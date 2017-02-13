15.02.17. «Психология власти — почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?» Лекция Леонида Гозмана. Регистрация

В среду, 15 февраля, в 19:00 в рамках кафедры социальной антропологии Университета «Новой газеты» психолог и политик Леонид Гозман прочитает лекцию на тему «Психология власти — почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?».

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Фото: РИА Новости

Зачем мы подчиняемся другим людям? Как из наших желаний и предрассудков рождается государство? Почему революции, происходящие по нашей воле, приводят к результатам, которые не снились нам и в страшном сне?

Триада власти — страх, согласие, любовь. За что любили Сталина и Гитлера? Почему мы соглашаемся, чтобы нами правили те, кто правят, и именно так, как правят? Закон и чувство — еще на троне, но уже не царь. Кто и как становился легитимным правителем России за последние пятнадцать веков? Путин, Трамп, а дальше и везде. Обреченность на вождя? Какая власть ждет Россию?

Ответы на эти вопросы вы узнаете из лекции психолога и политика Леонида Гозмана.

Как нас найти:

Ближайшее метро — Китай-город. Вам нужен выход из первого вагона из центра, в сторону улицы Солянка. Вы выходите в сторону Солняки и выходите на улицу Забелина; по ней проходите до конца (до церкви), поворачиваете направо, и через 100 метров начнется Хохловский переулок. Почти сразу вы увидите поворот направо в небольшой переулок (он поднимается вверх, это Большой Трехсвятительский). Заходите в него и поднимайтесь до конца Морозовского особяка (это красивый голубой дом по левую руку). Дойдя до конца этого дома, вы увидите слева двор и шлагбаум впереди. В глубине двора стоит жилое 9-этажое здание, мы находимся на его первом этаже, дверь с синей буквой Н над входом.

В 19:00 уже начинается лекция, сбор гостей — с 18:00, и мы очень просим Вас не опаздывать!