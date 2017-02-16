Подо льдом — бездна

​​​​​​​Хоккеист Илья Солнышкин, 14 лет, скончался в раздевалке спортшколы подольского «Витязя» после тренировки не в результате полученной на льду травмы, а вследствие стычки с одноклубниками. Во всяком случае, сознание он потерял, согласно просочившимся от очевидцев сведениям, после силовой разборки. Так это было или не так, разбирается следствие. Свое расследование ведут и хоккейные инстанции, временно отстранившие от работы тренеров команды хоккеистов 2003 года рождения.

Если расследование попытается докопаться до глубинных причин случившегося, то придется заглянуть в бездну. Не уверен, что это надо как следственным органам, так и спортивным чиновникам. Но, так или иначе, обратить внимание на то, что давно творится в детском хоккее (а шире — во всем российском детском спорте), нужно было, не дожидаясь очередной и, по сути, самой ужасной трагедии.

Путь в большой спорт сам по себе жесток и весьма далек от прекраснодушных лозунгов. Благолепия здесь искать не надо, «ботаникам» здесь не место. Но когда обычные спортивные проблемы и связанные с ними личные драмы усугубляются реалиями нынешней жизни, то риск усиливается многократно. Особенно в хоккее — одном из самых травмоопасных командных видов спорта, и не только в силу своих игровых особенностей. У популярности хоккея есть оборотная сторона, весьма затратная во всех смыслах.

Случившееся в Подольске назвать типичным явлением язык не поворачивается — такое вообще произошло впервые. И в то же время легче всего определить смерть подростка как случайное стечение обстоятельств. У достаточно опытного специалиста Вячеслава Курочкина, работавшего в нескольких известных хоккейных школах, это вторая смерть подопечного — год назад в Москве после нелепого попадания шайбы в затылок не сумели спасти 8-летнего мальчишку. Виновным тренера не признали, а в нынешней ситуации основные события вовсе произошли в его отсутствие. Должен ли был Курочкин контролировать подопечных вплоть до выхода из спортивного комплекса и какова степень его вины в случившемся — об этом судить не мне.

Да и вообще, дело, по большому счету, не в Курочкине. И даже не в Подольске, хотя этот город в силу специфики спортивного и околоспортивного развития по-особому чтит культ силы, а его гордость, хоккейный клуб «Витязь», еще не так давно вообще олицетворял собой культ кулака, за что едва не был изгнан из Континентальной хоккейной лиги. Имидж со временем сменился, сейчас это другая, вполне себе играющая команда, но инерцию никто не отменял.

Илью Солнышкина приняли в школу «Витязя» летом прошлого года — до этого он постигал азы хоккея в Санкт-Петербурге. По одной из версий, команде «чужака», по существу, навязали, но уровень подготовки не позволял проходить в основной состав. Возможно, старожилы были не очень довольны новобранцем, но конфликт до поры до времени явно не проявлялся.

Что послужило конкретной причиной стычки со смертельным исходом, в точности неясно. Возможно, повод был, с точки зрения незаинтересованных лиц, вообще пустяковый — подросток надел не соответствующий его положению в команде тренировочный свитер… Но для тех, кто поварился в детско-юношеском хоккее с его переходящей в ожесточение конкуренцией, открытый конфликт — не новость. Правда, последствия оказались несоизмеримы с проступком, если он вообще был.

Автограф-сессия ХК «Витязь». Фото: официальная страница «Вконтакте»

За красивым фасадом о благородной миссии спорта стоят очень простые и понятные продвинутым взрослым вещи: большой спорт — это слава и деньги, или скорее деньги и слава. Хоккей в представлении многих — наикратчайший путь и к тому, и к другому. Одни родители сразу видят в своих чадах будущих звезд НХЛ и готовы на все, чтобы ребенок получал соответствующие их чаяниям условия и подготовку. Хуже всего небогатым родителям, дети которых не проявляют явного таланта, — их шансы пробиться близки к нулю.

Тренер с нищенской зарплатой, в свою очередь, готов на любой подлог, чтобы его команду заметили, а среди воспитанников оказался сын маломальского олигарха. Поборы — дело привычное, иначе не прожить. Натаскивание, а не терпеливое и постепенное обучение, — вещь необходимая, иначе не дать результат, от которого зависит и продвижение специалиста, и те же деньги.

Соответственно задачам поощряется в первую очередь агрессия, а общий социальный фон только добавляет неконтролируемой злобы.

Наши хоккеисты с юных лет готовы мочить сверстников где угодно. Да что дети — в разборках прямиком участвуют и родители.

Наверное, не все из вышеперечисленного непосредственно относится к подольской хоккейной школе «Витязь». И, конечно, не все живут по волчьим законам, не все родители теряют голову и не все тренеры заточены на успех любой ценой. Но то, что умным, честным и талантливым детским специалистам с каждым годом все труднее держаться своих принципов, могу засвидетельствовать. Если у нас что-то еще получается в хоккее, так это только потому, что традиции еще помнятся, а таланты, бывает, пробиваются вопреки всему.

Но некоторые просто не доживают. Не в спорте — в жизни. Как не дожил Илья Солнышкин.

Через два дня после его смерти Подольск радовался первому за много лет выходу «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина. Проехали.