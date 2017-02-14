Заповедная рыбалка человека, похожего на губернатора Ямала

Рыбалку, в которой принял участие человек, похожий на губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина в заповеднике «Таймырский» зафиксировали видеозаписи и фотографии, оказавшиеся в распоряжении «Новой».



Оказалось, что человек, похожий на губернатора Кобылкина, был участником той самой рыбалки в заповеднике, о которой мы писали еще в декабре 2015 года. Мы тогда обнародовали фотографии и видеозаписи, на которых человек, внешне похожий на ямальского прокурора Александра Герасименко, летает на вертолете над заповедником на высоте метров 50—100, распугивая животных. При этом заповедник «Таймырский» — это особо охраняемая территория, где самолетам и вертолетам запрещено пролетать на высоте ниже двух тысяч метров. А потом, уже на земле, человек, похожий на прокурора ЯНАО, сфотографировался, держа в руках арктического гольца, включенного в Красную книгу.

По скалам и прибрежной полосе озера нам удалось идентифицировать место, где была проведена фотосъемка, — это именно заповедник «Таймырский».

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Все имеющиеся у нас фото-видео-материалы мы направили в Генеральную прокуратуру, и в марте 2016-го получили ответ, подписанный заместителем начальника управления — начальником отдела служебных проверок Генеральной прокуратуры России Андреем Кузьминым: «Основания для проведения проверки (служебного расследования), организации доследственной проверки и принятия мер реагирования в отношении Герасименко А.В. не имеются». Сотрудник Генеральной прокуратуры подчеркнул: «Достоверных и объективных данных, подтверждающих причастность Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» занесенного в Красную книгу арктического гольца и нахождения указанного прокурорского работника «на борту летавшего над заповедником вертолета», в ходе проверки не получено».

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Новые фото-видео-материалы зафиксировали уже и сам момент ловли рыбы, занесенной в Красную книгу. И не только. В объектив видеокамеры попал и человек, внешне похожий на губернатора ЯНАО.

Фотографии свидетельствуют: люди, похожие на губернатора ЯНАО Кобылкина и прокурора ЯНАО Герасименко, прилетели на бизнес-джете в Хатангу, в один из самых северных населенных пунктов России, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. В Хатанге чиновники пересели в вертолет МЧС (судя по раскраске) и полетели в заповедник «Таймырский»… Там и порыбачили, и сварили уху…

Бизенс-джет в Хатанге

Рыбаки в заповеднике на берегу озера

Прокурор Ямала Герасименко в вертолете

Улов прокурора Ямала

Возможно, что в Генеральной прокуратуре изначально знали, что

А для проведения проверок в отношении двойников, видимо, надо получать санкцию главы государства.

в этой заповедной рыбалке участвовал не только двойник прокурора ЯНАО Александра Герасименко, но и двойник губернатора.

Докладывать в Кремль, похоже, не решились, посчитав, что рыбалка в заповеднике — не такое уж и большое прегрешение… Вот и «не нашли» в Генпрокуратуре «оснований для проведения проверки».