: оказалось, что президент «с самого начала» был сторонником бессрочной приватизации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Для того чтобы осуществить приватизацию, россиянин должен соответствовать двум основным критериям, рассказывает юрист компании «ЮрПартнер» Екатерина Домовская: быть социальным нанимателем жилья (то есть арендодателем должно являться государство или муниципалитет) и не иметь приватизированной ранее недвижимости.

Преимущества приватизированного жилья — ​гарантии защиты прав собственности, возможность распоряжаться недвижимостью (продавать, сдавать в аренду), прописывать любых новых жильцов и решать вопросы наследования. Но в статусе собственника есть и свои «минусы», говорит юрист: «На вас ложится определенное бремя по содержанию жилья: нужно платить налог на имущество, увеличиваются коммунальные платежи, и появляется необходимость содержать общедомовое имущество. Для съемщиков самая ощутимая трата — ​это довольно ограниченный платеж органу, предоставившему помещение для социального найма».

Петр Саруханов / «Новая»

Из-за высоких издержек приватизации малообеспеченные слои населения (в первую очередь пенсионеры) иногда предпочитают платить государству ставку аренды. По оценкам Минстроя, около 20% подлежащих приватизации квартир так и не были оформлены в частную собственность. Всего за 25 лет в программе приняли участие 30,6 млн человек.

«Понятно, что приватизация сегодня — ​это скорее исключение, подавляющее большинство граждан провели ее уже давно. Но если есть хотя бы несколько желающих, их право участвовать в программе не должно быть ограничено во времени», — ​считает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. Парламентские дискуссии о необходимости завершения программы не имеют под собой убедительных аргументов и скорее направлены на создание искусственного ажиотажа вокруг темы приватизации, считает юрист.

Политика государства состоит в увеличении объемов налогообложения населения, и продление сроков приватизации можно рассматривать как ее элемент: в последующие несколько лет налог на недвижимость будет расти на 20% в год из-за перехода на кадастровую формулу расчета. Желание властей в этих условиях увеличить число частных собственников квартир и снять с себя бремя содержания недвижимости вполне объяснимо, считает Боломатов: собирать налоги для бюджета гораздо выгоднее.

«Имущество, которое люди приватизируют сегодня, — ​это, как правило, старое муниципальное жилье советской постройки, на которое трудно смотреть без ужаса. Эти квартиры строились из расчета, что они будут принадлежать государству: никто не считал энергоэффективность, не предусматривал возможность экономии на отоплении или газоснабжении, даже счетчики в этих квартирах поставить часто невозможно», — ​объясняет Александр Боломатов. Учитывая высокую стоимость обслуживания такого жилья, государство должно выделять субсидии на приватизацию старого жилого фонда, полагает юрист.

Личное вмешательство в обсуждение законопроекта первых лиц — ​президента и премьер-министра, который тоже высказывался против ограничений, — ​говорит о политической важности вопроса приватизации. Экономический кризис и приближение президентских выборов 2018 года создают хороший фон для «жеста доброй воли», за которым, по сути, скрываются собственные интересы государства.