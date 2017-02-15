Один за всех

В конце 80-х книг такого рода выходило по дюжине в год, грядущий юбилей в январе 2018-го гарантирует новые публикации, но в начале нынешнего года сборник воспоминаний о Высоцком выглядит беззаконной кометой. Появление книги можно было бы объяснить новизной или уникальностью материала, но и это не наш случай; пользуясь языком рекорд-индустрии, это не новый альбом, а диджейская компиляция, грамотно подобранные раритеты вперемешку с не издававшимися ранее треками. Как и в случае с музыкальным сборником, все держится на фигуре куратора: том мемуаров составил поэт Игорь Кохановский, его же обширное эссе открывает книгу, и если надо причину, то это причина: друг молодости ВВ, Кохановский имеет право на личное высказывание, даже если оно транслируется через чужие тексты.

Высоцкий в этом сборнике — ​прежде всего, большая и трагическая культурная фигура, и говорят о нем люди того же масштаба или как минимум той же профессии. Иногда это приводит к непреднамеренно комическому эффекту — ​когда очередной представитель «культурной элиты» сообщает, что видел Высоцкого полтора раза в жизни, но тот пообещал, что, мол, еще поговорим. Иногда, напротив, происходят неожиданные откровения: едва ли не лучший текст принадлежит Андрею Битову, который честно предупреждает вначале, что встречался с Высоцким мельком и весьма поверхностно. Так или иначе, в обход бытовых и медицинских подробностей, минуя чересчур интимные моменты, сквозь давно известные биографические контуры, в этих разговорах проступает иногда рисунок судьбы, который в ином свете мог бы остаться незамеченным.

Первое, что заметно из рассказов «своего круга», — ​Высоцкий, скажем так, не вполне с ним совпадал. В его квартире толкутся персонажи совсем не артистического толка, («бездна ненужных людей», как говорит о них Битов), мелькают неназываемые сомнительные девицы, на заднем плане из одной главы в другую перемещается русский иранец Бабек Серуш — ​теневой предприниматель международного масштаба, построивший профессиональную студию на своей даче в Опалихе; самые качественные записи Высоцкого, с профессиональными гитаристами, то, что будет издано на посмертных пластинках «Мелодии» — ​это сделано у него. Это люди, которые принимают его таким, каков он есть; в общении с коллегами не все так гладко. Принято считать, что Высоцкому не хватало официального признания; судя по книге, еще больше тяготило его фатальное не-признание, недо-признание внутри того самого «своего круга». Он не принят литературным сообществом — ​оказавшись в компании Межирова, Слуцкого и Самойлова, он разговаривает с ними 8 часов и уходит буквально окрыленным: наконец ему встретились поэты, которые увидели в нем равного. Даже публикация в «Метрополе» вовсе не была жестом неповиновения; просто Аксенов оказался первым, кто предложил опубликовать его тексты как настоящие стихи.

Среди людей театра бытует мнение, что он разменивается на халтуру — ​песенки, киносъемки, гастроли, это все несерьезно. На «Таганке» завидуют всенародной любви к нему и злятся из-за его внезапных исчезновений.

Оформленный в день похорон статус ВВ как «нашего всего» для современников еще не очевиден; он занимается не тем и водится не с теми; всем виден масштаб личности, но не всегда понятно, в чем он заключается.

Сразу в нескольких воспоминаниях встречается эпизод, в котором автору попадает в руки многочасовая запись Высоцкого, сделанная сценаристом Михаилом Львовским, и тут внезапно (а речь о конце 70-х) становится понятно, что это не просто комические куплеты, что все серьезно.

Александр Межиров неожиданно говорит в книге, что главные качества Высоцкого — ​ум и светскость; он был «не по-современному воспитан», «поразительно тактичен», «общение с ним было радостью любому человеку». Он с радостью говорил с любым и, как следствие, говорил за любого; общим местом стало уже утверждение, что Высоцкий «спел за всех», дал голос и солдату, и шоферу, и зэку, и даже неодушевленным предметам. Его «народность» часто трактуется как некое мистическое свойство: вот-де, чувствовал душу народную и сумел выразить ее сполна. Но свидетельства очевидцев говорят об ином: речь идет не столько о мистических «слияниях и проникновениях», сколько об адской работе и особой расположенности к миру, той самой внутренней тактичности, о которой упоминал Межиров.

Высоцкий не ленив и любопытен, он бесконечно пишет, правит, переписывает, строчит на обрывках газет, сидит за работой до утра, уже когда разошлись гости. Он выясняет у Золотухина, как топят на Алтае баню, расспрашивает Говорухина про шахматы, разговаривает с физиками, шахтерами, бандитами, выясняя подробности их жизни, и всё идет в текст. Песни от лица самолета, микрофона, кого угодно — ​не просто интуитивные озарения, это задания, данные самому себе. Он не свистит былинным соловьем, но вгрызается в почву, дорабатывается до общенародных душевных глубин, мучительно переживая не только словесный, но и телесный опыт, — ​в разговоре с Битовым он признается, что самые страшные и глубокие песни («Купола», «Банька», «Охота на волков») пошли у него после первой клинической смерти.

Велико искушение найти у Высоцкого готовую формулировку, которая объяснила бы, что находится на этой душевной глубине, дала краткое содержание народности — ​«чую с гибельным восторгом», «обложили меня, обложили», «купола в России кроют чистым золотом», или вынесенное в заглавие: «Всё не так, ребята». Мы на интуитивном уровне знаем: Высоцкий — ​это о прорыве на волю, о прыжке за флажки, этот прорыв чреват гибелью, но только через него достигается (не будем разбрасываться словом «святость») высшее осуществление человечес­кой судьбы.

В позднесоветском мире этот круг метафор четко считывался как антисоветчина, но даже тогдашним егерям, строго говоря, не к чему было придраться — ​это содержание не было спрятано под эзоповым языком, но передано через слова, интонации, образы, которые оказались как бы над временем. Как говорил Пастернак о Пятой симфонии Шостаковича: он сказал все, что хотел, и ему ничего за это не было. Сами обстоятельства его биографии не укладываются в привычные рамки «советского — ​антисоветского», «официального — ​оппозиционного»: он не запрещен и не разрешен, его концерты проходят без афиш, но с немыслимыми гонорарами, его не издают на пластинках, но записи есть в каждом доме, пока Любимов ведет бесконечную войну с партаппаратчиками, он живет как бы вне этого конфликта, и у начальства от этого все время сбивается прицел. Евтушенко рассказывает, как пришел к завотделом культуры ЦК Шауро: мол, хорошо бы издать пластинку Высоцкого — ​тот долго и муторно отказывался, а в паузе, чтобы перевести дух и отвлечься, включил песню «На братских могилах». Высоцкий не защищает диссидентов, не везет из-за границы самиздат, он будто живет в параллельной плоскости; даже возможный отъезд в Америку он обсуждает не в модусе «прыжка в свободу», а в том ключе, что вот, хорошо бы поработать в Голливуде — ​при этом ни у кого не повернется язык упрекнуть его в соглашательстве или пониженной социальной ответственности. Он не о «хронике текущих событий» — ​но и о ней тоже; он дает возможность говорить об этом не в регистре официоза или правозащиты, но на языке высшей правды.

В этой книге сказано много слов о невероятной органичности Высоцкого, его огромном таланте, его удивительном чутье; кажется, что его дар — ​это что-то врожденное. Но интонация самого Высоцкого, Высоцкого-не-поэта совсем иная. Вот он, совсем молодой еще, пишет Кохановскому в январе 1968 года: «… эта жизнь! Ничего не успеваешь, писать стал хуже, и некогда, и неохота, и не умею, наверное. Иногда что-то выходит, и то редко. И ни с кем ни про что не поговорить. И все звонят — ​приходи… и все время чего-то догоняешь и не хочу ничего и никого видеть и не делаю то, чего хочется, потому что сам не знаю, чего хочется. Одно знаю точно, что есть только работа, много работы. И больше ничего». И это — ​талант, самородок, любимец судьбы.

Возможно, где-то в этих словах прячется и разгадка самого Высоцкого (или, если копнуть глубже, формула той самой народности): это острое, болезненное переживание несоответствия — ​истины и реальности, свободы и обстоятельств, того, что внутри и что снаружи, того, что ты можешь, и того, что делаешь. Это боль, которая может погубить, парализовать, выбить из колеи, — ​а может — ​выбросить в иное измерение, дать острое зрение и точные слова. Эта боль — ​и есть «тот, который во мне сидит» из песни про Як-истребитель, та неодолимая сила, которая задает стремительную траекторию судьбы — ​за флажки, вне любой известной колеи, вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю.

Юрий Сапрыкин

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