«Карелии не нужен надзиратель»

По информации чиновников республиканского правительства и местных депутатов, глава региона уже написал заявление и на ближайшем заседании Законодательному собранию будет представлен его преемник.

Претензий к Худилайнену у Москвы и у Карелии много. Среди главных — трагедия в летнем лагере «Сямозеро», произошедшая в том числе и по вине республиканских чиновников, скандальные коррупционные дела, последнее из которых связано с руководителем Контрольного комитета Карелии Виталием Галкиным (протеже Худилайнена обвиняется в получении взятки). Добавьте к перечисленному выше продажу под строительство элитных коттеджей 30 гектаров Сиверского леса — территории лесного фонда России.

Два года подряд правительство РФ высказывает недовольство сроками и качеством реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья в республике. За время работы в качестве главы Карелии у губернатора был открытый конфликт с мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной, избранной при поддержке «Яблока», градоначальница отправлена в отставку… Сам Худилайнен занимает 85-е место в рейтинге губернаторов Фонда развития гражданского общества.

И это далеко не все «заслуги». Во время недавней поездки в Карелию члены Совета по правам человека при Президенте России приняли от жителей региона более 150 заявлений, обращений и жалоб по самым разным вопросам.

Отставка Худилайнена неизбежна. Однако, по словам региональных журналистов, она не означает для него конца карьеры — чиновника выручат старые кремлевские связи.

Есть информация, что новым губернатором, точнее и.о. губернатора президент России назначит главу федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова. Наши источники в карельском правительстве сообщают, что он уже выехал в Петрозаводск и на этой неделе примет дела у Александра Худилайнена.

Артур Парфенчиков родился в Петрозаводске в 1964 году, в 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился вместе с нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Два года был старшим помощником прокурора Олонецкого района, затем четыре года — заместителем прокурора Сортавалы. По данным «Новой газеты», оттуда же, из Карелии, и заместитель Артура Парфенчикова в ФССП Татьяна Игнатьева.

«Парфенчиков — местный, петрозаводский, прошел федеральные кабинеты и относительно молод. Остальные аргументы в его пользу дискуссионны, — говорит карельский политолог Анатолий Цыганков. — Наша республика — регион с дефицитным бюджетом, и ему нужен не генерал, который будет следить за распределением денег, а губернатор, способный оживить экономику и привлечь инвесторов. Нет никакой уверенности, что главный судебный пристав страны готов к такой работе. По крайней мере статистические показатели, которые при нем демонстрировала ФССП, успешными не назовешь. Он не смог наладить работу по исполнению судебных наказаний, а тут придется добиваться роста промышленного производства и снижения безработицы, обеспечивать социальную устойчивость региона. Тут нужен человек с творческим экономическим мышлением, а не человек, всю жизнь за чем-то надзирающий. Успех или неуспех губернаторства Парфенчикова будет зависеть от этой внутренней мировоззренческой нацеленности руководителя».