Покусился на Керченский мост?

Бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин задержан по подозрению в получении взятки в размере 27 млн рублей. Его «сдал» лично глава Крыма Сергей Аксенов. Что это значит, и кто еще может сесть?

В среду, 15 февраля, Главное следственное управление Следственного комитета Крыма сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера республики Олега Казурина. Задержание экс-чиновника произошло еще во вторник.

«С августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного контракта», — сообщили в СКР.

По информации источников «Новой газеты», речь идет о контракте на строительство двух домов для переселенцев из района Цементная слободка в Керчи. Восемь жилых домов в этом районе попали в санитарно-защитную зону Керченского моста. Переселению подлежат 83 семьи. Без расселения слободки мост не сдать. Общая стоимость контракта — 246,5 млн рублей.

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— По нашей информации, Казурину через посредника была передана лишь часть суммы. Предполагаемый размер взятки — 100 млн рублей, — рассказали в крымском СК.

Строительством домов для переселенцев сейчас занимается ООО «КРЭЧ-15» феодосийского бизнесмена Романа Лукичева. До ноября прошлого года работы вело ООО «Китеж», головной офис которого находится во Владивостоке. Сотрудники какой из строительных компаний выступали в качестве взяткодателя — не уточняется. Не называется и имя посредника, передавшего взятку.

В то же время известно, что расследование в отношении Казурина инициировал лично глава Крыма Сергей Аксенов.

«В ноябре 2016 года мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, что послужило поводом для назначения проверки силами Комитета по противодействию коррупции Республики Крым ряда направлений деятельности господина Казурина. Большая часть материалов уже в ноябре-декабре прошлого года была передана в МВД, Следственный комитет и ФСБ. По результатам проверки этих и других материалов произошло задержание», — сообщил Аксенов на своей странице в фейсбуке.

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Это заявление главы республики открыло в деле о задержании Казурина новую компоненту — политическую. И Казурина, и Аксенова ранее было принято считать людьми, действующими в интересах бывшего полпреда президента в Крыму Олега Белавенцева. Казурин был его подчиненным еще до присоединения Крыма к России: в 2013-2014 годах руководил солнечногорским филиалом скандально известного ОАО «Славянка» (Белавенцев в это время возглавлял компанию). Аксенов попал под влияние полпреда уже после событий «крымской весны» и своей дружбы с Белавенцевым никогда не скрывал.

По информации «Новой газеты», люди Белавенцева пытались «снять» Казурина «с крючка» (неслучайно между моментом задержания и сообщением СКР прошли сутки), но безуспешно. Под ударом может также оказаться бывший подчиненный Казурина Иван Пойда, возглавлявший с апреля по декабрь 2016 года Службу капитального ремонта РК. В кабинете чиновника в конце прошлого года также прошли обыски.

И Пойда, и Казурин были отстранены от работы в один день, 30 декабря 2016 года, и по одним основаниям: «Невыполнение мероприятий, связанных с реализацией ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

«Сдав» Казурина, Сергей Аксенов фактически отказался быть «управляемым» и приступил к установлению в Крыму единоличной власти. Глава республики неоднократно просил Москву не вмешиваться в кадровую политику правительства Крыма, а также заявлял о симпатиях к управленческим методам главы Чечни Рамзана Кадырова. Если Олег Белавенцев выйдет из борьбы за Крым, то в скором времени в федеральной повестке появится обсуждение еще одного мегапроекта, призванного окончательно утвердить власть Сергея Аксенова на полуострове, — слияния Крыма и Севастополя.