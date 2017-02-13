Где, кого, за что

«Никаких сурковых, никаких военных секретов»

Защита лидера «Шалтай-Болтая» утверждает, что обвинение не вменяет ему раскрытие госcекретов, а дело не связано с арестами в ФСБ

Суд: Московский городской суд

Подсудимые: Владимир Аникеев, Александр Филинов, Константин Тепляков

Статья: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 УК РФ)

Стадия: следствие

Грозит: до 5 лет лишения свободы

Мосгорсуд 9 февраля оставил под стражей до 5 апреля предполагаемого участника хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Филинова. Дело хакерской группы «Анонимный интернационал», более известной как «Шалтай-Болтай», связано со взломами персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. По версии следствия, в группу входили журналист Владимир Аникеев (он был арестован в ноябре) и еще двое участников проекта — Константин Тепляков и Александр Филинов (задержаны в начале декабря), а также, как сообщил в Мосгорсуде 9 февраля следователь Сергей Агузаров, «иные неустановленные лица».

На заседании Мосгорсуда следователь Агузаров сообщил, что Филинову вменяется один эпизод незаконного доступа к компьютерной информации. Адвокат подследственного уточнил, что речь идет о чиновнике, имя которого засекречено. На слушаниях стало известно, что Александр Филинов родился в 1986 году в Москве, ранее работал техническим сотрудником МТС, но на момент ареста был безработным.

Ходатайствуя об отмене постановления об аресте, Филинов отрицал свою вину:

— Все что мне вменяется, я был не способен сделать, я не программист, информационные технологии меня вообще не интересуют.

Адвокат Филинова Мераб Шамдинов заявлял присутствующим, что обвинение строится на показаниях арестованного первым и признавшего вину Владимира Аникеева — он якобы сотрудничает со следствием. «Всех лиц, на которых он указывает, задерживают», — отметил защитник. В свою очередь, адвокат предполагаемого лидера «Шалтая» Владимира Аникеева Руслан Коблев в интервью «Новой» выразил свое недоумение.

— Это, конечно, позиция защиты, согласованная, очевидно, с доверителем. Это их право. Но на начальном этапе следствия адвокат не может знать всех материалов уголовного дела и всех показаний. Следствие не закончено. Как можно утверждать, на чем строится обвинение?

— Ваш доверитель действительно признает вину?

— Аникеев признает себя виновным по предъявленному обвинению — часть 3-я статьи 272-й. И он мне лично сказал, что его дело никак не связано с делом задержанных сотрудников ФСБ и он даже с ними не знаком. Если обвинение у нас останется таковым, то максимальное наказание — до 5 лет. Если кто-либо из обвиняемых заключит досудебное соглашение, то получит не более половины срока из максимального — значит, 2,5 года. Я с Аникеевым лично разговаривал. Он, мягко скажем, неглупый человек. И он признавал обвинение совершенно осознанно. Его позиция основана как раз на исчислении элементарных сроков.

— На чем построено обвинение?

— Из того, что я знаю пока со слов Аникеева, обвинение строится на том, что они получали доступ к почте физических лиц. Никаких государственных секретов не похищали. Никаких сурковых, никаких военных секретов. Он рассмеялся на встрече, узнав, что пишут СМИ. Громких сенсаций не стоит ждать. Если, конечно, нам не увеличат количество эпизодов. На мой взгляд, в любом случае в деле будет частная переписка каких-то граждан, но не раскрытие гостайны. Мне кажется совершенно смешным, когда кто-то всерьез обсуждает взлом почтового ящика Суркова с расширением gov.ru.

— Помимо Аникеева кто-то из задержанных еще признал свою вину?

— Мне неизвестно. По делу мы сейчас знаем столько же, сколько знают СМИ.

— С вас, адвокатов, уже брали подписку о неразглашении?

— Пока нет, потому что мы еще не обладаем никакими секретами следственных действий, поскольку пока в них не участвовали.

...Напомним, в конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Последних обвинили в государственной измене в пользу США. Защиту одного из чекистов представляет адвокат Иван Павлов, специализирующийся на делах о госизмене. Однако раскрывать имя своего клиента «Новой» Павлов не стал. Также он не может никак комментировать, связано ли дело сотрудников ФСБ с делом «Шалтай-Болтая», поскольку пока не видел подтверждающих это документов.

Вера Челищева,

«Новая»

Закон о бдительности

В России вынесен первый приговор за недоносительство

Суд: Кировский районный суд Астрахани

Подсудимый: Улугбек Гафуров

Статьи: «Несообщение о преступлении» (205.6 УК РФ)

Стадия: вынесен приговор

Решение: штраф в размере 70 тысяч рублей

Прокуратура Астраханской области сообщила о первом в России приговоре по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении). Астраханца Улугбека Гафурова приговорили за это к 70 тысячам рублей штрафа. По версии следствия, он, зная, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков и воевал в Сирии, не сообщил об этом силовикам. Речь идет о гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого в декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы по статьям 205.3 УК (прохождение обучения в целях террористической деятельности) и ч. 2 ст. 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании).

Дело оштрафованного астраханца Гафурова — не первое дело по статье за недоносительство из «пакета Яровой», но первое, которое добралось до приговора. Неясно, как в таких делах будут доказывать, что обвиняемый знал о намерениях или действиях знакомых. Руководитель «Команды-29», адвокат Иван Павлов, заметил на это «Новой», что следствию будет достаточно и того, что вы знали обвиняемого.

— Да, это первый обвинительный приговор, но, насколько я знаю, есть еще одно дело в Чечне. В целом, думаю, эта статья была принята для Кавказских регионов. Посыл статьи «о недоносительстве» такой: лица, которые что-то задумывают, должны знать, что их родственникам придется отвечать. Еще недавно была тенденция сжигать дома, а теперь это приведено в более «цивилизованный» вид. У нас же декларируется правовое государство. Теперь не самых близких родственников тех, кого считают террористами, будут привлекать хотя бы по такой статье. Что касается того, что первый обвинительный приговор был вынесен в Астраханской области, то фамилия осужденного указывает на то, что статья будет применяться скорее не по территориальному признаку, а по признаку принадлежности к определенной этнической группе.

Кстати, уже давно применяются статьи вроде «содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ. — Ред.). По этой статье квалификация тоже очень размытая. Например, есть случаи осуждения человека за то, что он перевел пару тысяч рублей своему знакомому, который потом оказался в рядах ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. — Ред.). При этом переводивший деньги вообще ничего об этом не знал, но получил реальный срок.

Все статьи, связанные с терроризмом, настолько сложны в применении, что даже профессиональные юристы испытывают серьезные проблемы, а судить по ним будут людей, которые еще меньше в этом разбираются. Как, например, человек может понять, что его знакомый занимается террористической деятельностью? Это вообще-то определяет суд. Но следствию, как показывает практика, будет достаточно того, что вы просто знали обвиняемого.

Александра Букварёва —

специально для «Новой»

Где, кого, за что

Прокурорская «Чайка»

Савеловский суд Москвы приговорил Антона Рыжова и Сергея Митрофанова к 3,5 года тюрьмы и 2 годам тюрьмы условно соответственно, признав их виновными в угоне без цели хищения принадлежащего Генеральной прокуратуре РФ автомобиля ГАЗ-14 «Чайка». «Чайка» (ГАЗ-14), числившаяся на балансе ведомства с 1986 года, была угнана в июне 2016 года. Сотрудники ДПС остановили раритетное авто, но во время проверки документов водителя пассажир перебрался на водительское кресло и попытался скрыться. В ходе погони угонщик «Чайки» задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо «Чайки».

«Дело «Боха нет»

Представитель Ставропольской и Невинномысской епархий вновь не явился на процесс в Ставрополе, где слушается первое в России уголовное дело по криминализированной в 2013 году статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Обвиняемый — житель Ставрополя, пользователь соцсети «ВКонтакте» Виктор Краснов, который оставил комментарий «Боха нет» к интернет-дискуссии. Заявление в правоохранительные органы написали два его оппонента. Сам Краснов, которому грозит до года лишения свободы, не признает свою вину.

«Кто стучится в дверь ко мне…»

9 февраля Реутовский городской суд назначил активисту Марку Гальперину наказание в виде 10 суток ареста по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Поводом стало то, что 7 февраля Гальперин спрыгнул с балкона квартиры своих родителей, пока полиция пыталась войти в помещение. Как заявил Гальперин в суде, он не знал, кто стучался в квартиру, поэтому он расценил проникновение в жилище как противоправные действия и пытался спастись. Суд доверился показаниям полицейских и не принял версию Гальперина.

«Это решение суда мы обжалуем», — сказала «Новой» адвокат Гальперина Ксения Костромина. Кстати, в день задержания, 7 февраля, когда Гальперина принудительно доставили в ФСБ, там его допросили еще в качестве свидетеля по уголовному делу. Суть уголовного дела неизвестна, так как с самого Гальперина и с его адвоката Костроминой взяли подписку о неразглашении. Одновременно с Гальпериным была задержана и допрошена журналистка оппозиционного видеопроекта «Градус-ТВ» Ольга Сапронова.Ранее против Гальперина возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга.

Александра Букварёва,

Вера Челищева

и ОВД-Инфо