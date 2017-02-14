Твиттер Трампа. Очень страшно!

Социальные сети используются в политике не первый год и уже даже не первое десятилетие. Однако избрание нового президента США перевернуло представления о том, как политик должен применять этот инструмент — причем переворот произошел в твиттере. От Обамы Трампу по наследству достался там официальный аккаунт @POTUS (расшифровывается как president of the United States, президент США). Но гораздо активнее Трамп использует свой личный аккаунт @realDonaldTrump, созданный в марте 2009 года, — задолго до появления у бизнесмена реальных президентских амбиций.

Чтение твиттера Трампа оставляет неподготовленного человека потрясенным. Во-первых, потому, что почти все высказывания президента США посвящены оппонентам — демократам, представителям других ветвей власти (преимущественно судебной) и особенно — «лживым СМИ». Трамп пишет о них слишком часто, время от времени разбавляя жалобы ритуальным восклицанием: «Снова сделаем Америку Великой!» — непременно заглавными буквами. Есть полное ощущение, что никаких других занятий, кроме как отбиваться от нападок этих неприятных людей, у президента нет.

Во-вторых, потому, что лексика и синтаксис Трампа поражают скудостью. Любым синонимам он предпочитает эпитет very (очень), и вместо того, чтобы сказать, например, «ужасные люди», он пишет «очень, очень плохие». Фирменный стиль Трампа — писать в конце твита короткое слово с восклицательным знаком, например: sad! (грустно!) или bad! (плохо!) Содержание твиттера президента США стилистически разительно отличается от его предвыборных речей: те были и лаконичными, и складными. В социальной сети Трамп, как он неоднократно подчеркивал, пишет сам. Так что у всех желающих есть возможность посмотреть, как мыслит глава американской супердержавы, главнокомандующий сильнейших вооруженных сил мира.

Больше всего Трамп в последние десять дней озабочен провалом его указа о запрете въезда в США иностранцев из семи мусульманских стран, против которого выступили американские судьи.

4 февраля, реагируя на приостановку действия указа федеральным судьей в Сиэттле, он пишет:

Когда страна больше не в состоянии сказать, кто может и кто не может въехать и выехать, особенно по соображениям безопасности, — это большие неприятности!



И развивает свою мысль:

Мнение так называемого судьи, которое в сущности выносит вопросы правоприменения за пределы нашей страны, является нелепым и будет опровергнуто!



Выражение «так называемый судья» в отношении почтенного представителя судейского корпуса, назначенного на свою должность в эпоху Джорджа Буша и известного умеренно консервативными взглядами, повергает Америку в шок.

На следующий день Трамп продолжает эксплуатировать тему и делает несколько характерных замечаний:

Судья открыл нашу страну потенциальным террористам и прочим, кто в своем сердце не разделяет наши лучшие интересы. Плохие люди очень счастливы!



Просто не могу поверить, что судья мог подвергнуть нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди просачиваются. Плохо!



И так далее в том же духе. Вечером Трамп призывает прерваться на Суперкубок по американскому футболу, а потом обещает продолжить. То ли делать Америку снова великой, то ли опять ссориться с судьями и журналистами:

Насладимся Суперкубком и потом продолжим. Снова сделаем Америку Великой!



Команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которую болеет Трамп, побеждает, и 6 февраля его твиттер посвящен этому событию. 7 февраля возрождение Америки продолжается с новыми силами. Следующий твит Трампа посвящен России, но главное все же — традиционным жалобам на двойные стандарты либералов:

Я не знаю Путина, дел с Россией не веду, но ненавистники сходят с ума — а вот Обама мог заключить сделку с Ираном, № 1 в терроре, и нет проблем!



На следующий день Трамп жалуется, что его не любят в Сенате:

Позор, что вся моя администрация до сих пор не получила назначений, это самая длинная задержка такого типа в истории нашей страны. Обструкция устроена демократами!



Тут же президент США снова сетует на судебную систему. Накануне апелляции по указу о запрете на въезд для мусульман он пишет:

Если США не выиграют это дело, как они, безусловно, должны, мы никогда не будем иметь безопасность, которой мы заслуживаем. Политика!



Этот суд Трамп, ассоциирующий себя с США и противопоставляющий «так называемым судьям», тоже проигрывает.

Еще несколько дней Трамп повторяет на разные лады свои претензии к судьям, ссылается на то, что указ о запрете на въезд был простой попыткой выполнять предвыборные обещания, и что такое меры, по данным консервативных СМИ, поддерживает значительная часть граждан. Затем он пишет о своей встрече с премьер-министром Японии («играли в гольф, Япония представлена очень хорошо!»). После чего 13 февраля вновь возвращается к теме «лживых СМИ»:

Покидаю Флориду. Большие группы воодушевленных сторонников стоят вдоль дорог, о чем отказываются упоминать ЛЖИВЫЕ СМИ. Очень нечестно!



Твиттер Трампа, вероятно, находит своих поклонников среди определенной части избирателей: этот стиль по-прежнему может рассматриваться как способность политика «говорить правду». Но на американскую элиту, связанную как с демократической, так и с республиканской партией, все происходящее производит очень тяжелое впечатление. Страна управляется через примитивные и популистские лозунги, вбитые в 140 знаков, причем это происходит как во внутренней, так и во внешней политике. На смену профессиональным управленцам и демократам приходят кричалки Трампа.

К чему это приведет через четыре года — сказать сложно, но за месяц пребывания в Белом доме 45-го президента страна уже прошла через тяжелейший политический кризис: увольнение генерального прокурора, заблокированный в судах президентский указ, открытая конфронтация исполнительной власти со СМИ. Американская пресса широко обсуждает фон этих событий, называя происходящее деградацией и вульгаризацией национальной политики.

Журналисты, к слову, превращают твиттер в стиле Трампа в отдельный жанр. Оказывается, что, используя характерные обороты речи президента, можно рассказывать обо всем на свете. Издание Huffington Post, к примеру, публикует пародию, в которой Трамп вместо алармистских призывов, связанных с мигрантами, мигрантов предупреждает об опасностях, из-за которых действительно часто гибнут люди («Люди гибнут из-за молний! Я скоро выпущу указ, чтобы это решить. Дождь просачивается на всех. Грустно!»). Другие издания приводят, например, шуточный путеводитель Трампа по классической музыке («Шуберт! Полный лузер. Полностью антиамериканский. Очень плохо!»). Совсем недавно твиттеру президента даже была посвящена песня в стиле эмо — в ней поется об одиночестве и желании себя пожалеть.