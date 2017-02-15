Нотр-Дам д`Олланд

У входа в тюрьму Консьержери установили президентскую трибуну, с которой Франсуа Олланд вечером 14 февраля объявил городу и миру о переустройстве острова Сите. Масштабная операция растянется на 23 года, но это пустяк в масштабах истории — даже если брать только коротенькую историю острова, на котором 2300 лет назад родился Париж.

Зачем нужна перестройка

Конечно, одна из причин, по которой остров должен быть перестроен — желание нынешнего президента Франции оставить архитектурный след на карте любимой страны. В этом он вряд ли хочет отставать от предшественников: например, от Ширака, «построившего» Музей примитивного искусства на набережной Бранли (минувшим летом музей уже получил имя «создателя»); или от Миттерана, «воздвигнувшего» пирамиду Лувра и четыре гигантских «книжки» Национальной библиотеки (BNF). Кстати, BNF проектировал архитектор Доминик Перро, которому теперь Олланд доверил переустройство острова Сите. Посредником между архитектором и президентом выступил олландовский друг Филипп Белаваль, президент Центра национальных памятников. Белаваль и Перро вместе работали на постройке BNF.

Но заявленный повод для операции на «сердце Парижа» — желание сделать Сите «более привлекательным для туристов и местных жителей».

Потому что пока и те, и другие не задерживаются на острове: парижане используют его как транзитный пункт для переправки с одного берега на другой, ну, а туристы, в основном, заходят только в Нотр-Дам и потом убегают поглощать достопримечательности на «материке».

Для доказательства Олланд привел такой факт: 10 миллионов туристов ежегодно посещают Нотр-Дам и только 1 миллион — находящуюся рядышком «шкатулку» для «тернового венца Христа» базилику Сент-Шапель с ее волшебными витражами.

В соседний замок Консьержери — первый адрес парижской прописки королей Франции и главную арену революционных трибуналов — заходит еще меньше народу.

Предполагается, что «новая логистика» острова будет ненавязчиво подталкивать туристов к более внимательному изучению Сите. Ну, а для увеличения островного населения здесь расширят «жилищный фонд».

Сейчас на острове размером в 22 га живет 1100 человек (и в основном это туристы, снимающие квартиры). В начале XIX века здесь было 16 тысяч жителей. Тогда грязный и тесный остров был перенаселен, сейчас он превратился в административно-туристический транзитный двор. Тысячи людей работают в госучреждениях (в полиции, судах, прокуратуре), сотни — в ресторанах и сувенирных лавках, но вечером все вымирает. В 18.45 закрывается последнее «массовое учреждение» острова — собор Нотр-Дам. Если не считать стоящую под боком большую полупарализованную больницу Отель-Дьё, которая чудом спаслась от выселения, и принимает редких пациентов.

Что будут перестраивать

Основные принципы проекта, который уже получил одобрение и президента Олланда, и мэра Идальго, выглядят так: убрать «помехи» для движения туристических потоков, накрыть все, что можно, стеклянными крышами и по максимуму использовать подземное пространство. Перейти из одной достопримечательности в другую можно будет и по земле, и под землей.

Планируется «прорубить» и сквозной наземный проход от восточной части острова, где расположен Нотр-Дам, до западной его оконечности. Для этого, например, уберут ворота Дворца правосудия, занимающего почти четверть острова. Дворец станет открытым для всеобщего посещения — после того, как в ближайшие пару лет большинство судей, прокуроров и следователей переедут в новый небоскреб на окраину города.

Проект застройки

Без ворот будет лучше видна спрятанная на территории дворцового комплекса жемчужина — Сент-Шапель.

Ну, а напрямик через Дворец Правосудия можно будет по подземной дорожке выйти на крохотный зеленый треугольник площади Дофин. А там уже — Новый мост и острый «нос» острова-корабля Сите.

Когда надоест гулять на острове, с него будет легче уйти: для этого планируется перекинуть два новых пешеходный мостика: один — на левый (Rive Gauche) и один — на правый берег.

Кроме того, на малодоступном до сих пор южном берегу Сите (т.е. на берегу ближайшем к Rive Gauche) откроют сплошную пешеходную дорогу. Рядышком возведут новые платформы — для остановки пароходов и водных такси.

Целиком «оголят» подземную часть площади перед cобором Нотр-Дам — т.е. накроют стеклом все пространство археологического музея, демонстрирующего древние городские развалины.

СтеклА, по задумке архитектора, на обновленном острове Сите должно быть много: и именно эта задумка вызывает самые горячие возражения разных защитников старины. Если проект будет осуществлен без значимых изменений, над островом появится несколько стеклянных куполов, меняющих его «небесную перспективу».

Например, стеклом накроют дворы во Дворце правосудия, четырехугольник зданий Префектуры полиции, открытое до сих пор внутреннее пространство больницы Отель-Дьё и даже (!) упрячут под купол знаменитый цветочный рынок, вместе с входом на станцию метро.

Но все-таки защитники «старины» могут не впадать в ажитацию: архитектор Перро на пару с Олландом не собираются делать с островом то же, что с ним сделали во второй половине XIX века барон Осман с Наполеоном III. Построенные под диктовку Османа гигантские административные здания уже вошли в историю, и так в ней, скорее всего, и останутся. До поры.

Архитектор обещает ничего не разрушать и «ничего нового не строить» (кроме подземных пространств, мостов, надводных платформ и стеклянных куполов).

В то же время, одна из заявленных целей — появление в самом центре Парижа 100 тыс. м2 новых площадей.

В жилье должна превратиться часть огромного комплекса зданий Префектуры полиции и больницы Отель-Дьё. В подземных пространствах откроются супермаркеты (которых на острове сейчас нет) и прочие торговые пространства.

Так что «улучшая облик» парижского центра, инициаторы этой процедуры планируют совместить полезное с приятным.

А пока разработчики проекта подают его под лозунгом: «Заставить сердце города биться заново».

За большие деньги можно и побиться, конечно.