Пирожок с «Яблоком»

8 сентября 2016 года осужденная Светлана Чечиль угостила за обедом пирожком из передачи осужденную Возисову С.С., которая по возрасту годится ей в дочки. То есть угостила-то она всех сидевших за столом, но остальные оказались умнее. Акт «отчуждения имущества» был зафиксирован видеокамерой, и обе они — ​угостившая и съевшая пирожок — ​получили от начальника колонии-поселения № 9 УФСИН РФ по Республике Карелия по выговору.

Тут выговор — ​не то, над чем можно просто поржать, так как он учитывается при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Чечиль обжаловала его в суде, и хорошая (бывают и такие) судья Тарабрина Н.Н. отменила взыскание, указав, что пирожки Чечиль не создали угрозы исправлению осужденных. Представлявший ИК‑9 капитан Ковалев И.С. ушел из суда посрамленный, но не сдался.

Чечиль стала есть пирожки за отдельным столом, не создавая угрозу не столько воспитательному процессу, сколько самой себе. Рассмотрение ее ходатайства об УДО было назначено на 20 декабря, а 14 декабря Ковалев И.С. зашел в туалет, где Чечиль была занята постирушкой. Бросив все, она встала по стойке «смирно», но, «ошибочно полагая», что уже здоровалась с Ковалевым только что, — ​не выпалила свои: фамилию, имя-отчество, дату рождения и статью. Это стоило Чечиль нового выговора и отказа в условно-досрочном освобождении.

Как сказал на встрече в Петрозаводске Совета по правам человека с губернатором и активом Республики Карелия знаток УФСИН Андрей Бабушкин, тут «надо было не здороваться с зашедшим в женскую уборную Ковалевым И.С., а дать ему по морде». К счастью, Чечиль этого не сделала, и у нее есть шанс еще раз рассказать все, как было, на апелляции по отказу в УДО за случай в уборной, которая назначена теперь на 20 февраля (если до ближайшего понедельника ей еще что-нибудь не «объявят»).

За что же Светлана Чечиль попала в колонию-поселение с такими изуверскими порядками? В течение двух лет, пока «яблочница» Галина Ширшина, победившая на выборах, возглавляла мэрию Петрозаводска, Чечиль, избранная из рядов депутатов примыкающего к нему Прионежского района, была главой администрации района. В декабре 2015 года петрозаводские депутаты свергли мэра Ширшину, и Чечиль также было предложено уйти в отставку по-хорошему: прионежские коллеги ее не сдавали. Она отказалась, и тогда правоохранительные органы, перерыв всю документацию в администрации, нашли два решения, отмененных ею же самой.

Речь — ​об изменении порядка сельскохозяйственного использования двух участков, заросших молодым лесом. По просьбе их собственников, купивших эти участки еще «до Чечиль», их было разрешено использовать под строительство, и один будущий дачник даже успел вырыть котлован под баню. Однако обнаружилось, что еще при советской власти на участках произвели мелиоративные работы, поэтому их можно использовать только по сельскохозяйственному назначению (фактически — ​никак: желающих их возделывать нет). Все деньги по всем сделкам были возвращены, но 34 тысячи рублей, израсходованные на котлован, так и не вернулись к строителю бани. Это и есть весь ущерб, вмененный Чечиль по статье 286 УК РФ о злоупотреблении служебным положением, а больше ничего не нашлось.

Что было, то было, и с приговором по существу мы тут спорить не будем, хотя его письменный текст существенно отличается от того, который был зачитан судьей по окончании судебного заседания. Но на практике и куда более серьезные обвинения по той же статье чаще всего заканчиваются условным приговором. Чечиль же взяли под стражу в зале суда, и до апелляции, прежде чем поехать в колонию-поселение, 4 месяца из назначенных ей полутора лет она провела в СИЗО.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова (из Петрозаводска) считает, что причина издевательств над Чечиль — ​ее партийная деятельность. Президент РФ В.В. Путин считает, что политических заключенных в России нет. С чем «пирожок»?