Смелость Гетеборг берет

Национальная сборная России выиграла Шведские игры, как и ноябрьский «Кубок Карьяла» с абсолютным результатом, и снова силами молодежи. В итоге отрыв от соперников получился такой, что впервые за четыре года одержана победа в Евротуре, причем досрочно.

Как сказал не любящий общаться с журналистами главный тренер Олег Знарок после заключительной победы над чехами в Гетеборге, это говорит о том, что ни о чем не говорит. То есть наше дело — прикидывать варианты, а его — знать расклады, и ничего существенного общественности Знарок до поры до времени не откроет. Его право и его дело. Но, возможно, и сам Олег Валерьевич не знает, на какую концепцию обопрется, и кого повезет на чемпионат мира-2017 в Кельн, не говоря уже о Пхенчхане-2018.

То, что молодежь победным маршем прошлась по соперникам в Хельсинки, сочли удачным экспериментом. То, что подобное повторилось и на Шведских играх, уже говорит о целенаправленной ставке на энергетику молодых и мотивированных. Между двумя этими этапами был частично скандальный Кубок Первого канала, который гораздо более серьезный вариант состава сборной блистательно проиграл.

Положительный результат говорит сам за себя, но про революцию говорить рано. Ни один тренер в мире не повезет на главный турнир года исключительно молодых хоккеистов, пусть они уже успели заявить о себе и на уровне первой сборной. Евротур при всех его минусах был и остается прекрасным полигоном для обкатки недавних юниоров и дебютантов сборной, которых за три этапа набралось чуть ли не два десятка, но отнюдь не решающим мерилом для перемены курса.

Может, Знарок этого и хотел бы — молодежь легко воспринимает его игровые идеи и успешно воплощает стиль, основанный на скорости, силовой борьбе, боевитости, слаженной работе в обороне и стремительных контратаках. Тут он, может быть, вспоминает два своих победных сезонах с «Динамо» — а в СКА, который Знарок принял нынешним летом, и который по-прежнему считается базовым клубом сборной, по крайней мере, по именам, хоккей все-таки несколько другой, более тонкий.

Чего хотел добиться главный тренер, когда нынче включил в состав всего двух представителей своего клуба, не очень понятно, особенно с учетом того, что вынесенный матч проводился в Санкт-Петербурге. Возможно, Олег Валерьевич держит в уме главную задачу сезона — взять Кубок Гагарина, для чего и бережет подопечных — а со сборной уж как получится, это задача номер два.

Нынче в роли лидеров в основном оказались хоккеисты, которые играют в клубах, в число претендентов на Кубок Гагарина не входящих, больше того — об этом и не помышляющих. Тот же Анатолий Голышев, едва ли не самый яркий форвард Шведских игр, в «Автомобилисте» лишь бледная тень самого себя. Разбившее чехов звено из новосибирской «Сибири» ведет отчаянную борьбу за место в восьмерке. Лучший форвард этапа Кирилл Капризов, сделавший в матче с хозяевами самый молодой хет-трик сборной России, тоже может не попасть со своим «Салаватом Юлаевым» в заветную восьмерку. То, что новокузнечанин талантлив, понятно было давно, но то, что он дебютирует настолько ярко, удивило всех, в том числе соперников.

Вклад в победу внесли все три вратаря, как раз и представлявших топ-клубы — Игорь Шестеркин из СКА, Илья Сорокин из ЦСКА, и дебютировавший в первой сборной, самый молодой из этого трио Илья Самсонов из «Магнитки». Чтобы всем трем голкиперам было около двадцати — такого я, честно говоря, не припомню, как и того, что все сыграли по матчу, а Шестеркин за одну игру с финнами в Санкт-Петербурге, пожалуй, самую сложную, вовсе получил еще и приз лучшему вратарю всего этапа. Чудеса, да и только.

Скучно не было, просто победы не давались, но то, как весело ребята делали свою работу, и захватывало, и вызывало уважение.

Было понятно, что такой энергозатратный боевой стиль на чемпионате мира может не прокатить, особенно в решающих матчах, что мастера позиционной атаки и просто большие мастера национальной команде необходимы, но какой-то импульс от пацанов все монстры, включая Павла Дацюка, Сергея Мозякина и Илью Ковальчука должны были получить. Мотивация — великое дело, и в действиях этой сборной ее было хоть отбавляй. Хотя на одной мотивации и самоотдаче хет-трик не организуешь, и приз лучшему защитнику не получишь, а достался он питерскому армейцу Егору Рыкову.

Серьезно упрекнуть тренерский штаб сборной России можно, пожалуй, лишь в том, что он бросил в бой столичного армейца Андрея Светлакова, который в январе едва успел восстановиться после очередного сотрясения мозга, а в Гетеборге получил очередной удар в голову и не смог продолжить матч. Если у тренеров сборной такие широкие возможности по вариативности состава — то к чему рисковать талантливым парнем «для приобретения им опыта»?

Кстати, основную часть Шведских игр проводили в «Скандинавиуме», счастливом для сборной России дворце, где она в далеком уже 2002-м буквально выгрызла серебряные медали чемпионата мира после восьми подряд безмедальных лет. Может, в этом есть какой-то знак и сейчас.

…А в Национальной хоккейной лиге еще не определились с тем, отпускать ли своих хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхане, или не отпускать. Причем за океаном будут тянуть до последнего, и пока больше склоняются к «не отпускать», что может привести к очень серьезной ротации уже на чемпионате мира с минимумом легионерской помощи. Тренерскому штабу сборной России приходится держать в уме и такой неблагоприятный для мирового хоккея вариант, чем отчасти и был вызван нынешний эксперимент с проверкой 40 с лишним игроков.

И они этот Евротур, пусть и не без доли везения, уже выиграли — к слову, два предыдущих турнира команда Олега Знарка завершала на последнем месте. И чемпионаты мира после того проигрывала, хоть и брала медали. Нынешний «молодежный прорыв» радует, но ничего в ближайшем будущем не обещает.

Хотя то, что радует — уже хорошо.